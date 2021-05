Bất ngờ với cách người cổ đại chống lại hội chứng say xe

Dân trí Một số nhà khoa học đã phát hiện ra một số cách kì lạ của người cổ đại để chống lại chứng say xe, say sóng biển...

Một trong những cách kỳ lạ nhất của người cổ đại trong việc chống lại say tàu xe là cho họ uống nước tiểu. Ảnh: Popular Science.

Vào năm 2017, ba nhà sinh học từ Munich đã xem xét các văn bản cổ điển như The Odyssey và Siku Quanshu. Họ tìm thấy các mô tả khác nhau về buồn nôn và chóng mặt liên quan đến tàu, xe và thậm chí là du lịch bằng lạc đà.

Toàn bộ trận chiến trên biển đã bị thất bại do các chiến binh bị say sóng. Tuy nhiên mỗi nền văn hóa lại có cách lý giải nguyên nhân khác nhau: Người Hy Lạp và La Mã cho rằng dạ dày là nguyên nhân dẫn đến say xe trong khi người Trung Quốc nghĩ là do gan và não.



Tất cả những điều này đều đúng về mặt kỹ thuật, mặc dù căn nguyên thực sự của chứng say tàu xe đó chính là do não của chúng ta. Khi đang cố gắng nhìn vào một mục tiêu xác định như pháo đài của kẻ thù, mắt nghĩ rằng chúng ta đang nghỉ ngơi trong khi hệ thống tiền đình nằm trong tai trong cho rằng cơ thể đang di chuyển.

Điều đó dẫn đến cơ thể không thích nghi được đặc biệt khi chúng ta gặp phải những cơn sóng nhỏ hoặc xe đi dừng liên tục thì việc say xe là điều không thể tránh khỏi.

Bởi vì người cổ đại không hiểu nguyên nhân của chứng say tàu xe, họ đã sử dụng một số biện pháp khắc phục khá phổ biến để thử và chữa nó. Một số người thì xoa ngải cứu, giấm rượu, dầu ô liu, bạc hà lên mũi hoặc uống những giọt mưa ở đầu cây măng. Những người khác dùng các loại cây độc như hellebore để làm sạch dạ dày, thậm chí còn cho trẻ nhỏ uống nước tiểu.

Ngày nay, chúng ta biết rằng cách tốt nhất để chống lại sự mất cân bằng là chỉ cần làm quen với chúng, cho dù đó là trong các trò chơi điện tử siêu thực tế hay trên một chuyến du ngoạn trên thuyền.

Y học hiện đại cũng đã cung cấp cho chúng ta các giải pháp chống lại sự say xe bằng cách dùng thuốc dựa trên sự hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thử các biện pháp dân gian khác như ăn bánh quy giòn và táo cắt lát.

Phước Hải

theo Popular Science