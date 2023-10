Tân học sinh Chuyên Ngoại ngữ học bài học đầu tiên là sự thấu hiểu

Chương trình định hướng và phát triển tân học sinh (tên gọi khác là Camp Ten Plus, 10+) diễn ra vào ngày 1/10 với nhiều hoạt động sôi nổi tại khuôn viên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội, hướng tới chủ đề "Thấu hiểu".

Chương trình Ten Plus Chuyên Ngoại ngữ đã bước sang năm thứ 16. Chương trình gồm chuỗi hoạt động đã mang đến một khởi đầu trọn vẹn với thật nhiều xúc cảm xúc dành cho tân học sinh Trường Chuyên Ngoại ngữ.

Bên cạnh mục đích chính là giúp các em tân học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, thầy cô và các anh chị khóa trên muốn giúp các tân học sinh K55 thấu hiểu bản thân mình, hiểu để đón nhận, chia sẻ và thay đổi, để các em trân trọng 1.000 ngày thanh xuân tại mái trường Chuyên Ngoại ngữ.

Hiệu trưởng Nguyễn Phú Chiến phát biểu tại buổi khai mạc chương trình (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thầy Nguyễn Phú Chiến bày tỏ ý nghĩa và mục đích của sự kiện.

"Đây là chương trình gây được tiếng vang trên cả nước và luôn được giữ lửa bởi các thầy cô và các anh chị học sinh Chuyên Ngoại ngữ. Tiếp nối truyền thống đó, chúng tôi hy vọng chương trình năm nay sẽ mang đến cho 691 học sinh khóa 55 những trải nghiệm và cảm xúc tuyệt vời nhất", thầy Hiệu trưởng nói.

Chương trình kỳ vọng, học sinh khóa mới sẽ tiếp bước 54 thế hệ học sinh anh chị, phát huy truyền thống nhà trường: "Cháy lên để mà tỏa sáng". Đặc biệt, chương trình năm nay còn đón các thầy cô và học sinh đến từ trường THPT Chuyên Bắc Ninh và trường THPT Phan Xi Păng, Thanh Hóa đến dự.

Vào buổi sáng của chương trình, một trong những điểm nhấn của sự kiện chào tân học sinh là màn đồng diễn massdance (nhảy tập thể) của gần 700 em học sinh lớp 10 và hơn 200 học sinh khối lớp 11 và 12.

Các em học sinh phải trải qua gần 90 phút luyện tập động tác trước khi đồng diễn chính thức trên nền nhạc "Teenage Dream" (giấc mơ tuổi thiếu niên) của ca sĩ người Mỹ, Katy Perry.

Màn đồng diễn ấn tượng của gần 700 tân học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Em Lê Ánh Khánh Ngọc, học sinh 12C (Trưởng Ban Tổ chức chương trình, IC Ten Plus 2023) cho biết, màn đồng diễn nhằm mục đích gắn kết học sinh lớp 10 với môi trường học mới, đồng thời truyền đi thông điệp sống hết mình với tuổi trẻ.

Thông điệp này được truyền tải cụ thể thông qua lời bài hát: "We dance until we die, you and I will be young forever" (Chúng ta hãy nhảy đến giây phút cuối cùng và chúng ta sẽ mãi trẻ).

Màn đồng diễn của gần 700 tân học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Video: Đinh Phương Nhung).

Em Đoàn Phúc Huy (Học sinh lớp 10A3, Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ) không giấu được sự mệt mỏi nhưng trên cả là tinh thần hưởng ứng với các hoạt động của ngày lễ chào tân:

"Không khí ở đây rất "cháy", cuồng nhiệt và chúng em được các anh chị chào đón nhiệt tình. Phần nhảy đồng diễn này em đã được nâng cao kỹ năng và làm quen được thêm nhiều người bạn mới", Huy chia sẻ.

Em Phúc Huy (Lớp 10A3, đứng giữa) cùng các bạn cùng khóa (áo cam) và các học sinh khóa trên (áo xanh) tham gia hoạt động đồng diễn (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Bên cạnh hoạt động nhảy tập thể, sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động khác như: Màn nhảy cổ động rực lửa, tạo dấu ấn từng khối chuyên; chơi trò chơi; chia sẻ về môi trường mới, đêm sâu lắng với chủ đề "Thấu hiểu" do chính các em học sinh của trường tiếp lửa cho tân học sinh K55.

Đêm 10+ với chủ đề "Thấu hiểu" đã được truyền tải một cách đầy sáng tạo bằng các phần trình diễn.

Thông qua sự diễn xuất và sự hóa thân vào vai những nhân vật trong câu chuyện, các anh chị muốn gửi gắm thông điệp về sự thấu hiểu một cách gần gũi, song cũng đầy lắng đọng tới các bạn học sinh mới. Đó là, hiểu để đón nhận, hiểu để chia sẻ, hiểu để thay đổi.

Sau mỗi màn trình diễn, một thông điệp cụ thể lại truyền đi, những tình huống cụ thể kèm theo những phân tích sâu sắc đến từ bạn Lê Ánh Khánh Ngọc đã giúp các em khóa mới hiểu hơn về bản thân mình, rằng: thấu hiểu là chìa khóa để ta đón nhận thế giới một cách dễ dàng hơn. Khi biết thấu hiểu, ta sẽ biết đồng cảm và liên kết với người khác, từ đó biết yêu thương và được yêu thương.

Chương trình khép lại với đêm nhạc sôi động, nhiều cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức)