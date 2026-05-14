Trường Quản trị và Kinh doanh đạt kiểm định quốc tế
(Dân trí) - Ngày 12/5, Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội - được tổ chức xếp hạng giáo dục quốc tế QS trao chứng nhận QS Stars 5 Stars Overall, dựa trên 56 tiêu chí chất lượng.
Chứng nhận QS Stars 5 Stars Overall (5 sao tổng thể) là hệ thống đánh giá chất lượng đại học quốc tế uy tín do tổ chức QS (Anh Quốc) cấp, khẳng định cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc tế xuất sắc toàn diện.
Đánh giá của QS cho thấy, nhà trường nổi bật ở các nhóm tiêu chí về khả năng đáp ứng thị trường lao động, chất lượng đào tạo, thế mạnh chương trình đào tạo và quản trị đại học.
Nhà trường cũng được ghi nhận ở mô hình đào tạo gắn với thực tiễn và chuyển đổi số trong giảng dạy. Chứng nhận 5 Stars đồng thời phản ánh năng lực phát triển bền vững, chất lượng học thuật và mức độ hội nhập quốc tế của nhà trường.
Việc đạt chuẩn QS 5 Stars là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam.
Bên cạnh chứng nhận QS 5 Stars, Trường Quản trị và Kinh doanh là thành viên của AACSB và có 8 chương trình đào tạo được kiểm định bởi tổ chức ACQUIN (Đức) theo tiêu chuẩn châu Âu.
Tính đến thời điểm tháng 5 năm nay, Việt Nam có ba cơ sở giáo dục đạt chuẩn QS Stars 5 Stars gồm: Trường Đại học VinUni - VinUniversity, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam (BUV) và Trường Quản trị và Kinh doanh. Trong đó, Trường Quản trị và Kinh doanh là trường công lập, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
QS (Quacquarelli Symonds) là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới. Khác với các bảng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS Stars tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội.
Hiện hệ thống QS Stars đã được triển khai tại hơn 70 quốc gia với trên 700 trường đại học và trường kinh doanh tham gia đánh giá.