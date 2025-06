Thi đại học ở Trung Quốc: Chiêu trò trí tuệ nhân tạo dự đoán đề lên ngôi

Năm nay, hơn 13 triệu thí sinh tại Trung Quốc tham dự kỳ thi đại học (gaokao) kéo dài từ ngày 7 đến ngày 10/6. Các thí sinh dự thi các môn bắt buộc bao gồm tiếng Trung, toán, ngoại ngữ, cùng 3-4 môn tự chọn, tùy theo chuyên ngành muốn đăng ký xét tuyển ở bậc đại học.

Kể từ giai đoạn thí sinh ôn luyện nước rút cho tới sát ngày thi, thị trường cung cấp những sản phẩm ăn theo kỳ thi này rất sôi động. Năm nay, đáng chú ý là dịch vụ “tiên đoán đề thi” bằng AI.

Thí sinh đứng xếp hàng tại một điểm thi đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: GT).

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội đang chạy đua quảng cáo việc dự đoán đề thi đại học, hứa hẹn giúp thí sinh “càn quét” vị trí top đầu xét tuyển.

Khi một ngôi sao mạng xã hội quảng cáo bộ đề tổng hợp của những năm trước và loạt đề dự báo cho kỳ thi năm nay, người này đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt đăng ký mua bộ đề.

Tất cả các đề được dự đoán đều do AI tạo ra và được quảng cáo là sử dụng thuật toán khoa học có độ chính xác cao.

Các ngôi sao mạng xã hội còn sử dụng AI để so sánh đề dự đoán với đề của các năm trước. Kết quả so sánh do AI thực hiện luôn cho ra những đánh giá gần như tuyệt đối về mức độ chính xác. Điều này khiến không ít phụ huynh và học sinh tin tưởng, bỏ tiền ra mua bộ đề ôn luyện và đề dự báo.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc dẫn lời cảnh báo của các chuyên gia rằng, chỉ số đánh giá mức độ tương đồng giữa đề dự báo và đề của các năm trước chỉ dựa trên cấu trúc đề thi, nên không phản ánh được điều gì cụ thể.

Thực tế, số tiền mà phụ huynh và học sinh bỏ ra để mua bộ đề dự đoán chỉ là mua thêm một bộ đề có cấu trúc tương tự, nhưng nội dung đề hoàn toàn có thể bị sai sót và không thể giúp thí sinh “trúng tủ” như người bán đề quảng bá.

Dù truyền thông và giới chuyên gia đã ra sức cảnh báo rằng AI không đủ trình độ để dự đoán “trúng tủ”, nhưng sức hút từ những lời hứa hẹn vẫn giúp nhiều ngôi sao mạng xã hội bán rất chạy các bộ đề được tạo ra bởi AI.

Bên cạnh những chiêu trò quảng cáo thổi phồng trên mạng, nhiều chiêu thức lừa đảo xung quanh kỳ thi đại học tại Trung Quốc cũng khiến không ít phụ huynh và thí sinh trở thành nạn nhân.

Năm ngoái, cơ quan chức năng Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về các đối tượng “cam kết” có nguồn tiếp cận đề thi từ sớm, rồi yêu cầu phụ huynh và thí sinh đặt cọc tiền và cung cấp thông tin cá nhân để được báo trước đề thi.

Thị trường hàng hóa “cầu may” nở rộ

Ngoài ra, thị trường hàng hóa “cầu may” cũng nở rộ mỗi khi kỳ thi đại học diễn ra tại Trung Quốc. Tất cả sản phẩm đều được quảng cáo là có thể giúp “thi đỗ đại học”, từ vật phẩm phong thủy, đồ ăn may mắn, thực phẩm chức năng, cho tới... đồ lót màu tím có dấu "tick" đỏ.

Sở dĩ sản phẩm đồ lót tím được đặc biệt săn lùng mỗi khi kỳ thi đại học diễn ra tại Trung Quốc là vì một lối chơi chữ trong tiếng Trung. Màu tím phát âm là “zǐ”, còn “mông” là “dìng”, ghép lại thành “zǐdìng”, nghe gần giống với cụm từ “zhǐdìng”, nghĩa là “chắc chắn, bảo đảm”.

Nhiều thí sinh hy vọng rằng mặc đồ lót màu tím sẽ mang lại “kết quả chắc chắn, bảo đảm” cho các em trong kỳ thi cam go nhất cuộc đời.

Những bà mẹ mặc sườn xám đỏ đưa con đi thi (Ảnh: GT).

Không chỉ vậy, nhiều bà mẹ có con đi thi còn mặc sườn xám đỏ vào ngày thi của con, để màu sắc đầu tiên mà con nhìn thấy khi thức dậy chuẩn bị đi thi là màu đỏ.

Kỳ thi đại học tại Trung Quốc được xem là ngưỡng cửa quyết định tương lai học thuật và nghề nghiệp của nhiều người trẻ. Vì vậy, việc tìm kiếm các vật phẩm mang tính phong thủy, cầu may là điều khá phổ biến.

Dù mang nhiều màu sắc hài hước và có chút “mê tín”, những thói quen này phản ánh tâm lý của nhiều thí sinh và phụ huynh tại Trung Quốc khi đứng trước kỳ thi mang tính quyết định. Với họ, đôi khi một chút tiểu tiết có ý nghĩa may mắn cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh vượt qua áp lực lớn.

Giữa cơn sốt AI và các vật phẩm được cho là mang lại may mắn, các chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng không có thuật toán hay món đồ phong thủy nào có thể thay thế được việc học hành nghiêm túc và chăm chỉ.

Quan trọng hơn, học sinh và phụ huynh cần tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo, trục lợi xoay quanh kỳ thi quan trọng này.