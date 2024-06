VUS TESOL 2024 xây dựng, thúc đẩy giáo dục toàn diện trong dạy tiếng Anh

Chủ đề hội nghị đáp ứng theo xu hướng của ngành giáo dục trong bối cảnh toàn cầu

Thấu hiểu bối cảnh hội nhập giáo dục toàn cầu ngày càng đẩy nhanh, xu hướng tích hợp giáo dục toàn diện vào giảng dạy tiếng Anh đang trở nên nổi trội khi không chỉ cung cấp kiến thức học thuật mà còn trang bị hiệu quả cho người học những kỹ năng để giải quyết các thách thức trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Năm nay, VUS TESOL 2024 đã trở lại với chủ đề: "Xây dựng và thúc đẩy giáo dục toàn diện trong giảng dạy tiếng Anh cho học sinh", mang đến nhiều góc nhìn, tư liệu hữu ích về giáo dục toàn diện, có tính ứng dụng cao trong việc dạy học trong thời đại ngày nay.

Tại Hội thảo VUS TESOL 2024, VUS cho biết mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của tích hợp giáo dục toàn diện vào giảng dạy tiếng Anh, đi sâu vào các chiến lược thực tế, phương pháp đổi mới và những nghiên cứu thành công giúp khẳng định những lợi ích của việc tích hợp này.

Quy tụ gần 30 diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước tham gia hội nghị

Sự kiện có sự tham gia của gần 30 diễn giả là chuyên gia hàng đầu đến từ đối tác của VUS như National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education, Cambridge University Press and Assessment,.. cùng nhiều khách mời, giáo viên tiếng Anh các cấp, sinh viên các tỉnh thành tại Việt Nam và các nước lân cận.

Tại sự kiện, các phiên chủ đề được chia sẻ, thảo luận trải rộng từ mang tính thực tiễn về cách phá bỏ các rào cản giảng dạy ngữ âm, đến khơi dậy niềm đam mê học tiếng Anh…, chia thành các phiên toàn thể và phiên chuyên đề.

PSG.TS Vũ Thị Tú Anh - Phó vụ trưởng vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu khai mạc

PGS.TS. Vũ Thị Tú Anh - Phó vụ trưởng vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - chia sẻ: "VUS là hệ thống giáo dục tiếng Anh thể hiện tính vượt trội trong chuyên môn mà tôi đánh giá cao. 20 kỳ VUS TESOL tổ chức là một chặng đường bền bỉ vượt qua những giai đoạn khó khăn của đại dịch, chuyển đổi số,.. cho thấy tính trách nhiệm cộng đồng cao của một trung tâm ngoại ngữ. Năm nay chủ đề 'Giáo dục toàn diện' gợi mở ra các hướng đa dạng để tiếp cận về giảng dạy tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ mà còn tích hợp các kỹ năng phát triển bản thân giúp giáo viên tìm đường hướng đi mới trong cách giảng dạy".

Ông Steven Happel - quản lý chuyên môn cấp cao tại VUS - cho biết: "Tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ học thuật cho tất cả chúng ta, tạo ra một cuộc thám hiểm một ngày đầy thú vị và khai sáng vào thế giới luôn sôi động của giảng dạy tiếng Anh".

Ông Steven Happel - quản lý chuyên môn cấp cao tại VUS - chia sẻ

Mở màn hội nghị, chuyên gia đến từ Nhà xuất bản Đại học Oxford - ông Kieran Donaghy - đã chia sẻ trong chủ đề "Multimodal literacy in ELT - how to develop holistic communication skills?" (Tạm dịch: Phát triển khả năng đa phương thức trong giảng dạy tiếng Anh (ELT) - làm thế nào để phát triển kỹ năng giao tiếp toàn diện?).

Diễn giả phân tích chuyên sâu các khái niệm quan trọng về quan sát và trình bày và cách áp dụng những khái niệm này vào thực tiễn lớp học. Song song đó, ý nghĩa của khả năng đọc viết đa phương thức đối với cách thức và nội dung dạy cũng được ông làm sáng tỏ trong bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay, qua các văn bản đa phương thức dưới nhiều hình thức đa dạng.

Đại diện Nhà xuất bản Đại học Oxford chia sẻ về đề tài của mình .

Bên cạnh đó, diễn giả Iris Thiri Su đến từ ELI Publishing cũng tổng hợp nghiên cứu qua phiên chủ đề chia sẻ "Stress-Free Test Strategies: Equipping YLE Learners with Effective Techniques" (Tạm dịch: Chiến lược làm bài thi thảnh thơi: Trang bị cho học sinh các kỹ thuật hiệu quả).

Nữ diễn giả cho biết nghiên cứu gần đây cho thấy trẻ học tốt nhất khi trí tuệ, xã hội và cảm xúc của trẻ được đáp ứng. Do đó, bà Iris Thiri Su đã nhận định điều quan trọng đối với giáo viên là giúp học sinh phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc như kỹ năng học tập tại lớp, trong đó, việc luyện từ vựng và ngôn ngữ nâng cao chuẩn bị cho kỳ thi sẽ biến hành trình học tập thành một trải nghiệm học tập tốt hơn.

Điểm cập nhật mới của VUS TESOL là sự xuất hiện của phiên tranh luận (The Debate) với vấn đề "Học viên cần chú trọng vào kết quả các kỳ kiểm tra năng lực hay giá trị và kỹ năng tích lũy được từ lớp học?". Thành phần tham gia phiên tranh luận gồm ông Allen Davenport (Nhà xuất bản Đại học Cambridge), ông Andrew Duenas (Nhà xuất bản National Geographic Learning), ông Blue Melia (Nhà xuất bản Macmillan Education) và ông Kieran Donaghy (Nhà xuất bản Đại học Oxford). Bốn chuyên gia được chia làm hai luồng tranh luận để đưa ra những quan điểm của mình. Người tham gia được tích lũy thêm góc nhìn đa chiều, toàn diện hơn về vấn đề đặt ra cũng như được đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến tham gia cùng các diễn giả.

VUS TESOL - Tâm điểm kết nối chia sẻ của những người làm giáo dục

Trong hành trình nuôi khát vọng vươn xa qua việc trau dồi năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ Việt Nam, VUS cho biết nỗ lực thấu hiểu vai trò quan trọng của giáo viên - những người trực tiếp đồng hành cùng học sinh để giúp các em khơi mở từng bước tiến mỗi ngày, hướng tới tương lai tươi sáng. Hiểu rằng, các giáo viên không chỉ cần bồi dưỡng năng lực giảng dạy còn có nhu cầu cập nhật các xu hướng giáo dục mới để sáng tạo hơn cho các bài giảng cho thế hệ trẻ, VUS đã tạo điều kiện cộng đồng tham gia các khóa bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ miễn phí với các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực như VUS TESOL.

Từ kỳ hội nghị đầu tiên vào năm 2006, mỗi kỳ VUS TESOL đều mang đến những chủ đề cập nhật xu hướng giáo dục toàn cầu mới như "Bứt phá giới hạn của giáo dục trực tuyến" (2021), "Giảng dạy tiếng Anh trong tương lai: Hướng khai thác và triển khai thực tế" (2022) hay "Thúc đẩy góc nhìn đa chiều trong giảng dạy tiếng Anh" (2023). Các sự kiện đều hướng tới mục tiêu mang đến những chia sẻ thú vị, khơi mở những ý tưởng đột phá cho tương lai của giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Các đại biểu, khách mời, người tham dự chụp ảnh lưu niệm tại VUS TESOL 2024.

"Đây là lần thứ 10 tôi tham gia VUS TESOL tôi thấy chủ đề năm nay rất hay cho mình những suy nghĩ mới về giảng dạy tiếng Anh mang tính toàn cầu. Tôi nghĩ giáo viên nên tham gia hội nghị này để góp phần nâng cao kiến thức và thêm kiến thức mới về giảng dạy tiếng Anh", một giáo viên tham dự hội nghị chia sẻ.