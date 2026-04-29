Học sinh đăng ký thi lớp 10 ở TPHCM tăng cao, Sở thông tin về chỉ tiêu

Theo kế hoạch, trong hôm nay (29/4), Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố chỉ tiêu lớp 10 vào các trường công lập sau khi học sinh kết thúc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống trực tuyến vào 17h ngày 28/4.

Đến 9h ngày hôm nay 29/4, hệ thống trực tuyến đã khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 lần 1. Sau thời điểm này, thí sinh và các đơn vị sẽ không thể bổ sung hoặc hủy đăng ký dự thi.

Thống kê từ Sở GD&ĐT TPHCM cho thấy, đến sáng 28/4 đã có gần 167.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống trực tuyến, đạt khoảng 99% so với tổng số học sinh lớp 9. Đây là con số cao kỷ lục cả về số lượng lẫn tỷ lệ đăng ký trong nhiều năm qua.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Năm nay cũng là kỳ tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính (sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngành giáo dục TPHCM đặt mục tiêu trong năm học 2026-2027 sẽ có hơn 80% học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học tại các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, khoảng 70% vào học tại các trường THPT công lập, còn hơn 10% theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên công lập.

Để đáp ứng nhu cầu này, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến tăng quy mô tuyển sinh ở hầu hết các trường THPT công lập. Cụ thể, mỗi trường có thể tăng thêm ít nhất một lớp, với sĩ số trung bình khoảng 45 học sinh/lớp. Đặc biệt, gần 40 trường tại các khu vực có áp lực tuyển sinh cao sẽ được bổ sung từ 2 đến 3 lớp.

Một số trường ở khu vực ngoại thành như THPT Phong Phú (Bình Chánh cũ), THPT Dương Văn Dương (Nhà Bè cũ)… dự kiến tăng mạnh, từ 5 đến 10 lớp.

Ngoài ra, thành phố cũng đưa vào hoạt động thêm một số trường THPT mới ở cả ba khu vực, góp phần nâng tổng chỉ tiêu và giảm áp lực tuyển sinh.

Nếu đạt được mục tiêu đề ra, khoảng 136.000 học sinh sẽ có suất học lớp 10 tại các cơ sở công lập. Số còn lại, ước tính gần 34.000 em, sẽ lựa chọn các hướng đi khác như trường ngoài lớp 10 công lập.