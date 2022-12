Christina Aguilera sẽ trình diễn trong lễ trao giải VinFuture lần 2

"Ngôi sao" âm nhạc đến từ Mỹ sẽ tỏa sáng trên sân khấu VinFuture

Quỹ VinFuture vừa hé lộ lịch trình của Tuần lễ khoa học - công nghệ VinFuture lần thứ 2, diễn ra từ ngày 17-21/12. Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Lễ trao giải VinFuture 2022 được tổ chức vào tối 20/12. Sự kiện là nơi các trí tuệ khoa học lỗi lạc nhất cùng những công trình nghiên cứu mang tính đột phá, giúp thế giới phục hồi sau đại dịch và góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu người, chính thức được vinh danh.

VinFuture sẽ là nơi hội tụ của các nhà khoa học, trong đó nhiều người là chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá thế giới như Nobel, Millennium Technology, Turing,…

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ có sự xuất hiện của diva hàng đầu thế giới Christina Aguilera - chủ nhân của 5 giải Grammy, 2 giải Grammy Latin và "Ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood". Nữ nghệ sĩ đa tài người Mỹ xếp ở vị trí thứ 58 trong danh sách 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone (năm 2008) và nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới hàng năm của Time (năm 2013). Christina Aguilera cũng là nghệ sĩ âm nhạc được yêu thích, sở hữu hơn 75 triệu đĩa được bán ra trên toàn thế giới.

Ca sĩ Christina Aguilera sẽ là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong phần biểu diễn nghệ thuật được thiết kế riêng cho buổi lễ trao giải VinFuture 2022 (Ảnh: Courtesy of MasterClass)

Bước vào làng giải trí từ năm 1993, khi mới 13 tuổi, tài năng và chất giọng cao vút của Aguilera nhanh chóng được công nhận khi cô phủ sóng toàn cầu với các bản hit Genie in the Bottle, What a Girl Wants, Come On Over Baby... Đó là một trong những lý do cô được người hâm mộ khắp thế giới yêu mến với biệt danh "Voice of the Generation - Tiếng hát của một thế hệ". Aguilera cũng được xem là người tạo nên trào lưu "teen pop" của làng nhạc thế giới thập niên 1990 và những năm 2000.

Bên cạnh nữ diva người Mỹ, bữa tiệc nghệ thuật mà VinFuture chiêu đãi khán giả năm nay còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế về âm nhạc như: nhạc trưởng Honna Tetsuji, NSƯT Bùi Công Duy, nghệ sĩ Đồng Quang Vinh… và dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Sự kiện lễ trao giải VinFuture 2022 sẽ được tổ chức vào tối 20/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc (Ảnh: VinFuture).

Điểm đến mới của khoa học - công nghệ toàn cầu

Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ 2 có chủ đề "Hồi sinh và Tái thiết", nhấn mạnh mục tiêu cùng chung tay trong quá trình tái thiết thế giới sau "cơn bão" Covid-19.

Trước đêm trao giải, chuỗi sự kiện khoa học được kỳ vọng "thắp lửa" cảm hứng cho cộng đồng sẽ được tổ chức, bao gồm: giao lưu cùng hội đồng giải thưởng và hội đồng sơ khảo VinFuture; diễn thuyết truyền cảm hứng "Đổi mới hiện tại, kiến tạo tương lai"; tọa đàm "Khoa học vì cuộc sống".

Thông qua các hoạt động này, cộng đồng yêu khoa học sẽ được gặp gỡ các "ngôi sao" của giới khoa học công nghệ toàn cầu như: John Nosta - người tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe kỹ thuật số toàn cầu, "top 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong công nghệ sức khỏe 2019"; Giáo sư Mark Zachary Jacobson, Đại học Stanford (Mỹ), một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới đến chính sách khí hậu năm 2022,… Khán giả sẽ được nghe chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về niềm đam mê, thành tựu và sự cống hiến của người làm khoa học.

Chuỗi sự kiện cũng là nơi các trí tuệ khoa học lỗi lạc có tầm ảnh hưởng thế giới bàn luận và tìm giải pháp cho các vấn đề bức thiết nhất mà nhân loại đều quan tâm như: nông nghiệp bền vững trong bình thường mới, vật liệu mới cho tương lai lưu trữ năng lượng, liệu pháp cá thể hóa trong hỗ trợ điều trị ung thư.

Sau khi các chủ nhân của giải thưởng VinFuture 2022 chính thức lộ diện, Tuần lễ khoa học - công nghệ sẽ khép lại với buổi "Giao lưu cùng chủ nhân giải thưởng VinFuture". Tại đây, khan giả sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và lắng nghe các nhà khoa học chia sẻ về hành trình nghiên cứu để giành được giải thưởng cao quý.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu trẻ, các sinh viên tài năng và đại diện các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sẽ có cơ hội tham gia buổi thuyết trình của các chủ nhân giải thưởng VinFuture 2022. Các chuyên gia sẽ dành riêng một buổi để chia sẻ về việc ứng dụng các đột phá khoa học trong quá trình tái thiết và hồi sinh xã hội hậu đại dịch.

Là sự kiện quy mô được tổ chức thường niên, quy tụ nhiều tên tuổi trong giới khoa học trên toàn thế giới, VinFuture ngày càng thể hiện được uy tín và vị thế quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của khoa học - công nghệ toàn cầu.

"VinFuture không chỉ là giải thưởng tôn vinh các nghiên cứu khoa học, sáng chế công nghệ đột phá, góp phần thay đổi cuộc sống của hàng triệu người mà còn là điểm khởi đầu để cộng đồng khoa học toàn cầu cùng chung tay kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai", đại diện VinFuture chia sẻ.