Trường Đại học FPT đồng tổ chức hội nghị quốc tế APWeb-WAIM 2026

Hội nghị khoa học quốc tế APWeb-WAIM lần thứ 10 sẽ tổ chức tại Việt Nam bởi Trường ĐH FPT và SIGAPP French Chapter, cùng sự đồng hành tài trợ của nhà xuất bản Springer từ ngày 7-9/9.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 200 nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Đây là nơi để các chuyên gia trong ngành trao đổi ý tưởng, trình bày các nghiên cứu tiên tiến và thảo luận về những tiến bộ trong công nghệ web, quản lý dữ liệu và các lĩnh vực liên quan.

Ngoài các phiên tham luận được trình bày bởi các nhà khoa học, hội nghị quốc tế APWeb-WAIM năm 2026 còn dành không gian cho các phiên trao đổi, chia sẻ của đại diện doanh nghiệp và sinh viên.

Thông qua hoạt động này, các vấn đề học thuật có thể được nhìn nhận và chia sẻ dưới các góc độ mới, có tính ứng dụng thực tiễn cao hơn. Đây cũng là mục tiêu mà không chỉ APWeb-WAIM mà các hội nghị quốc tế khác đang hướng tới trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu.

Tất cả các tham luận trình bày tại hội nghị sẽ được xuất bản và công bố tại Lecture Notes in Computer Science (LNCS) và Communications in Computer and Information Science (CCIS) - hai kỷ yếu khoa học quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin do nhà xuất bản Springer phát hành.

Ngoài ra, các bài tham luận được đánh giá cao sẽ có cơ hội công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín có chỉ mục trong hai hệ thống trích dẫn khoa học lớn trên thế giới là Web of Science (WoS) và Scopus Q1, Q2.

Hội nghị khoa học quốc tế APWeb-WAIM 2026 sẽ diễn ra tại campus Trường ĐH FPT phân hiệu Đà Nẵng (Ảnh: FPT).

Hội nghị đang trong thời gian gọi bài tham luận. Thời gian nhận tham luận đợt 1 từ nay đến hết ngày 9/3 và đợt 2 đến hết ngày 4/5. Tác giả nộp bài tham luận qua hệ thống Microsoft CMT của hội nghị.

Bên cạnh giá trị học thuật, APWeb-WAIM 2026 còn mang đến cơ hội kết nối đa chiều cho các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên. Người tham dự có thể trực tiếp trao đổi học thuật với các chuyên gia quốc tế hàng đầu, mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu cũng như tiếp cận các doanh nghiệp công nghệ quan tâm đến ứng dụng web và dữ liệu trong thực tiễn.

Đối với sinh viên, sự kiện là cơ hội để học hỏi, cọ xát với các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế, làm quen với mô hình hội thảo học thuật chuyên nghiệp và định hình con đường nghiên cứu trong tương lai.

APWeb-WAIM là hội nghị quốc tế kết hợp hai sự kiện nổi bật trong lĩnh vực công nghệ web và quản lý dữ liệu: APWeb (Hội nghị Web châu Á - Thái Bình Dương) và WAIM (Hội nghị quốc tế về quản lý thông tin trong kỷ nguyên web).

Năm 2008, Hội nghị APWeb-WAIM lần đầu tiên diễn ra tại Thẩm Dương (Trung Quốc) và trở thành diễn đàn học thuật thường niên quan trọng trong lĩnh vực web và dữ liệu, được Liên đoàn Máy tính Trung Quốc (CCF) xếp hạng là hội nghị CCF-C, nhóm các hội nghị khoa học quốc tế có uy tín trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Với vai trò là đơn vị đồng tổ chức APWeb-WAIM cũng như các sự kiện học thuật quốc tế khác, Trường ĐH FPT tiếp tục thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và kết nối học thuật trên quy mô quốc gia và quốc tế.

Việc tổ chức các diễn đàn khoa học trong các lĩnh vực như web và dữ liệu lớn cũng phù hợp với định hướng của FPT trong việc đầu tư phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược. Thông qua hệ sinh thái giáo dục và nghiên cứu, các hoạt động học thuật quốc tế như APWeb-WAIM góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực có năng lực làm chủ công nghệ, qua đó tăng cường năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và đóng góp cho mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam trong kỷ nguyên số.