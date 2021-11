Công nghệ xử lý nước tiên tiến, thân thiện với môi trường nhất dành cho các công trình xanh

Dân trí Để vận hành một tòa nhà thân thiện với môi trường thì không thể thiếu những công nghệ xanh giúp giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe con người. Công nghệ xử lý nước bằng hóa chất dạng rắn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các công trình xanh.

Những dự án công trình xanh ngày càng được ưa chuộng trên thế giới cũng như tại Việt Nam vì những lợi ích nó mang lại trước sự ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng của không khí, nguồn nước... Bởi vậy, để đạt được hiệu quả tốt nhất trong khâu vận hành các tòa nhà, việc sử dụng các công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe con người cũng như môi trường, đạt sự bền vững trong thiết kế và bảo trì luôn được các nhà quản lý đặt lên hàng đầu. Trong đó, công nghệ xử lý nước là vấn đề được quan tâm nhất.

Hiện nay, các tòa nhà thương mại vẫn là nơi sản sinh ra nhiều nhất lượng chất thải có hại tới môi trường. Tại Mỹ, các tòa nhà thương mại sử dụng 18% năng lượng điện của tổng lượng tiêu thụ của toàn nước, tuy nhiên, 30% năng lượng đang không sử dụng hiệu quả. Điều này chứng tỏ hệ thống HVAC - một hệ thống tiêu thụ năng lượng và nước lớn nhất trong tòa nhà - đang không được vận hành và bảo trì để đạt được hiệu suất tối ưu.

Xử lý nước là một phần không thể thiếu để bảo trì hệ thống HVAC. Các chương trình xử lý nước hiệu quả như bảo vệ bề mặt khỏi việc ăn mòn, rong rêu vi sinh và chống cáu cặn trong hệ thống, giữ được tuổi thọ thiết bị, bảo vệ hiệu quả trao đổi nhiệt và tối đa việc sử dụng nước hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong các tòa nhà thương mại, làm mát bằng nước được sử dụng vì hiệu quả cao hơn làm mát bằng khí. Về hiệu quả sử dụng năng lượng thô, để vận hành một Chiller 400 tấn làm mát bằng khí/gió sẽ tốn hơn 50% năng lượng điện đối với việc sử dụng một Chiller làm mát bằng nước. Và để đạt được hiệu quả này thì việc xử lý nước phải tốt.

Ngoài ra, xử lý nước hiệu quả tại các tòa nhà còn giải quyết được vấn đề tiết kiệm năng lượng điện, khí gas tự nhiên và dầu mỏ góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm khí thải nhà kính.

Chính vì vậy, việc xử lý nước sao cho vừa sạch vừa đảm bảo môi trường luôn được các công trình xanh để ý tới. Hiện nay, công nghệ xử lý nước bằng hóa chất dạng rắn do Green Co., Ltd kết hợp với APTech Group của Mỹ đang được nhiều công trình xanh quan tâm và sử dụng khi nó mang tới những giá trị mới trong xu hướng "xanh" ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Hệ thống xử lý nước bằng hóa chất dạng rắn (Solid Water Treatment System) đưa tới khách hàng sản phẩm hóa chất được cô đặc dưới dạng rắn (Solid Chemicals) như chai nhựa tái chế, đĩa, viên thay vì can nhựa chứa hóa chất dạng lỏng. Hóa chất cô đặc dạng rắn được hòa tan bằng thiết bị châm hóa chất đặc chủng Ultra-M, sau đó được bơm vào hệ thống bằng bơm giống như với hóa chất dạng lỏng.

Công nghệ xử lý nước bằng hóa chất dạng rắn dễ vận chuyển, dễ sử dụng và thân thiện với môi trường. Lợi ích "xanh" của công nghệ xử lý nước này bao gồm:

- Giảm thiểu đáng kể mức độ độc hại của hóa chất. Bởi vì với công nghệ sản xuất hiện đại của APTech, hóa chất dạng rắn giúp loại bỏ nhu cầu sản xuất, vận chuyển và xả thải tới 12kg NaOH khi so sánh nhu cầu sử dụng 100 kg hóa chất dạng lỏng với dạng rắn tương đương.

- Giảm việc tiêu thụ nhiên liệu, khí thải nhà kính liên quan từ việc vận chuyển hàng hóa tới khách hàng. Với mục đích và nhu cầu sử dụng như nhau, hóa chất dạng rắn nhẹ hơn 80% hóa chất dạng lỏng.

- Việc xử lý nước hiệu quả trở nên thiết thực hơn bao giờ hết đối với các hệ thống bị hạn chế bởi kích thước xây dựng và vận chuyển. Điều này sẽ giảm đáng kể việc sử dụng năng lượng và khí nhà kính. Với hóa chất APTech chỉ với khối lượng nặng nhất lên đến 5 kg một sản phẩm, việc di chuyển trong các tòa nhà thực sự dễ dàng so với 20kg hoặc nặng hơn cho một thùng hóa chất dạng lỏng.

- Giảm rủi ro đổ, văng bắn so với khi thao tác hóa chất dạng lỏng, gây thương tích tới người sử dụng và vận hành.

- Giảm rủi ro rò rỉ hóa chất trong các khâu vận chuyển và lưu kho.

Công nghệ xử lý nước bằng hóa chất dạng rắn (Solid Water Treatment System) dưới sự kết hợp của Green Co., Ltd và APTech Group không chỉ mang lại hiệu quả cao trong việc xử lý nước, mà còn tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí cũng như đóng góp bảo vệ môi trường.

Green Co., Ltd là công ty liên doanh Nhật Bản với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước, tiên phong trong xây dựng hệ thống Quản lý nước thông minh (Green Smart Water Management) để mang tới khách hàng giải pháp xanh một cách đơn giản, hiệu quả cho hệ thống Tháp giải nhiệt (Cooling Tower), Chiller và nồi hơi (Boiler).

Hãy liên lạc tới Green Co., Ltd để biết thêm thông tin về tính phù hợp công nghệ hóa chất rắn đối với hệ thống của bạn, cũng như nếu bạn muốn tư vấn để thiết kế một hệ thống Quản lý nước thông minh (Green Smart Water Management).

Green Co., Ltd

Địa chỉ: 57 Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Liên hệ: 090-6288-408

Email: hai.dh@greenwater.com.vn

Trường Thịnh