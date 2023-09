Trường quốc tế có học phí hơn 700 triệu đồng bị phụ huynh "quây" đòi nợ

Cao điểm vào ngày 21/9, nhiều phụ huynh tập trung, căng băng rôn trước khu vực trường Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) có trụ sở tại Nhà Bè, TPHCM để đòi nợ.

Sau đó, lực lượng công an khu vực đã đến trao đổi với phụ huynh để đảm bảo an ninh trật tự cũng như làm việc với nhà trường, xác định lý do phụ huynh đến đòi tiền khi trường chậm trả theo hợp đồng và cam kết.

Phụ huynh tập trung trước Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đòi nợ (Ảnh: PHCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, phụ huynh Ng.C.T. cho biết vào tháng 2/2018, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam thông qua người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT trường ký hợp đồng vay vốn của anh, tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, lãi suất 0%.

Đổi lại, hai con anh được hỗ trợ học tập, đào tạo miễn học phí trong thời gian học chính khóa tại trường. Theo hợp đồng, trường sẽ trả lại số tiền vay khi con anh kết thúc học tại trường hoặc chuyển trường.

Tuy nhiên, khi con anh T. đã hoàn thành thủ tục chuyển trường từ lâu, quá thời hạn thanh toán, qua nhiều buổi làm việc với trường và cả bà Út Em, trường vẫn không hoàn trả lại khoản tiền đã vay nói trên.

"Trường cam kết bằng công văn sẽ trả gói đầu tư của tôi từ ngày 19/3-30/6/2023 thành 4 đợt nhưng nhiều tháng chờ đợi tôi vẫn không nhận được tiền. Sau đó bà Út em cam kết qua biên bản làm việc sẽ trả cho tôi thành 3 đợt từ 15/7-15/9 nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được bất cứ đồng nào", anh T. bức xúc.

Không chỉ anh T. mà nhiều phụ huynh khác cũng cho trường này vay vốn hàng tỷ đồng theo chương trình hoàn lại học phí như vậy.

Theo hợp đồng này, phụ huynh sẽ đóng một khoản tiền lớn gọi là đầu tư hoặc cho vay vốn với số tiền hàng tỷ đồng, đổi lại phụ huynh sẽ không phải đóng học phí trong quá trình con theo học tại trường.

Theo hợp đồng, trường sẽ trả lại số tiền vay từ phụ huynh khi trẻ kết thúc chương trình tại trường hoặc hoàn thành thủ tục chuyển trường.

Phụ huynh cầm theo băng rôn yêu cầu chủ trường và trường trả nợ theo hợp đồng (Ảnh: PHCC).

Anh T. cho biết, một người bạn của mình còn cho trường vay số tiền lên đến 8 tỷ đồng thông qua nhiều hợp đồng vay. Vậy nhưng, đến nay, phụ huynh này chỉ nhận được số tiền là 250 triệu đồng, mọi cam kết hoàn trả từ bên vay đều không được thực hiện.

Còn trường hợp chị K. cho trường vay 4 tỷ đồng bằng hợp đồng vay vốn cùng cam kết hoàn trả trong vòng 60 ngày khi con chị học xong hoặc hoàn tất thủ tục chuyển trường. Đến nay, việc trả tiền theo hợp đồng này đã không được bên vay thực hiện, đến nay chị vẫn không lấy lại được tiền.

Theo các phụ huynh, gần đây mọi liên hệ qua nhiều kênh với Chủ tịch HĐQT trường và trường đều không thực hiện được. Họ nhiều lần đến tận trường, tìm đến nhà nhưng đều không thể gặp. Chưa kể, khi phụ huynh đến trường muốn gặp bà Út Em và nhà trường để trao đổi còn bị bảo vệ chặn không cho vào.

Được biết, anh T. và một số phụ huynh cũng đã gửi đơn tố cáo về sự việc lên Sở GD&ĐT TPHCM.

Thông tin ban đầu từ đại diện Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, trường sẽ làm việc với từng phụ huynh cùng kế hoạch đưa ra lộ trình hoàn tiền cho phụ huynh trong thời gian 2 năm.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam được thành lập vào năm 2006. Đây là một trong những trường phổ thông có học phí đắt đỏ bật nhất ở TPHCM.

Học phí năm học 2023-2024 tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (Ảnh: Website nhà trường).

Theo công bố, học phí năm học 2023-2024 của trường này dao động từ 280 triệu đồng đến mức cao nhất 725 triệu đồng/năm.

Mức học phí trên chưa tính hàng loạt các khoản phí khác như phí hồ sơ đầu vào, phí ghi danh, phí chương trình phát triển Anh ngữ... lên đến cả trăm triệu đồng.