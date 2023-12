Thi tốt nghiệp THPT 2024: Dự kiến có 16 điểm mới

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Dự thảo sẽ xin ý kiến góp ý từ nay đến hết ngày 15/2/2024.

Thí sinh chọn 4 trong 5 bài thi

Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ có 5 bài thi gồm: 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn), 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học và 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT) hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý (đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Thí sinh học chương trình THPT sẽ bắt buộc thi 4/5 bài để xét tốt nghiệp THPT, trong đó có 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên không bắt buộc thi ngoại ngữ nhưng có thể đăng ký dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội (Ảnh: Huyên Nguyễn)

Với bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp đối với thí sinh tự do. Thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Điểm mới là dự thảo liệt kê chi tiết 7 loại tiếng để thí sinh có thể chọn trong bài thi ngoại ngữ.

Đề thi được bảo vệ 2/3 thời gian làm bài

Giống như Thông tư năm 2021, đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật". Đề thi dự bị chưa sử dụng tự giải mật sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi.

Song, dự thảo mới sửa đổi, bổ sung thêm nhiều chi tiết cụ thể hơn về thời gian bảo vệ. Cụ thể, dự thảo nêu: Thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước độ "Tối mật" đối với đề thi của các bài thi/môn thi chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của bài thi/môn thi trắc nghiệm và hết 2/3 thời gian làm bài của bài thi tự luận.

Việc ra đề thi, in sao đề thi (gọi chung là làm đề thi) phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung chi tiết việc cách ly 3 vòng độc lập của Khu vực làm đề thi.

Ở các điểm thay đổi khác, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số quy định với nhóm thí sinh là người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; Làm rõ hơn về trách nhiệm của thí sinh, trưởng ban coi thi, trưởng điểm thi...

Công tác chấm bài thi, thanh tra cũng được tăng cường giám sát, rõ ràng và chi tiết hơn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ là kỳ thi cuối cùng dành cho thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, kỳ thi sẽ có nhiều thay đổi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.