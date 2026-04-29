Trường có chỉ tiêu lớp 10 cao nhất ở TPHCM gấp gần 20 lần trường thấp nhất

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 của 176 trường THPT công lập và 41 Trung tâm Giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Tổng chỉ tiêu lớp 10 của 176 trường THPT công lập trên địa bàn là gần 109.800 học sinh. Trong đó, có 5 trường có chỉ tiêu trên 1.000 học sinh, gồm Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT Tây Thạnh và Trường THPT Marie Curie.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng có chỉ tiêu cao nhất toàn thành phố với 1.125 học sinh. Mức này cao gấp gần 20 lần so với trường có chỉ tiêu thấp nhất là Trường THCS-THPT Thạnh An với 60 học sinh.

Xếp thứ hai về chỉ tiêu là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi với 1.060 học sinh, trong đó có 70 học sinh lớp tích hợp.

Bên cạnh đó, tổng chỉ tiêu của 4 trường chuyên trên địa bàn là 2.310 học sinh. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 805 chỉ tiêu; Trường THPT Trần Đại Nghĩa và Trường THPT Lê Quý Đôn cùng có 525 chỉ tiêu; Trường THPT chuyên Hùng Vương có 455 chỉ tiêu.

Cùng với 41 Trung tâm Giáo dục thường xuyên công lập, trong kỳ tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập, TPHCM đặt mục tiêu khoảng 80% học sinh lớp 9 có chỗ học lớp 10 tại các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, từ ngày 4/5 đến 8/5, học sinh được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký lần cuối. Ở giai đoạn 2, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký, không được đăng ký mới hoặc rút khỏi danh sách dự thi.

Từ ngày 26/5 đến 17h ngày 28/5, các trường THCS sẽ phát phiếu báo danh cho thí sinh.

Sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ đồng bộ dữ liệu đăng ký, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến các trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi.

Chậm nhất ngày 27/5, dự kiến công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào lớp 10.

Chỉ tiêu vào lớp 10 thường của 176 trường THPT công lập ở TPHCM từ cao đến thấp: