Tạm đình chỉ nữ giáo viên nghi "tác động" vào đầu bé trai 5 tuổi

Ngày 14/4, bà Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đã quyết định tạm đình chỉ công tác với cô L.T.T.N. để xác minh vụ việc liên quan clip nữ giáo viên này nghi "tác động" vào bé trai lớp 5 tuổi.

Theo bà Vân Anh, từ trước đến nay, nhà trường luôn xây dựng môi trường giáo dục tốt, còn cô N. là giáo viên công tác lâu năm. Tuy nhiên, nhà trường không phải vì thế mà bao che cho sai phạm (nếu có).

Trường Mầm non Bắc Hà (Ảnh: Dương Nguyên).

"Chúng tôi đang phối hợp cùng chính quyền, công an và làm việc với phụ huynh nhằm làm rõ. Nhà trường cũng thành lập tổ xác minh, tạm đình chỉ công tác giáo viên liên quan, đồng thời yêu cầu viết bản tường trình. Khi nào có kết quả vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí", bà Vân Anh chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, vào tối 13/4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hình ảnh nữ giáo viên được cho đã có hành vi "tác động" vào đầu một cháu bé tại Trường Mầm non Bắc Hà thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có 2 giáo viên đang đứng lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.

Cảnh bé trai nghi bị "tác động" và phản xạ bằng cách đưa 2 tay ôm đầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng chú ý, một nữ giáo viên mặc áo đỏ từ phía ngoài đi vào, sau đó có hành vi được cho là đưa tay túm tóc và "tác động" vào phần đầu một bé trai. Ngay sau đó, cháu bé có phản xạ đưa tay ôm đầu.

Anh T.T.A. (bố của cháu bé trong clip) xác nhận con trai anh đang học lớp 5 tuổi tại Trường Mầm non Bắc Hà. Theo anh, clip này do một phụ huynh khác trong lớp trích xuất và gửi lại.

Theo người bố, con anh mới 5 tuổi, đang trong độ tuổi nhạy cảm, việc bị tác động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. Điều khiến gia đình lo lắng hơn là phản xạ của bé trong clip.

"Khi cô giáo tiến lại gần, phản xạ đầu tiên của cháu là ôm đầu. Điều đó khiến tôi nghi ngờ trước đó cháu có thể đã từng bị tác động tương tự", anh nói.

Phụ huynh này cũng cho biết thời gian gần đây con trai có biểu hiện không muốn đến trường, né tránh việc đi học. Sau khi clip xuất hiện, nhà trường đã niêm phong dữ liệu camera gốc nhằm phục vụ công tác xác minh.