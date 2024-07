Thủ khoa lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa đạt 96,5/100 điểm

Em Nguyễn Thiên Phúc (bên phải) nhận khen thưởng của Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1 (Ảnh: Nhà trường)

Ngày 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển vào lớp 6, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa.

Theo thông tin của phóng viên Dân trí, thủ khoa kỳ thi này là em Nguyễn Thiên Phúc (SN 20/7/2013) đạt 96,5/100 điểm.

Nguyễn Thiên Phúc nguyên là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1, TPHCM. Em là liên đội trưởng với nhiều thành tích học sinh giỏi xuất sắc tại các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia, thành phố...

Các thí sinh nằm trong top đạt điểm cao khác như: Phan Ngọc Hân đạt 89,5 điểm; Nguyễn Võ An Nhiên đạt 88,5 điểm và Phan Nguyễn An Nhiên đạt 85,5 điểm; Hà Phúc An đạt 85,25 điểm.

Ngoài học tập tốt, Thiên Phúc nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của Đội, là Liên đội trưởng tiêu biểu (Ảnh: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học).

Kỳ thi vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa diễn ra vào ngày 4/7 vừa qua với khoảng 4.300 học sinh tham dự, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 350. Thí sinh dự thi nhiều nhưng chỉ tiêu thấp dẫn tới tỷ lệ "chọi" lên kỷ lục đến 1/12,29.

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2024-2025 là 67,5, tăng 2,75 so với năm trước. Điểm chuẩn năm học 2023-2024 là 64,75.

Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh lớp 6, sau khi được tách từ Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa trước đây.

Đề thi khảo sát năng lực xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2024-2025 sẽ gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Nội dung sẽ kiểm tra năng lực ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt - làm văn; toán học và tư duy logic; khoa học tự nhiên, khoa học xã hội (lịch sử - địa lý); vận dụng, giải quyết vấn đề thực tiễn.

Ở phần trắc nghiệm, thí sinh làm bài khảo sát 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và vận dụng, giải quyết vấn đề thực tiễn trong thời gian 30 phút.

Phần tự luận, thí sinh bài làm khảo sát trong thời gian 60 phút, gồm khảo sát năng lực tiếng Anh: nghe hiểu, đọc hiểu, viết. Thí sinh làm bài bằng tiếng Anh.

Thí sinh sẽ làm bài bằng tiếng Việt ở phần khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn.

Thời gian làm bài tất cả các phần khảo sát là 90 phút.

Sở GD&ĐT TPHCM chịu trách nhiệm công tác ra đề, tổ chức coi và chấm khảo sát theo quy chế thi hiện hành.