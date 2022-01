Cả gan đối đầu sư tử, linh dương đầu bò nhận ngay kết thảm

Một đoạn video kịch tính được ghi ở Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara (Kenya) đã cho thấy cảnh một con linh dương đầu bò ngoan cường, chiến đấu giành giật sự sống với cả linh cẩu lẫn sư tử.

Video mở đầu với cảnh con linh dương bị đàn linh cẩu tấn công, bao vây, và ngoạm những chiếc răng vào đuôi của nó. Khi trận chiến vẫn còn chưa ngã ngũ, ở phía xa bất ngờ có một con sư tử đực và một sư tử cái lặng lẽ tiến đến. Nhận thấy sự xuất hiện của "kẻ thù thiên địch", bầy linh cẩu lập tức bỏ chạy, bỏ lại con linh dương đầu bò phía sau.

Lúc này, linh dương có thừa đủ thời gian để bỏ chạy về phía đàn của nó. Thế nhưng, con vật lại chọn cách lao vào tấn công sư tử bằng cặp sừng sắc nhọn. Do đánh giá thấp khả năng của kẻ địch, linh dương nhanh chóng bị cặp đôi sư tử hạ gục trong giây lát.

Sư tử cái cho thấy mình là kẻ đi săn có kỹ năng thượng thừa, khi chủ động lăn mình xuống đất, rồi ôm lấy con mồi trong tư thế nằm ngửa. Cách tấn công này giúp sư tử vừa né được những cú đâm, móc chết người, mà lại có thể lập tức tiếp cận điểm yếu chí tử của con mồi - là yết hầu. Trong lúc sư tử cái ngoạm chặt vào cổ linh dương, sư tử đực bằng sức mạnh của mình, vồ lấy từ phía sau, khiến con vật ngã chổng kềnh xuống đất.

Cuộc đi săn kết thúc chóng vánh nhờ vào chiến thuật bài bản và đòn tấn công cực kỳ hiệu quả của sư tử, giúp chúng hạ gục con mồi có kích thước lớn.

Sư tử cái đu người trên một con linh dương đầu bò, đồng thời ngoạm vào mũi của nó nhằm khiến con vật ngạt thở (Ảnh: Pinterest).

Mặc dù được xếp mức sắp nguy cấp trong thang sách Đỏ IUCN từ năm 1996 và có quần thể sụt giảm khoảng 43% từ những năm đầu thập niên 1990, sư tử vẫn cho thấy chúng là loài vật đi săn thống trị trên đồng cỏ châu Phi.

Được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Sư tử thường đánh bại kẻ địch nhờ chênh lệch về thể hình, khi con đực có trọng lượng lên đến 250 kg, và con cái lên đến 182 kg, lớn thứ nhì họ Mèo sau hổ Đông Bắc Á.

Bên cạnh đó, sư tử còn thường xuyên tận dụng ưu thế số đông, khi đích ngắm của chúng là những loài thú ăn cỏ, hoặc động vật có vú đơn lẻ, bị tách bầy để dễ săn bắt. Nhờ vậy, chúng có thể dễ dàng hạ gục các loài vật có kích thước lớn, như ngựa vằn đồng bằng, linh dương đầu bò xanh, trâu rừng châu Phi, linh dương Gemsbok, hươu cao cổ, hà mã trưởng thành, và thậm chí là voi bụi rậm châu Phi.

Khi hoạt động đơn lẻ, chúng sẽ tìm đến những con mồi nhỏ hơn, như sơn dương (Connochaetes), linh dương (họ Bovidae), linh dương Gazen (chi Gazella), thỏ rừng, lợn nanh sừng châu Phi (Phacochoerus africanus).

Cuộc săn mồi của sư tử thường không mất nhiều thời gian và rất hiệu quả. Khi săn mồi đơn lẻ, chúng giết chết con mồi bằng cách cắn vào cổ để làm gãy cổ hay tổn thương hệ tuần hoàn máu. Khi săn theo đàn, sư tử có thể kìm kẹp con mồi lớn trong khi các con khác cắn cổ hay làm nghẹt thở con mồi bằng cách khóa mõm nạn nhân, không cho chúng thở. Sư tử cũng có thể giết chết con mồi bằng cách dùng hàm khóa lấy lỗ mũi của con mồi, dẫn đến ngạt thở.

Trung bình, sư tử có thể ăn tới 30 kg thịt trong một cuộc đi săn. Nếu không thể tiêu thụ hết lượng con mồi, chúng sẽ nghỉ ngơi trong vài giờ trước khi tiếp tục ăn. Ngay cả khi ăn thịt con mồi, sư tử cũng tận dụng ưu thế số đông để bảo vệ "bữa ăn" của chúng khỏi những kẻ ăn xác thối như kền kền và linh cẩu.