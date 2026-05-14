Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ về thông tin “dời đô thị đại học”

Ngày 14/5, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã nghe báo cáo về quy hoạch khu đô thị đại học Đà Nẵng và đề án sáp nhập Trường Đại học Quảng Nam vào Đại học Đà Nẵng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang xây dựng đề án phát triển trở thành đại học trọng điểm quốc gia. Trong đó, hình thành khu đô thị đại học được xác định là nền tảng hạ tầng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc (Ảnh: A Núi).

Theo ông Vũ, khu vực 110ha khu đô thị đại học thuộc địa bàn Đà Nẵng hiện cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các trường thành viên đã khởi công xây dựng công trình và dự kiến toàn bộ khu vực sẽ hoàn thành, đưa các đơn vị chuyển lên hoạt động vào tháng 10/2027.

Trong khi đó, khu vực 190ha thuộc địa bàn Quảng Nam cũ gặp nhiều khó khăn. Đại học Đà Nẵng cũng đề xuất nghiên cứu mở rộng quy hoạch theo hướng dịch chuyển về phía Tây hoặc khu vực ven sông, mở rộng sang địa bàn Điện Bàn và Quế Sơn.

Tuy nhiên, phương án dịch chuyển về phía Tây hiện chưa phù hợp với một số định hướng quy hoạch chung và mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm khu vực 110ha để sớm bàn giao cho nhà trường khai thác, sử dụng.

Làm rõ thêm quan điểm về việc phát triển khu đô thị đại học, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết chủ trương của thành phố không phải di dời toàn bộ các trường đại học, mà là từng bước chuyển các hoạt động đào tạo, sinh viên hệ chính quy vào khu vực phía Nam nhằm tạo động lực phát triển không gian đô thị mới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, hiện nay nhiều khu vực phía Nam Đà Nẵng (địa bàn Quảng Nam cũ) còn khá thưa dân, cơ sở vật chất xuống cấp, trong khi khu vực trung tâm Đà Nẵng đang chịu áp lực quá tải về dân số và hạ tầng đô thị.

“Tinh thần là chuyển dần các hoạt động đào tạo về đó để tăng mật độ dân cư, tạo sự sôi động cho khu vực, chứ không phải chuyển toàn bộ trường đại học ngay lập tức”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đại học Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, sau khi Trường Đại học Quảng Nam sáp nhập vào Đại học Đà Nẵng, thành phố sẽ nghiên cứu phương án đưa sinh viên hệ chính quy và một số hoạt động đào tạo lên cơ sở mới nếu đáp ứng điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất.

Thành phố sẽ rà soát các trụ sở, cơ sở công hiện có để phục vụ nhu cầu đào tạo và phát triển giáo dục đại học trong thời gian tới. Thành phố cũng đầu tư từ ngân sách, các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục công lập sẽ được ưu tiên tăng cường về khu vực phía Nam nhằm phát triển đô thị, thu hút dân cư.

Liên quan đề án sáp nhập Trường Đại học Quảng Nam vào Đại học Đà Nẵng, đây là chủ trương định hướng của Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh. Hồ sơ sáp nhập đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét.