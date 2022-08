Bí ẩn người phụ nữ sống sót sau khi bị đông cứng ở -30 độ C

Người phụ nữ sống sót khi bị đông cứng ở -30 độ C

Năm 1980, Wally Nelson sống ở Minnesota (Mỹ) tình cờ phát hiện thấy thi thể của bạn mình nằm phía trên lớp tuyết chỉ cách cửa nhà vài mét.

Jean Hilliard - nạn nhân khi ấy mới 19 tuổi, đã gặp một tai nạn xe hơi, và quyết định lết tới ngôi nhà của bạn mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đi găng tay và ủng cao su trong cái giá lạnh đo được khi đó là -30 độ C.

Sau khi đi được vài trăm mét, cô gái tội nghiệp bị vấp ngã. Cú va chạm xuống nền bê tông khiến cô hoàn toàn bất tỉnh. Theo lời kể của Nelson, ông phát hiện thấy Hilliard trong điều kiện hoàn toàn đông cứng.

"Tôi nghĩ rằng cô ấy đã chết. Cô ấy đóng băng cứng như một tấm ván, nhưng tôi phát hiện thấy một vài bong bóng khí vẫn thoát ra từ mũi cô ấy", Nelson kể lại trong một cuộc phỏng vấn.

Cơ thể sẽ bị rơi vào trạng thái đông cứng khi đối mặt với nhiệt độ quá thấp (Ảnh minh họa).

Ngay lập tức, Nelson tìm cách ủ ấm cho cơ thể của Hilliard, đồng thời liên hệ với cơ sở y tế, và kịp thời cứu được mạng sống của nạn nhân.

Nếu không có phản ứng kịp thời của Nelson, Hilliard có thể đã trở thành một trong số hàng nghìn trường hợp tử vong do hạ thân nhiệt mỗi năm. Dẫu vậy, câu chuyện "đóng băng" mà vẫn sống sót của cô đã khiến các nhà khoa học đau đầu vì đi tìm lời giải.

Theo lời của George Sather, thầy thuốc đã điều trị cho Hilliard, cơ thể cô gái rất lạnh, và rắn như một miếng thịt bị đông cứng khi vừa lấy từ tủ lạnh.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giờ được sưởi ấm bằng miếng đệm sưởi, cơ thể của Hilliard đã trở lại trạng thái khỏe mạnh. Cô thậm chí cười nói được vào buổi sáng hôm sau, dù một vài ngón chân vẫn bị tê và phồng rộp.

Vì sao một cơ thể có thể sống sót trong trạng thái rắn khi bị đông lạnh?

Không giống như nhiều vật chất, nước chiếm một thể tích lớn khi ở thể rắn, và thậm chí còn nhiều hơn cả khi ở thể lỏng.

Sự giãn nở theo nhiệt độ này là một tin xấu đối với các mô tế bào bị nhiễm lạnh, vì chất lỏng bên trong cơ thể có nguy cơ bị phồng lên đến mức làm vỡ tung các mạch máu, hay xuyên thủng màng tế bào.

Tuy nhiên, cơ thể của Hilliard lại chưa gặp phải những tình trạng này. Theo lý giải của khoa học, rất có thể nạn nhân dù bị hạ thân nhiệt, nhưng vẫn có nhiệt độ cao hơn nhiều so với mức đóng băng.

Nếu cơ thể người bị lạnh sẽ xuất hiện hiện tượng hạ thân nhiệt. Sự nguy hiểm của hiện tượng hạ thân nhiệt phụ thuộc vào từng mức độ giảm nhiệt cơ thể. Cụ thể khi xuống mức 32 độ C, cơ chế bù trừ nhiệt độ của cơ thể bắt đầu suy giảm, trạng thái tâm thần có thể biến đổi và thậm chí người bệnh có thể bị mất trí nhớ. Khi xuống mức 27 độ C, nạn nhân bắt đầu mất ý thức. Khi còn dưới 21 độ C, trạng thái hạ thân nhiệt nặng sẽ diễn ra, và có thể dẫn tới tử vong.

Kỷ lục ghi nhận thân nhiệt thấp nhất của một người trưởng thành mà vẫn sống sót là ở 13,7 độ C. Ở thời điểm đó, người này đã bị ngâm trong nước lạnh và đóng băng trong thời gian khá lâu.

Trên thực tế, cơ thể người hay bất kỳ loài động vật nào cũng sẽ trở nên căng cứng một cách rõ rệt khi gặp phải tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Điều này dễ gây nhầm lẫn với tình trạng đóng băng, dù mức độ nghiêm trọng của 2 trạng thái này là khác nhau.

Đối với Hilliard, cơ thể của cô có lẽ đã gặp phải tình trạng căng cứng giống như khi xảy ra với một xác chết. Điểm lợi của trạng thái này đó là cơ thể sẽ tự động "đóng" các kênh dẫn đến mạch máu dưới da, nhằm giữ cho các cơ quan bên trong vẫn hoạt động ổn định.

Cơ chế này hoạt động hiệu quả đến mức rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng nạn nhân đã chết, với biểu hiện hoàn toàn lạnh ngắt khi chạm vào và không có dấu hiệu của sự sống. Thậm chí nhịp tim cũng được đưa về ở mức rất thấp.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái này, các nhân viên y tế sẽ rất khó để cứu giúp nạn nhân, vì họ không thể dùng kim tiêm để xuyên qua lớp da do các tĩnh mạch bị co thắt nặng nề, và tình trạng mất nước khiến chúng ép chặt vào các cơ bên trong.

Nạn nhân lúc này cũng ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm, và cận kề cái chết nếu như không có sự can thiệp kịp thời.

Những điều này cho thấy Hilliard đã hoàn toàn may mắn và sống sót một cách thần kỳ khi cô thực sự đã "đối mặt với tử thần".

Câu chuyện cũng cho thấy những điều tuyệt vời mà cơ thể con người có thể đạt được. Dẫu vậy, chúng ta không nên trông chờ vào may mắn, vì rất ít người có khả năng chịu đựng sự thay đổi trạng thái khắc nghiệt tới như vậy.