Thi tốt nghiệp THPT 2025: Thí sinh tự do hồi hộp trước "chuyến đò cuối"

Chiều 25/6, hơn 700 thí sinh tự do đã đến điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2025.

Từ 13h, dù nắng gắt nhưng rất đông các "sĩ tử" đã có mặt từ sớm ở điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An (quận Ba Đình) để chờ vào phòng làm thủ tục thi.

Ông Lê Trung Tín - Điểm trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An - cho biết, điểm thi chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn, đúng quy chế, đồng thời tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho thí sinh.

Năm nay, điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An cũng có nhiều thí sinh hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Một nhóm thí sinh hiện đang là công an nghĩa vụ cũng tham gia kỳ thi. Các "sĩ tử" trong lúc tới điểm làm thủ tục thi vẫn không quên ôn lại điều lệnh, tác phong quân ngũ.

N.V.S, sinh năm 1999, là công an nghĩa vụ công tác tại Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), có mặt tại điểm thi từ khá sớm. S. cùng hơn các đồng nghiệp của mình được xe của đơn vị chở đến điểm thi. S. cũng nằm trong nhóm thí sinh cao tuổi nhất tại điểm thi này. Ở tuổi 27, S. quyết định đi học lại đại học để trở thành công an chuyên nghiệp. Theo quy chế tuyển sinh của các trường công an, thí sinh phải có hai đầu điểm: điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực Bộ Công an.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, S. đăng ký dự thi 3 môn gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý theo chương trình cũ. S. cho biết việc ôn thi có những giai đoạn rất căng thẳng. “Năm nay là năm cuối cùng được phép thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, chương trình mà em đã học, do vậy có thể xem đây là cơ hội cuối.

Có những giai đoạn em cảm thấy rất áp lực, thậm chí muốn bỏ cuộc. Vừa đi làm vừa ôn thi, thời gian không có nhiều, đồng thời em sẽ phải tham gia hai kỳ thi liền nhau là thi tốt nghiệp THPT và thi đánh giá năng lực. May mắn là ở đơn vị, em được các anh, các bác lãnh đạo động viên rất nhiều. Nhờ vậy mà em lấy lại được quyết tâm”, S. chia sẻ.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, S. ôn tập kỹ các tác phẩm văn học của chương trình cũ, nắm chắc dàn ý, đồng thời học phương pháp làm bài nghị luận xã hội. Kỳ vọng của S. là đạt trên 20 điểm khối C00.

Các thí sinh có mặt tại điểm thi được các tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn xem số báo danh, tìm phòng thi.

Theo ông Lê Trung Tín - Điểm trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An, điểm thi có 742 thí sinh với 27 phòng thi, trong đó có 1 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ, điểm thi cũng chuẩn bị phòng gửi đồ cho các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Trên toàn thành phố Hà Nội có 4 điểm thi dành cho thí sinh tự do thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Ngoài trường Chu Văn An còn có các trường: THCS Lý Sơn (Long Biên), THCS Hà Đông (Hà Đông) và THPT Hồng Thái (Đan Phượng).

Đúng 14h, các thí sinh được thông báo vào phòng thi để làm thủ tục, kiểm tra thông tin cá nhân, nghe giám thị phổ biến quy chế trong phòng thi.

Nguyễn Huyền My (SN 2006) đang là sinh viên ngành Quản trị khách sạn, Đại học Mở Hà Nội. Năm ngoái, My được 24,75 điểm khối D00, trượt nguyện vọng 1. Sau 1 năm học không đúng ngành mơ ước, My càng xác định rõ ràng mục tiêu và quyết tâm thi lại. Nữ sinh được gia đình ủng hộ và động viên. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An, My sẽ thi 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Nữ sinh kỳ vọng vào môn tiếng Anh, dù đã chuẩn bị sẵn chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm. “Em chỉ lo không cạnh tranh được với các em 2k7”, My thổ lộ.

My cũng xác định, đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 năm nay sẽ nâng độ khó cho tương đồng với đề thi theo chương trình hiện hành. Vì vậy, My đã ôn tập ở mức nâng cao.

My chia sẻ: “Ví dụ như đề văn, dù lợi thế của thí sinh tự do như em là ngữ liệu nằm trong sách giáo khoa, nhưng em nghĩ phần đọc hiểu và nghị luận xã hội sẽ yêu cầu cao hơn. Ngoài ra, phần nghị luận xã hội, em ôn tập các chủ đề theo nội dung của chương trình mới”.

Tổng số thí sinh của Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vào khoảng 126.000, cao nhất cả nước.

Hàng nghìn tình nguyện viên cũng có mặt tại các điểm trường ở Hà Nội để cùng hỗ trợ, tiếp sức cho các "sĩ tử" bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.