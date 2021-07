Đáng sợ quái vật vừa nở ra đã biết bay và thành "sát thủ"

Nghiên cứu gây sốc của Anh cho thấy dực long - loài quái vật thống trị bầu trời kỷ Phấn Trắng - vừa ra đời đã có khả năng bay tốt hơn cả cha mẹ.

Theo tiến sĩ Darren Naish, nhà cổ sinh vật học từ Trường Khoa học sinh vật, Đại học Southampton (Anh), xương của những con pterosaurs (dực long) mới nở còn chắc chắn hơn cả cha mẹ chúng.

"Quái vật bầu trời" của kỷ Phấn Trắng - ảnh đồ họa từ Mark Witton

"Đã có một số tranh luận về việc liệu dực long "vị thành niên" có thể bay không, nhưng đây là lần đầu tiên nó được nghiên cứu theo khía cạnh cơ sinh học" - tiến sĩ Elizabeth Martin-Silverstone từ Đại học Bristiol, đồng tác giả, nói trên Sci-News.

Họ đã sử dụng các phép đo cánh thu được từ 4 hóa thạch phôi và con non từ 2 loài dực long là Pterodaustro guinazui và Sinopterus dongi, so sánh với sức mạnh của những con trưởng thành cùng loài cũng như 3 con non "nhiều tuổi" hơn và 22 con trưởng thành khác loài.

Theo Acient Origins, họ đã bất ngờ khi biết được với sải cánh chỉ 25 cm, thân hình nhỏ như một con chim, các con dực long mới nở đủ khỏe để duy trì quá trình vỗ và cất cánh. Chúng sẽ bay vỗ thay vì bay lượn như các con trường thành.

Tuy điều này không giúp dực long non bay đường dài tốt như cha mẹ, nhưng bay ngắn thì chúng lại bay nhanh hơn. Điều này giúp chúng dễ dàng thoát khỏi những kẻ săn mồi cũng như tự săn lấy những con mồi yếu thế hơn.

Dực long, "quái vật" bầu trời của kỷ Phấn Trắng, tuy biết bay nhưng thực ra vẫn là bò sát như khủng long, cũng đã tuyệt chủng cùng thảm họa tiểu hành tinh 66 triệu năm trước.

Nghiên cứu vừa công bố trên Scientific Reports.

Theo NLĐ