Cuộc thi Techfest 2022 chọn Bình Dương làm nơi tổ chức

Bộ KH&CN tổ chức họp báo sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2022 (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Chiều 24/11 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thông tin về sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (Techfest Vietnam 2022) và công bố top 10 đội vào Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia 2022.

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới" (Open Innovation Ecosystem - The Next Big Think), cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp là tâm điểm của sự kiện, được tổ chức với mục đích tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ với hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo cao đến từ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cuộc thi được giới chuyên môn đánh giá là sân chơi uy tín, được tổ chức thường niên của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của hơn hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp trong cả nước.

Tại sân chơi này, các doanh nghiệp nếu muốn chiến thắng, phải thể hiện được sự tự tin, thấu hiểu thị trường, năng lực công nghệ, và sự mạnh dạn trong thử nghiệm các mô hình kinh doanh "độc", "lạ".

Những điểm mới

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết nét mới của cuộc thi năm nay là ở nơi tổ chức. Theo đó, Techfest 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2 đến 4/12/2022 tại Bình Dương.

Như đã đề cập, nội dung chính của sự kiện là Vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia 2022 cũng sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, vào chiều 2/12.

So với mọi năm, Techfest 2022 đã mở rộng được quy mô và có sự tham gia nhiều hơn của các nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp. Cụ thể, Techfest 2022 sẽ đưa các hoạt động của các làng công nghệ, các doanh nghiệp đi cùng để giải quyết bài toán của các địa phương. Ví dụ như việc sản xuất các sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ, vấn đề chỉ dẫn địa lý, thương hiệu, bảo vệ môi trường...

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, các hoạt động của Techfest 2022 sẽ hướng tới tìm kiếm các giải pháp ở các lĩnh vực chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 và có tiềm năng trong tương lai, bao gồm: Y tế, giáo dục, năng lượng, đào tạo, tìm kiếm tài năng, phục hồi kinh tế...

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng thông tin về những điểm mới của Techfest 2022 và Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia 2022 (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Sự kiện cũng nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở toàn diện (VOIP) với ba trụ cột chính. Trụ cột đầu tiên, nhà nước là khách hàng tiềm năng và đặt ra đề bài, sử dụng sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trụ cột thứ hai, các tập đoàn và doanh nghiệp đặt hàng, tìm kiếm sáng kiến, đồng thời là người đồng hành, cố vấn nhà đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trụ cột thứ ba xác định việc đổi mới sáng tạo tập trung vào giải quyết các vấn đề xã hội: biến đổi khí hậu, môi trường, sức khỏe, trẻ em, người già, phụ nữ, phát triển bền vững. Đồng thời, cần chuyển từ khai thác tài nguyên sẵn có sang khai thác sâu tiềm năng về trí tuệ con người qua việc thúc đẩy hình thành, liên kết các mạng lưới nhằm hỗ trợ nhân tài Việt trong hệ sinh thái VOIP.

Bên cạnh những hoạt động liên quan tới cuộc thi, Techfest 2022 còn đi kèm nhiều hoạt động tham quan được thiết kế riêng cho cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp, thu hút 250 gian hàng các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cùng với khoảng 30 hội nghị, hội thảo chuyên đề về xu hướng công nghệ, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

10 đội thi vào vòng Chung kết

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia 2022 đã công bố danh sách 10 đội thi sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng Chung kết.

Để đến giai đoạn này, các đội thi đã trải qua hành trình 3 tháng tranh tài cùng với gần 500 dự án khác, trải qua các vòng thi căng thẳng và các hoạt động đào tạo, tập huấn, kết nối với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Trong chặng cuối hành trình, 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh tài dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ KH&CN và các bộ ban ngành, nhà đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp khởi nghiệp, đại diện một số học viện, trường đại học, viện nghiên cứu,...

Theo ban tổ chức, Quán quân cuộc thi sẽ được nhận giải thưởng với tổng trị giá lên đến 200 triệu đồng (bao gồm 100 triệu đồng tiền mặt và các gói hỗ trợ chuyên sâu).

Ngoài ra, Top 10 chung cuộc được nhận nhiều gói tài trợ hấp dẫn đến từ đối tác của cuộc thi, như chọn ra tối đa 5 doanh nghiệp phù hợp với thị trường Hàn Quốc nhận gói tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu 2022 Vietnam TechFest Shinhan Global Track Award trị giá 60.000 USD, chương trình do Shinhan Square Bridge Incheon tổ chức vào năm 2023...