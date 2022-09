Hơn 200 con cá voi phơi xác trên bãi biển

Hơn 200 con cá voi phi công bị mắc cạn trên một bãi biển ở phía tây Tasmania, Úc (Ảnh: NRE Tas).

Vào ngày 21/9 cư dân bờ biển Tasmania, Úc đã ghi nhận sự việc bất thường khi có khoảng 230 con cá voi hoa tiêu (tên khoa học: Globicephala) đã trôi dạt lên bãi biển và nằm phơi xác tại đây.

Ông Rob Deaville, giám đốc dự án của Hiệp hội Động vật học thuộc Chương trình Điều tra Eo biển Cetacean (CSIP) cho rằng vẫn chưa rõ yếu tố nào đã gây ra sự cố cụ thể này.

"Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc và đáng buồn, nhưng một sự việc tương tự đã xảy ra trong quá khứ, khiến Australia đang tình cờ trở thành một "điểm nóng" mà chúng ta cần phải xem xét", ông Rob chia sẻ.

Bãi biển nơi xảy ra sự việc hiện đang tạm đóng cửa với khách du lịch, trong khi đội ứng phó tiếp tục nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm xác những con cá voi đã chết và mổ xác chúng để kiểm tra nguyên nhân.

Được biết, trong lần mắc cạn hàng loạt trước đó xảy ra vào năm 2020, khoảng 470 con cá voi cùng loài đã trôi dạt vào lưu vực cửa sông của cảng Macquarie nằm cách đó không xa. Tuy nhiên, câu hỏi tại sao những con cá voi hoa tiêu lại tự dạt vào bờ và chịu cảnh "chết trắng" vẫn chưa được khoa học giải đáp.

Ngoại hình của một con cá voi hoa tiêu (Ảnh: NOAA).

Một giả thuyết được tin tưởng đó là do một thành viên của bầy cá bị mất phương hướng do kiệt sức hoặc bị thương, nên đã bị dòng chảy cuốn vào bãi biển. Do cá voi hoa tiêu di chuyển theo bầy với số lượng cực lớn, nên việc một thành viên "gặp nạn" dễ khiến cả đàn chịu chung số phận.

Nhiều bằng chứng cũng cho thấy khả năng định vị bằng tiếng vang của cá voi và cá heo không hoạt động tốt ở vùng nước nông, gần bờ như đại dương sâu thẳm.

Vì vậy, nếu những con vật này mạo hiểm tiến vào vùng nước nông do tình cờ, hoặc khi đuổi theo con mồi, chúng có thể sẽ không kịp điều hướng để trở lại vùng nước an toàn hơn.