Thủ khoa tiếng Nga toàn quốc giải trí bằng phim truyền hình dài tập

Chiều 19/1, Bùi Đức Anh - học sinh lớp 12 Nga, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) - nhận kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Khi biết mình đạt giải nhất, lại là số điểm cao nhất cả nước, Đức Anh báo tin cho cô Nguyễn Thị Hè, giáo viên lãnh đội, rồi đứng khóc ngoài hành lang vì hạnh phúc.

Kết quả nằm ngoài dự tính của nam sinh, mặc dù ở lớp 11, em đã được chọn vào đội tuyển thi vượt cấp và giành giải nhì.

Bùi Đức Anh - học sinh lớp 12 Nga, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng (Ảnh: NVCC).

“Em không nghĩ mình có thể giành được thứ hạng cao nhất vì các bạn thí sinh năm nay thực sự rất xuất sắc. Cảm xúc dâng trào khiến em không thể nói nên lời”, Đức Anh nhớ lại.

Chỉ thực sự làm quen với tiếng Nga từ năm lớp 10 nhưng Đức Anh có sự gắn bó tự nhiên với ngôn ngữ này. Điều thu hút em chính là thế giới nằm bên trong mỗi ngôn ngữ. Nam sinh quan niệm, học một ngoại ngữ mới cũng đồng nghĩa với việc khám phá và tìm hiểu những điều hoàn toàn xa lạ, từng chưa hiện diện trong trải nghiệm sống của bản thân.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục tiếng Nga không hề dễ dàng. Một trong những khó khăn lớn nhất là tài liệu học thuật còn hạn chế. Nhiều sách giáo khoa tiếng Nga chưa được tái bản, chỉnh sửa hay nâng cao về mặt nội dung; sách ngữ pháp và bài tập thực hành cũng chưa phong phú.

Vì vậy, học sinh chuyên Nga như Đức Anh buộc phải chủ động tìm tòi tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Hành trình chinh phục tiếng Nga của Đức Anh không dễ dàng (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, việc dạy và học tiếng Nga hiện nay chủ yếu chỉ diễn ra ở một số trường THPT chuyên, khiến môi trường giao lưu, thực hành ngôn ngữ trong đời sống thực tế còn hạn hẹp. Chưa kể, tiếng Nga có hệ thống ngữ pháp phức tạp, phát âm khó, trở thành thách thức không nhỏ với người học.

Dù có lúc nản chí và mệt mỏi vì những rào cản ấy, Đức Anh cho biết em chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ việc chinh phục tiếng Nga.

Theo Đức Anh, học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Nga không chỉ học ngữ pháp hay “cày đề” như hình dung quen thuộc về những “chú gà chọi”. Các em còn phải tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau trong văn hóa Nga, trước hết để hoàn thành phần câu hỏi Đất nước học trong đề thi, gồm 10 câu hỏi với phạm vi kiến thức rộng, không giới hạn về mặt lý thuyết.

Quá trình này cũng giúp học sinh hiểu sâu hơn về nước Nga, từ văn hóa, con người đến lối tư duy, từ đó thêm yêu thích và gắn bó lâu dài với ngôn ngữ. Ngoài ra, trong các bài hội thoại, bài luận hay phần thi nói, thí sinh thường vận dụng thành ngữ Nga để tăng tính thuyết phục cho bài làm. Đây là nội dung khó nhưng cũng là phần hấp dẫn nhất đối với Đức Anh.

Nam sinh cho biết, chính những câu thành ngữ, tục ngữ Nga đã ảnh hưởng rõ nét đến em, không chỉ trong học tập mà cả trong đời sống.

Nhiều câu mang ý nghĩa gần gũi với văn hóa Việt Nam và được Đức Anh xem như kim chỉ nam của bản thân, như: “Знания собираются по капле” (Kiến thức được tích lũy từng giọt một, tương tự “tích tiểu thành đại”), hay “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать” (Thà nhìn thấy một lần còn hơn nghe nói một trăm lần - “trăm nghe không bằng một thấy”).

Bí quyết học tập của Đức Anh là "chiến lược hơn cày cuốc mù quáng" (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về phương pháp học tập, Đức Anh cho rằng chiến lược quan trọng hơn việc “cày cuốc”. Nam sinh luôn hệ thống hóa kiến thức đã học, cả trên lớp lẫn ngoài lớp, theo cách logic để ghi nhớ nhanh hơn, sâu hơn và bài bản hơn.

Thay vì ép bản thân tuân thủ một thời gian biểu cứng nhắc, Đức Anh học theo nhu cầu và trạng thái của chính mình. Mỗi khi ngồi vào bàn học, em tự hỏi hôm nay cần tập trung vào nội dung nào. Trung bình mỗi ngày, Đức Anh dành khoảng 10-12 tiếng cho việc học.

Kinh nghiệm từ lần thi vượt cấp năm ngoái cũng giúp nam sinh điều chỉnh chiến lược ôn tập cho kỳ thi năm nay. Nhờ vậy, trong lần “chinh chiến” thứ hai, Đức Anh giữ được tâm lý thoải mái và sự tự tin cần thiết.

“Ôn thi học sinh giỏi quốc gia là một quá trình dài, không thể nóng vội. Em chuẩn bị kỹ về tâm lý, kiến thức nền, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, lắng nghe lời khuyên của thầy cô để tự xây dựng cho mình một kế hoạch học tập phù hợp”, Đức Anh nói.

Ngoài môn chuyên, nam sinh vẫn dành thời gian tự học các môn học khác để tránh bị hổng kiến thức. Đặc biệt, em duy trì việc luyện tiếng Anh mỗi ngày.

Rời sách vở, hình thức giải trí yêu thích của Đức Anh là phim ảnh và âm nhạc. Bố mẹ đều làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và giải trí, nên nam sinh sớm hình thành niềm đam mê với phim truyền hình dài tập cũng như các chương trình truyền hình thực tế.

Đức Anh cho biết thần tượng của mình là ca sĩ Min - người có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ. Tuy nhiên, lịch học dày đặc khiến nam sinh hiếm khi có thời gian đi “đu idol” hay “đu concert”.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Đức Anh dự định sang Nga du học. Em cũng mong muốn có thể trở thành người truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm đam mê học tập, nghiên cứu tiếng Nga tới các thế hệ học sinh sau này.