Xã đầu tiên trên cả nước cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Ngày 10/4, tại Trường Tiểu học An Phước, UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định thực hiện cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ học sinh trên địa bàn xã. Đây là một bước tiến đột phá, đưa Hòa Vang trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện chính sách này, hoàn thành sớm 4 năm so với mục tiêu Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết ngay sau khi được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã phát động xây dựng mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung”.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao sách giáo khoa đến học sinh ở xã Hòa Vang (Ảnh: Công Bính).

Mục tiêu của mô hình là huy động nguồn lực để cung cấp sách giáo khoa miễn phí, giảm gánh nặng kinh tế cho người dân, đồng thời thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong cộng đồng.

Ban đầu, mô hình đã huy động được hơn 550 triệu đồng và 6.262 quyển sách giáo khoa, được đặt tại thư viện các trường để phục vụ hơn 1.250 học sinh là con em của 8 thôn vùng đồi núi.

Tiếp nối thành công này, UBND xã Hòa Vang tiếp tục huy động gần 1,5 tỷ đồng để mua thêm hơn 91.000 quyển sách giáo khoa các loại. Số lượng sách này đủ để cung cấp miễn phí cho gần 7.000 học sinh các cấp từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông tại 6 cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang khẳng định từ năm học 2026-2027, xã sẽ đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu sách giáo khoa của con em trên địa bàn. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện bình đẳng trong học tập cho mọi học sinh.

Học sinh tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được dùng sách giáo khoa miễn phí (Ảnh: Công Bính).

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã biểu dương những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của UBND xã Hòa Vang. Ông nhấn mạnh rằng việc hoàn thành sớm mục tiêu của nghị quyết Bộ Chính trị về cung cấp sách giáo khoa miễn phí là một thành tựu đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định, phát triển sự nghiệp giáo dục là nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, và thành phố Đà Nẵng luôn đặc biệt quan tâm, tập trung mọi nguồn lực cho công tác giáo dục và đào tạo.

“Sự kiện hôm nay rất ý nghĩa, đã hiện thực hóa nội hàm tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Sở Giáo dục và Đào tạo xem đây là mô hình điểm để tiếp tục nhân rộng trên địa bàn thành phố”, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.