Trường Quản trị và Kinh doanh đạt kiểm định quốc tế

Chứng nhận QS Stars 5 Stars Overall (5 sao tổng thể) là hệ thống đánh giá chất lượng đại học quốc tế uy tín do tổ chức QS (Anh Quốc) cấp, khẳng định cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc tế xuất sắc toàn diện.

Đánh giá của QS cho thấy, nhà trường nổi bật ở các nhóm tiêu chí về khả năng đáp ứng thị trường lao động, chất lượng đào tạo, thế mạnh chương trình đào tạo và quản trị đại học.

Nhà trường cũng được ghi nhận ở mô hình đào tạo gắn với thực tiễn và chuyển đổi số trong giảng dạy. Chứng nhận 5 Stars đồng thời phản ánh năng lực phát triển bền vững, chất lượng học thuật và mức độ hội nhập quốc tế của nhà trường.

Sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh (Ảnh: Lan Hương).

Việc đạt chuẩn QS 5 Stars là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam.

Bên cạnh chứng nhận QS 5 Stars, Trường Quản trị và Kinh doanh là thành viên của AACSB và có 8 chương trình đào tạo được kiểm định bởi tổ chức ACQUIN (Đức) theo tiêu chuẩn châu Âu.

Tính đến thời điểm tháng 5 năm nay, Việt Nam có ba cơ sở giáo dục đạt chuẩn QS Stars 5 Stars gồm: Trường Đại học VinUni - VinUniversity, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam (BUV) và Trường Quản trị và Kinh doanh. Trong đó, Trường Quản trị và Kinh doanh là trường công lập, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.