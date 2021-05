Quảng Bình: Chấn chỉnh tình trạng tự ý tháo tấm chống chói trên Quốc lộ 1A

Dân trí Ngày 8/10, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các ngành chức năng liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, chấn chỉnh tình trạng phá hoại lưới chống chói, biển báo hiệu, dải phân cách,... trên Quốc lộ 1A.

Từ tháng 6/2015, khi tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bố Trạch và huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đưa vào sử dụng đến nay, tình trạng người dân tự ý phá dải phân cách và lưới chống chói để mở “đường đi riêng” vẫn không hề thuyên giảm.

Ngay sau khi mới đưa vào sử dụng, hàng chục điểm trên dải phân cách đã bị người dân tự ý mở làm lối đi riêng

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên đoạn đường này có trên 60 điểm bị phá lưới chống chói. Trong đó, thị xã Ba Đồn có gần 30 điểm bị tháo dỡ, xã Thanh Trạch có khoảng 10 điểm bị tháo dỡ, xã Phú Trạch và Hải Trạch (huyện Bố Trạch) có khoảng 20 điểm điểm bị tháo dỡ.

Nhiều lái xe, người tham gia giao thông vô cùng bức xúc, bởi khi có dải phân cách và hệ thống lưới chống chói thì các phương tiện giao thông sẽ đi với vận tốc cao hơn. Tuy nhiên, nhiều khi đang đi nhanh gặp phải trường hợp người chạy băng đường rồi leo lên dải phân cách vượt sang bên kia đường khiến nhiều tài xế không kịp trở tay. Không những vậy, người dân kê thêm gạch, đá ở dưới chân dải phân cách trông rất nguy hiểm và mất tính thẩm mỹ.

Ngoài tháo tấm chống chói, nhiều điểm người dân còn đặt gạch, đá để tiện cho việc qua đường đã làm mất tính thẩm mĩ của đoạn đường

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Dưỡng, Trưởng ban Quản lý Dự án Tasco thi công trên Quốc lộ 1A tại Quảng Bình cho biết: “Khoảng thời gian đầu, khi thấy người dân tự ý tháo gỡ tấm chống chói hoặc dải phân cách, chúng tôi đã lập tức khắc phục lại hiện trạng của các đoạn đường đó. Tuy nhiên, khi chúng tôi mới lắp lại buổi sáng, đến tối hôm đó lại có người đến phá lưới chống chói. Có những điểm chúng tôi phải lắp lại tới 5 đến 6 lần nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Có những điểm dân phá lưới chống chói, khi sửa lại, chúng tôi không bắn ốc vít như lúc ban đầu mà tiến hành hàn các tấm lưới lại với nhau thì người dân lại đập cả chục tấm gần nhau làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông nghiêm trọng”.

Để chấn chỉnh tình trạng tháo dỡ các lưới chống chói, biển báo hiệu, các tấm đan rãnh dọc, hộ lan mềm, bó vỉa trong đô thị,… nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của dự án, an toàn trong sử dụng công trình, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung như: Nâng cao hơn nữa việc tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân ở 2 bên tuyến không được xâm phạm đến các hạng mục công trình giao thông làm ảnh hưởng đến đặc tính kỹ thuật, công năng sử dụng, an toàn trong khai thác của dự án. Tích cực bảo vệ, gìn giữ các công trình giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra để phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm đối với dự án trên Quốc lộ 1A. Trong trường hợp phát hiện đối tượng vi phạm thì thực hiện việc xử lý điểm để răn đe, giáo dục.

Được biết, thời gian qua, UBND tỉnh và Sở GT&VT Quảng Bình đã có nhiều văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã có Quốc lộ 1A đi qua về việc bảo vệ các hạng mục công trình giao thông, tuy nhiên, tình trạng này vẫn không thuyên giảm và tiếp tục diễn ra.

Văn Lịnh