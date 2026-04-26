Kỷ lục thí sinh thi đánh giá năng lực, học sinh thi lại đông chưa từng có

Chiều 26/4, Đại học Quốc gia TPHCM thông tin có 172.622 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 năm 2026 kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT). Đặc biệt, trong đó có gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 tiếp tục đăng ký dự thi lại vào đợt 2.

Đây là số lượng thí sinh đông nhất trong một đợt thi kể từ khi kỳ thi được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Đồng thời, số thí sinh đăng ký thi đợt 2 trong cùng một năm cũng cao nhất từ trước đến nay.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM đợt 1 năm 2026 (Ảnh: Bảo Quyên).

So với đợt 2 năm 2025 với 97.387 thí sinh, số lượng đăng ký đợt 2 năm 2026 tăng 77,25%. Năm 2025, số thí sinh dự thi lần 2 là khoảng 70.000.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại các điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi tăng cao, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng bổ sung thêm các điểm thi tại tất cả địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1, nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Việc mở rộng mạng lưới điểm thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh, đồng thời thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức kỳ thi quy mô lớn.

Thí sinh có thể điều chỉnh địa điểm dự thi và hoàn tất thanh toán đến hết ngày 27/4. Đại học Quốc gia TPHCM sẽ gửi email đến các thí sinh thuộc khu vực được bổ sung điểm thi để thông báo và hỗ trợ lựa chọn, thay đổi địa điểm dự thi phù hợp.

Trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra ngày 5/4 với gần 135.000 thí sinh dự thi.

Như vậy, tổng số lượt thí sinh dự thi của cả 2 đợt trong năm nay đạt gần 310.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay.