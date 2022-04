Kế hoạch điên rồ "tóm gọn" tên lửa quay về Trái Đất bằng máy bay trực thăng

Tên lửa Electron được phóng Rocket Lab (Ảnh: NASA).

Được biết, họ sẽ sử dụng một chiếc trực thăng khổng lồ với một cấu trúc đặc biệt, có thể "bắt gọn" tên lửa trước khi nó tiếp xúc với bề mặt Trái Đất. Nếu như kế hoạch táo bạo này thành công, đây sẽ là phương tiện phóng tàu vũ trụ cỡ nhỏ có thể tái sử dụng đầu tiên trên thế giới.

Cuộc thử nghiệm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/4 tới đây, tại Khu liên hợp phóng 1 của Bán đảo Māhia, New Zealand. Đây là một phần trong sứ mệnh "There and Back Again" (tạm dịch: Tới nơi và quay trở lại), với tên lửa chính được sử dụng là Electron-26 do Rocket Lab chế tạo, mang theo 34 trọng tải (đa phần là các vệ tinh) từ một loạt các nhà khai thác thương mại lên quỹ đạo Trái Đất.

Sau khi tên lửa đưa các vệ tinh lên phạm vi hoạt động, nó sẽ quay trở lại Trái Đất. Tuy nhiên thay vì hạ cánh xuống đại dương (và không bao giờ được sử dụng nữa) như những lần khác, Rocket Lab sẽ cố gắng "bắt" tên lửa trước khi nó chạm xuống bề mặt hành tinh của chúng ta, và sẽ được tái sử dụng cho các chuyến bay trong tương lai.

Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, toàn bộ quá trình này không hề đơn giản. Việc bắt một tên lửa ở giữa không trung khi nó quay trở lại từ không gian là một hoạt động vô cùng phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cực cao, tỷ lệ sai sót gần như bằng 0.

Peter Beck, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Rocket Lab cho biết công ty đã nhiều lần sử dụng trực thăng để thực hiện các thử nghiệm tương tự, và thu hồi thành công tên lửa từ đại dương. Ông cho biết họ đã sẵn sàng trước kế hoạch đầy táo bạo này.

Sứ mệnh được thành công dự kiến sẽ nâng tổng số vệ tinh được Electron phóng lên quỹ đạo lên con số 146, và là bước ngoặt quan trọng tiếp theo trong việc đưa Electron trở thành một tên lửa có thể tái sử dụng.

Không giống như SpaceX, nơi có tên lửa Falcon 9 của công ty này có thể hạ cánh an toàn trên một "tàu sân bay" không người lái, Rocket Lab đang cho thấy mình táo bạo hơn trong nỗ lực khôi phục các tên lửa nhằm mục đích tái sử dụng.