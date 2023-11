"Chúa sơn lâm" nổi tiếng dũng mãnh bị chết sau trận chiến giành lãnh thổ

Bajrang là con hổ đực nổi tiếng sống tại Khu bảo tồn hổ Tadoba-Andhari (bang Maharashtra, Ấn Độ), được nhiều người đặt biệt danh là "Vua của khu bảo tồn" nhờ vào kích thước to lớn và sự dũng mãnh của con vật.

Xác chết của con hổ này mới được tìm thấy trên một cánh đồng nông nghiệp, gần một ngôi làng ở vùng đệm của khu bảo tồn.

Xác chết của hổ Bajrang được phát hiện với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể (Ảnh: TOI).

Khi được tìm thấy, trên cơ thể của Bajrang có nhiều vết thương nghiêm trọng. Các chuyên gia động vật hoang dã nhận định Bajrang đã trải qua một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với một con hổ khỏe mạnh khác và những vết thương nghiêm trọng này đã khiến Bajrang thiệt mạng.

Bajrang chết khi được 13 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của hổ Bengal ngoài tự nhiên là từ 10 đến 16 năm tuổi. Lực lượng kiểm lâm Ấn Độ cho biết Bajrang đã giúp sinh ra ít nhất 50 hổ con trong suốt cuộc đời của mình.

Khi còn sống, Bajrang đã thống trị một phạm vi rộng lớn trong khu bảo tồn Tadoba-Andhari. Con vật này đã trải qua nhiều cuộc chiến mãnh liệt để bảo vệ lãnh thổ cũng như đàn con non của mình và đến nay nó chưa từng thất bại.

Bajrang cũng từng nhiều lần xâm nhập vào những ngôi làng ở quanh khu bảo tồn hổ để giết gia súc và ăn thịt, nhưng nó chưa từng gây ra cái chết cho người nào.

"Những vết thương trên cơ thể Bajrang gây ra trong một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với con hổ khác. Rất có thể con hổ còn lại cũng bị thương nghiêm trọng. Chúng tôi đang xác định vị trí con hổ còn lại để giám sát sức khỏe của nó", Nikhil Abhyankar, nhà bảo tồn động vật hoang dã làm việc tại khu bảo tồn hổ Tadoba-Andhari, chia sẻ.

Hổ đực Bengal thường không tham gia quá trình nuôi dạy con non, mà con cái sẽ phụ trách công việc đó. Tuy nhiên, hổ đực sẽ bảo vệ con non khỏi những kẻ săn mồi và những con hổ đực khác tìm cách giết chết con non để giao phối với hổ cái.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hổ đực Bengal sẽ nuôi dạy con non trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn nếu hổ cái bị chết hoặc bị thương, hổ đực Bengal có thể thay thế vai trò của hổ cái trong việc chăm sóc con non.

Theo một cuộc khảo sát mới đây, khu bảo tồn hổ Tadoba-Andhari hiện là nơi sinh sống của 93 cá thể hổ, trong đó có 44 con hổ đực và 47 con hổ cái, 2 cá thể hổ khác chưa xác định được giới tính.

Cái chết của con hổ Bajrang được xem là một sự mất mát lớn của khu bảo tồn hổ Tadoba-Andhari và khiến nhiều người yêu thích động vật hoang dã cảm thấy tiếc nuối.

Theo TOI