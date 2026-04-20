Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Phê bình 5 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT

Liên quan vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm, ngày 20/4, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo và các cá nhân nguyên giám đốc và phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bạc Liêu cũ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản phê bình nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT tại thời điểm xảy ra vụ việc, và các cá nhân gồm: Ông T.C.L., nguyên giám đốc; ông H.Q.H., nguyên giám đốc; ông N.Đ.N., nguyên phó giám đốc; ông N.V.H., nguyên phó giám đốc; ông T.V.Đ., nguyên phó giám đốc.

5 nguyên giám đốc và phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cũ bị phê bình rút kinh nghiệm (Ảnh tư liệu: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 2/2025, ông N.V.T., giáo viên Trường THPT Bạc Liêu, có đơn tố cáo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau) đã điều chuyển ông từ Trường THPT chuyên Bạc Liêu sang Trường THPT Bạc Liêu vào năm 2016 sai quy định.

Ông T. cho rằng việc ông bị xếp loại chuyên môn trung bình trong hai năm học liên tiếp (2013-2014 và 2014-2015) là không chính xác, và đây là nguyên nhân dẫn đến việc ông bị điều chuyển công tác.

Ngày 27/6/2025, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã ban hành kết luận thanh tra, xác định Sở GD&ĐT đã điều chuyển ông T. ra khỏi Trường THPT chuyên Bạc Liêu sai quy định. Kết quả thanh tra cho thấy, ông T. thực tế được tổ chuyên môn của Trường THPT chuyên Bạc Liêu đánh giá xếp loại xuất sắc, nhưng hiệu trưởng đã tự ý hạ xuống mức trung bình.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu (tại thời điểm tố cáo) có dấu hiệu trù dập giáo viên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái quy định, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng xác định thêm các sai phạm khác vào năm 2016, bao gồm việc Sở GD&ĐT điều động 2 giáo viên về Trường THPT chuyên Bạc Liêu mà không thông qua thi tuyển, và một giáo viên giảng dạy từ năm 2003-2011 không có bằng cấp sư phạm phù hợp (chỉ có bằng đại học thể dục, thể thao năm 2011 và bằng đại học an ninh quốc phòng năm 2016).

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT chủ trì xem xét, làm rõ trách nhiệm, tính chất, mức độ sai phạm và đề xuất hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.