Trường Đại học FPT đăng cai hội nghị ACBSP khu vực 10 năm 2024

Hội nghị ACBSP khu vực 10 là hội nghị uy tín của Hội đồng kiểm định các Trường và Chương trình kinh doanh Hoa Kỳ. Chủ đề của Hội nghị ACBSP khu vực 10 năm 2024 là "Be Extraordinary - Emerging Partnerships For Student Success".

Năm 2024, lần đầu tiên Trường Đại học FPT phân hiệu TPHCM thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) đăng cai tổ chức trực tiếp hội nghị này từ ngày 22/2 - 26/2.

Trường Đại học FPT phân hiệu TPHCM là địa điểm tổ chức Hội nghị ACBSP khu vực 10 năm 2024 (Ảnh: FPT Edu).

Hội nghị sẽ tập trung trao đổi các vấn đề, xu hướng, giải pháp thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác có hiệu quả giữa nhà trường - doanh nghiệp - xã hội nhằm tăng cơ hội tiếp cận giáo dục, trải nghiệm nghề nghiệp và thành công của sinh viên; cũng như đổi mới các phương thức sử dụng công nghệ, tận dụng xu hướng quốc tế hóa để đem lại trải nghiệm học tập hiệu quả cho người học.

Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo cao cấp ACBSP, các nhà nghiên cứu, diễn giả là giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, sinh viên đến từ các trường và tổ chức giáo dục là thành viên ACBSP, các trường và tổ chức quan tâm đến việc kiểm định ACBSP trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt, hai diễn giả chính tại hai phiên toàn thể ở hội nghị là các giáo sư - lãnh đạo doanh nghiệp - chuyên gia kinh tế uy tín tới từ Mỹ.

Ngoài phiên họp của hội đồng ACBSP, hai phiên toàn thể, hội nghị khu vực 10 dành phần lớn thời gian cho các phiên báo cáo, thảo luận. Các nhà nghiên cứu, diễn giả là giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, sinh viên đăng ký trình bày cần gửi tóm tắt báo cáo tham luận trước ngày 15/10/2023 và gửi toàn văn tham luận trước ngày 15/12/2023 tại website https://fpt.edu.vn/acbsp2024. Hình thức trình bày báo cáo theo chuẩn hội nghị quốc tế và ACBSP với ngôn ngữ trình bày là tiếng Anh.

Chủ đề của hội nghị ACBSP khu vực 10 năm 2024 là "Be Extraordinary - Emerging Partnerships For Student Success" (Làm khác - Thúc đẩy quan hệ đối tác mới vì sự thành công của sinh viên) (Ảnh: FPT Edu).

Báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị có cơ hội giành một trong hai giải xuất sắc thuộc hạng mục: "The Best of Region" (Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất khu vực 10) dành cho giảng viên, nghiên cứu viên của các trường thành viên ACBSP khu vực 10 và "The Best Student Showcase" (Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên) dành cho sinh viên đang theo học tại các trường thành viên của ACBSP khu vực 10.

Giải cao nhất của hạng mục "The Best of Region" sẽ được mời trình bày và vinh danh tại hội nghị toàn cầu ACBSP 2024 tại Miami, Hoa Kỳ. Giải "The Best Student Showcase" tại hội nghị khu vực 10 sẽ cạnh tranh với giải "Student Showcase" của khu vực khác và đội hoặc cá nhân đạt giải cao nhất sẽ được mời trình bày hội nghị toàn cầu ACBSP 2024 tại Miami, Hoa Kỳ. Ngoài ra, các báo cáo đạt tiêu chí xuất bản có thể được xuất bản trên tạp chí The Transnational Journal of Business của ACBSP.

Hội nghị ACBSP khu vực 10 năm 2024 cũng là cơ hội để các chuyên gia, khách mời, người tham dự giao lưu, kết nối với cộng đồng học thuật cùng chung mối quan tâm đến giáo dục và tạo lập những giá trị hữu ích cho sinh viên. Trải nghiệm khám phá cuộc sống, văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long cũng là một hoạt động hấp dẫn bên lề hội nghị.

ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) - Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, là một tổ chức kiểm định chương trình đào tạo có cấp bằng về kinh doanh.

ACBSP là tổ chức toàn cầu gồm 11 khu vực địa lý trải rộng khắp thế giới; hơn 1.200 cơ sở thành viên với hơn 13.000 thành viên cá nhân từ 60 quốc gia. Khu vực 10 của ACBSP, đại diện cho Nam Á, chịu trách nhiệm giám sát 16 quốc gia và 51 cơ sở thành viên trong phạm vi quyền hạn của mình.

Trường ĐH FPT trở thành thành viên của ACBSP vào năm 2016 và đạt được kiểm định toàn phần ACBSP cho chương trình ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH FPT Hà Nội vào năm 2019. Tham gia tích cực vào các hoạt động của ACBSP, đặc biệt là đăng cai tổ chức hội nghị khu vực 10 năm 2014, Trường ĐH FPT đã thể hiện những đóng góp tích cực của mình trong việc thúc đẩy phát triển lĩnh vực giáo dục kinh doanh, sự thành công của người học bền vững.

Tại hội nghị thường niên toàn cầu ACBSP, tổ chức từ ngày 28/6 - 2/7/2023 tại Mỹ, TS. Trần Ngọc Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường ĐH FPT) được bầu là "Chair of region" 10 (Chủ tịch khu vực 10) của ACBSP.

Theo Trường ĐH FPT, TS. Trịnh Trọng Hùng - Trưởng khoa Quản trị Kinh nghiệp, Trường ĐH FPT Hà Nội là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này hoàn thành khóa: "Chuyên gia đánh giá kiểm định các chương trình giáo dục" do ACBSP đào tạo và cấp chứng chỉ, đồng thời trở thành chuyên gia kiểm định ACBSP quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại: https://fpt.edu.vn/acbsp2024.