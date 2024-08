Từ chàng trai tỉnh lẻ đến kỹ sư hãng chip hàng đầu thế giới

Vượt "chướng ngại vật"

Trịnh Đức Trường (SN 1992) hiện sinh sống và làm việc tại tập đoàn Micron Technology (Nhật Bản).

Trường sinh ra tại Thái Nguyên, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành kỹ sư cơ khí (mechanical engineering) của Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (TNUT). Sau khi ra trường anh làm kỹ sư đảm bảo chất lượng cho công ty Glonics Vietnam Co. Ltd, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, trong thời gian ngắn.

Nhận thấy bản thân còn thiếu hụt nhiều kiến thức, kỹ năng và muốn đi sâu hơn trong lĩnh vực nghiên cứu, Trường đã nộp hồ sơ và trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ kỹ thuật xây dựng (MCE) của Trường Đại học Việt Nhật (VJU) - Đại học Quốc gia (VNU) Hà Nội với học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ trong 2 năm.

Trịnh Đức Trường trong một buổi thuyết trình (Ảnh: NVCC).

Lý giải cho lựa chọn này, Trường cho biết, mình từng theo đuổi một số nghiên cứu về đề tài tính toán, mô phỏng khi còn học ở Đại học Thái Nguyên. Nhận thấy ĐH Quốc gia Hà Nội có phòng thí nghiệm (lab) vật liệu và kết cấu tiên tiến hiện đại do GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tính toán mô phỏng điều hành, anh quyết định đầu quân vào đây.

Hai năm tại ĐH Việt Nhật của ĐH Quốc gia Hà Nội là khoảng thời gian đặc biệt ý nghĩa đối với anh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và TS. Phan Lê Bình (chuyên gia JICA), các giảng viên VJU và giáo sư Nhật Bản, cộng thêm động lực mạnh mẽ cùng tiềm năng của bản thân, Trường đã đạt những bước tiến dài trên con đường học thuật.

Trịnh Đức Trường chia sẻ, nhờ sự đồng hành, động viên của thầy cô nên chàng trai đã vượt qua nhiều khó khăn ban đầu như: Điểm yếu về ngoại ngữ, môi trường sống…

Trong công việc và học tập, các thầy cô đã chỉ ra cho Trường và các học viên những vấn đề tồn đọng trong việc hợp tác quốc tế của các dự án; phương pháp làm việc coi chất lượng và an toàn lên hàng đầu; hay phong cách làm việc chặt chẽ, chuẩn mực của người Nhật…

Tại ĐH Quốc gia Hà Nội, cậu sinh viên đến từ Thái Nguyên tiếp tục nhận nhiều học bổng và chứng nhận danh giá. Trong số đó, anh giành được học bổng toàn phần chính phủ Nhật MEXT 3 năm tại ĐH Hiroshima. Nhờ nỗ lực, Trường là một trong số ít sinh viên có cơ hội sang thực tập tại Đại học Tokyo, thực hiện nghiên cứu ngắn hạn về phân tích kết cấu thép mới.

Tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc tại VJU với đề tài An analysis of buckling behavior of multi-cracked functionally graded material plates by numerical simulation (tạm dịch: Phân tích đặc tính cong vênh của các tấm vật liệu được phân loại theo chức năng bởi nhiều vết nứt bằng mô phỏng số), Trịnh Đức Trường ngay lập tức được Đại học Hiroshima (ngôi trường quốc lập gần 100 năm tuổi, thuộc nhóm danh tiếng nhất Nhật Bản) cấp học bổng tiến sĩ ngành cơ khí.

Trịnh Đức Trường (ngoài cùng bên phải) tại nước ngoài (Ảnh: NVCC).

Hành trình đến công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới

"Gia đình, bố mẹ em đều không có ai làm về lĩnh vực kỹ thuật nhưng bằng niềm yêu thích mạnh mẽ với tính toán và logic, em "lội ngược dòng" để chọn kỹ thuật trong khi bố mẹ không hề mong muốn.

Thời điểm đó, do chưa biết tự lập, em quyết định học đại học gần nhà và không chọn thi trường nào ở Hà Nội. Giấc mơ làm tiến sĩ của em được thắp lên mạnh mẽ khi kết thúc khóa học thạc sỹ hai năm ở ĐH Việt Nhật- ĐH Quốc gia Hà Nội", Trường nhớ lại.

Được biết tại Hiroshima, Trịnh Đức Trường tiếp tục theo đuổi những nghiên cứu trong lĩnh vực tính toán mô phỏng nhưng ở cấp độ chuyên sâu hơn.

Anh đã công bố nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành hàng đầu như Key Engineering Materials, Metals, và còn là tác giả chính (first author) của một chương trong cuốn sách chuyên khảo do NXB Springer xuất bản.

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài Transformation-thermo-mechanical Analyses on Size Effect in Polycrystalline TRIP Steels based on Crystal Plasticity Finite Element Method (tạm dịch: Phân tích biến đổi-nhiệt-cơ học về hiệu ứng kích thước trong thép TRIP đa tinh thể dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn độ dẻo tinh thể), Trường đầu quân cho Tập đoàn Micron Technology, chi nhánh Nhật Bản vì muốn thử sức trong một môi trường doanh nghiệp mang tính quốc tế hóa và cạnh tranh cao độ.

Đức Trường tại Nhật Bản (Ảnh: NVCC).

Micron là công ty sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới của Mỹ. Tại đây, anh đảm nhận vai trò của kỹ sư hệ thống. Trịnh Đức Trường thực hiện vô số các tính toán, mô phỏng, từ đó đề xuất những giải pháp cải tiến nhằm tối ưu hóa quy trình.

Theo anh, các nhân lực trong ngành này cần phải tự trang bị nền tảng vững chắc và tầm nhìn rộng lớn hơn mỗi ngày. Người kỹ sư cần chủ động học hỏi, liên tục cập nhật, sửa lỗi và hoàn thiện để tiến về phía trước.

Nhận xét về cậu học trò thành đạt, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: "Từ cậu sinh viên của ĐH Thái Nguyên, qua sự dìu dắt và hướng dẫn của chúng tôi khi học thạc sỹ ở ĐH Việt Nhật, Trịnh Đức Trường đã có bài công bố trên tạp chí ISI uy tín. Ngay sau đó, em đã nhận học bổng toàn phần làm tiến sĩ ở Nhật.

Chúng tôi đã cung cấp nền tảng kiến thức và thắp lên ngọn lửa đam mê nhiệt huyết cho học trò, từ đó các em đã phát huy hết khả năng để trưởng thành và tỏa sáng và Trường là một trong những thí dụ của hành trình tỏa sáng ấy".