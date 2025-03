Từ nhà giáo tâm huyết tới giải thưởng cán bộ Đoàn tiêu biểu 2025

Chọn nghề dạy học, thầy Nguyễn Thành Hiệp hiểu rõ trách nhiệm và những khó khăn mình sẽ đối diện. Về công tác tại Trường Tiểu học Hòa Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) một thời gian, thầy giáo sinh năm 1995 này được bầu làm Bí thư Chi đoàn.

Vừa giảng dạy, vừa đảm nhận thêm công tác Đoàn, Đội của trường, thời gian đầu, thầy gặp không ít khó khăn: trường có 2 cơ sở, sĩ số lớp học đông, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, môi trường học tập cần được cải thiện và nhất là làm sao để đổi mới phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả.

Thầy giáo Nguyễn Thành Hiệp nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Thầy Hiệp chia sẻ: "Tôi muốn mỗi em học sinh khi bước vào lớp đều cảm thấy đây là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi các em được lắng nghe, được thấu hiểu và phát triển toàn diện. Và khi mà các em cảm thấy được an toàn, được hạnh phúc rồi thì việc đi học mỗi ngày đối với các em sẽ là những niềm vui".

Với quan điểm "Mỗi ngày đến lớp phải là một ngày vui", thầy không ngừng tìm tòi những phương pháp giảng dạy tiên tiến để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động và hào hứng.

Thầy đã triển khai mô hình "Kiến tạo lớp học hạnh phúc", tạo ra một môi trường học tập mà ở đó mỗi học sinh đều cảm nhận được sự an toàn, sự tôn trọng và cơ hội phát triển bản thân.

Ngoài ra, thầy Hiệp đã mạnh dạn áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, dạy học thông qua dự án và thúc đẩy tư duy phản biện trong từng bài giảng. Mô hình này giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện được kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm - những yếu tố quan trọng giúp các em phát triển toàn diện trong thời đại mới.

Thầy Hiệp luôn đi đầu trong công tác Đoàn, Đội của trường (Ảnh: NVCC).

Hành trình gieo mầm trong công tác Đoàn

Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy Hiệp còn là một Bí thư Chi Đoàn nhiệt huyết. Công tác Đoàn chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi cần thu hút sự tham gia của học sinh trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng.

Nhưng với sự kiên trì và sáng tạo, thầy giáo trẻ đã biến các hoạt động Đoàn trở thành những trải nghiệm đầy ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia.

Thầy chia sẻ thêm: "Giáo dục không chỉ gói gọn trong lớp học. Đó là sự đồng hành bảo vệ các em và giúp các em an toàn trên hành trình đến trường.

Các thầy cô sẽ trong vai những anh chị áo xanh tình nguyện hướng dẫn và hỗ trợ các em để đồng hành với các em khi đến lớp, khi đến trường cũng như khi tan trường.

Đảm bảo được an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như là cho các em có một niềm tin rằng mình luôn cảm thấy được an toàn khi đến trường".

Thầy giáo Nguyễn Thành Hiệp luôn tận tâm với các em học sinh của mình (Ảnh: NVCC).

Với sự chủ động của thầy, Chi đoàn Trường Tiểu học Hòa Bình đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như chuyên đề giáo dục truyền thống cách mạng, các chuyến đi về nguồn, và các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ em khó khăn.

Đặc biệt, kế hoạch "Vì an toàn cho đàn em mỗi ngày đến trường" do thầy khởi xướng đã giúp hàng trăm học sinh trang bị kiến thức về an toàn giao thông, phòng tránh xâm hại và tự vệ cơ bản.

Đây không chỉ là một chương trình giáo dục mà còn là một lá chắn bảo vệ học sinh, giúp các em tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Hàng năm, vào dịp hè, thầy cùng với Đoàn viên trong chi đoàn thực hiện công trình thanh niên dọn dẹp vệ sinh, tu sửa khuôn viên trường học, tạo sự gần gũi đối với học sinh khi bước vào năm học mới.

Những nỗ lực của thầy đã được ghi nhận với nhiều danh hiệu như Cán bộ Đoàn xuất sắc cấp tỉnh, bằng khen của Trung ương Đoàn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong năm 2024, thầy cũng đạt được hàng loạt danh hiệu cao quý như: Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương, Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai, Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai, Đảng viên trẻ tiêu biểu thành phố Biên Hòa.

Với thầy Nguyễn Thành Hiệp giải thưởng Lý Tự Trọng là động lực để tiếp tục nỗ lực, gieo hạt yêu thương và lan tỏa giá trị tích cực đến học sinh và đoàn viên thanh niên (Ảnh: NVCC).

Và đến tháng 3 vừa qua, thầy Nguyễn Thành Hiệp vinh dự trở thành 1 trong 2 đại diện của tỉnh Đồng Nai nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Đây là giải thưởng được trao cho những cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi và sự phát triển của tổ chức Đoàn tại địa phương.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025, thầy Hiệp bày tỏ: "Tôi vinh dự nhưng cũng thấy trách nhiệm lớn hơn. Giải thưởng này là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, gieo hạt yêu thương và lan tỏa giá trị tích cực đến học sinh và đoàn viên thanh niên".

"Sống là để cống hiến, không phải chỉ để tồn tại. Mỗi người trẻ hãy không ngừng học hỏi, sáng tạo và đóng góp cho xã hội để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn", thầy khẳng định.

Minh Hân