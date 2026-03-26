Trường công 210 tỷ đồng ở Đông Anh, năm đầu tuyển sinh đã có HSG cấp cụm

Trường THPT Phúc Thịnh nằm trên địa bàn xã Đông Anh (trước sáp nhập là xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội). Trường được khởi công vào ngày 20/9/2024, bằng vốn ngân sách của huyện Đông Anh cũ, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, tháng 8 năm ngoái, chưa đầy một năm kể từ ngày khởi công, trường đã được thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.

Với hình thức tuyển tràn tuyến, trường Phúc Thịnh nhận 504 học sinh với điểm trúng tuyển từ 14,75 đến 23,5 điểm.

Trường THPT Phúc Thịnh được xây dựng trên lô đất có diện tích hơn 2,5ha, nằm giữa cánh đồng của xã Nguyên Khê, không gian xung quanh rộng rãi, thoáng mát.

Theo thiết kế, trường có 6 khối nhà xếp theo hình răng lược. Trong đó, trục chính là khu hiệu bộ và khu phòng chức năng, phòng chuyên đề. Khối nhà học lý thuyết chia làm 3 đơn nguyên, bố trí song song với nhau. Khép lại cánh phải của trường là khối nhà đa năng 2 tầng với một mặt nhìn ra sân khấu lớn, một mặt nhìn ra sân vận động.

Xen kẽ giữa các khối nhà là những khoảng sân rộng vừa làm sân chơi cho học sinh, vừa trồng cây và tiểu cảnh để tạo bóng mát.

Điểm nhấn trong kiến trúc tổng thể của trường chính là sân vận động. Đây là sân bóng đá kết hợp sân bóng rổ và đường chạy điền kinh bao quanh. Từ trên cao, màu xanh của sân cỏ nhân tạo mang đến cho trường sự hài hoà, đẹp mắt.

Với tổng mức đầu tư hơn 217 tỷ đồng, trường Phúc Thịnh có quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.800 học sinh. Ngoài ra, trường có 12 phòng chức năng, phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 như phòng thực hành hoá học, phòng thực hành sinh học, phòng thực hành vật lý, phòng tin học, phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, thư viện…

Hiện các phòng này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện lắp đặt thiết bị, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Nhà đa năng của trường được đặt ở tầng 2 gồm 3 sân cầu lông và pickleball. Khu vực khán đài đủ chỗ cho khoảng 500 khán giả.

Ngay bên dưới nhà đa năng là bếp ăn và nhà ăn. Trường không tổ chức bán trú song vẫn tổ chức bếp ăn để phục vụ học sinh có nhu cầu điểm tâm giữa giờ và ở lại buổi trưa.

Nhiều học sinh nhà xa, đăng ký học tăng cường vào buổi chiều sẽ có nơi để ăn trưa và nghỉ ngơi.

Ông Đỗ Văn Khoa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, năm học 2025-2026, trường đã thành lập được 7 đội tuyển học sinh giỏi Olympic cấp cụm, trong đó có 8 em đạt giải ở các môn toán, tiếng Anh, ngữ văn, lịch sử và địa lý.

“Với đầu vào không cao, để đạt được thành tích như thế là rất nhiều nỗ lực của cả thầy lẫn trò”, ông Khoa chia sẻ.

Hiện Trường THPT Phúc Thịnh có 11 lớp 10 và 39 cán bộ giáo viên, nhân viên. Số giáo viên biên chế là 14, còn lại là giáo viên hợp đồng. Trên 90% giáo viên trẻ của trường tốt nghiệp sư phạm chính quy loại giỏi. Một số giáo viên là giáo viên giỏi cấp thành phố.

Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập tới đây, nhà trường dự kiến tuyển 15-16 lớp, tương ứng với khoảng 720 chỉ tiêu.