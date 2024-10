Tái tạo doanh nghiệp: Phải làm gì và bắt đầu từ đâu?

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay với câu hỏi: Phải làm gì và bắt đầu từ đâu?

Lãnh đạo đột phá: Chìa khóa tái tạo doanh nghiệp

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam còn khá non trẻ khi so sánh với thế giới, nhưng đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu tìm kiếm cách thức bền vững hơn, bài bản cho quá trình tái tạo và phát triển của mình. Đứng trước các thách thức to lớn từ sự biến đổi không ngừng của thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp Việt đang từng bước khẳng định mình bằng việc áp dụng các phương pháp lãnh đạo đột phá và đổi mới sáng tạo.

Việc tái tạo và đổi mới doanh nghiệp bắt đầu từ những quyết định quan trọng ở cấp độ lãnh đạo. Một lãnh đạo đột phá không chỉ có khả năng nhìn nhận vấn đề từ những góc độ mới mà còn dám đưa ra các quyết định táo bạo, thách thức những giới hạn hiện tại để khai mở không gian phát triển mới cho tổ chức.

Bên cạnh đó, việc xây dựng một đội ngũ tài năng, sáng tạo cũng là nền tảng vững chắc để thực hiện tái tạo doanh nghiệp. Mỗi thành viên trong đội ngũ cần được trao quyền và khuyến khích phát huy tối đa tiềm năng cá nhân, xây dựng một môi trường làm việc linh hoạt và đột phá.

Việc tái tạo và đổi mới doanh nghiệp bắt đầu từ những quyết định quan trọng ở cấp độ lãnh đạo.

Phát triển năng lực lãnh đạo với chương trình GLP

Một nhà lãnh đạo giỏi không đơn thuần là đưa ra mệnh lệnh và đợi người khác tuân theo, mà còn có khả năng truyền cảm hứng, thúc đẩy động lực cho đội ngũ của mình, hướng nhân viên theo đuổi tầm nhìn của nhà lãnh đạo. Quá trình tái tạo doanh nghiệp cần bắt đầu từ nhà lãnh đạo có tinh thần đột phá.

Nhận thức rõ vai trò của lãnh đạo trong quá trình này, Trường Doanh Nhân PACE phát triển "Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu - Global Leadership Program" (GLP), một sáng kiến đột phá nhằm trang bị cho các nhà lãnh đạo tư duy, kỹ năng và công cụ (Mindset, Skillset, Toolset) cần thiết để đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả.

Chương trình cung cấp cho các doanh nhân, nhà lãnh đạo tinh thần và tư tưởng mới, công cụ và phương pháp rõ ràng cùng những giải pháp thiết thực nhằm chinh phục hành trình tái tạo chính mình và doanh nghiệp.

GLP trang bị cho các nhà lãnh đạo những năng lực thiết yếu để dẫn dắt doanh nghiệp, mang lại cho xã hội những sản phẩm, dịch vụ vượt trội, tăng cường niềm tin của khách hàng vào thương hiệu. Qua đó, giúp các nhà lãnh đạo giữ vững vòng lặp tái tạo cho đội ngũ, tổ chức của mình để hành trình tái tạo doanh nghiệp diễn ra liên tục và bền vững.

PACE sẽ đồng hành cùng các lãnh đạo doanh nghiệp trong hành trình chuyển hóa năng lực lãnh đạo lên một tầm vóc mới, nhằm hiện thực hóa hành trình từ tốt đến vĩ đại và từ tốt đến tầm vóc cho chính mình cũng như doanh nghiệp.

Tham gia "Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu - Global Leadership Program" (GLP) là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia và đồng nghiệp, cũng như mở rộng mạng lưới liên kết quan trọng, kết nối với các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu khác từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sau khi hoàn tất chương trình GLP để trở thành nhà lãnh đạo đột phá, nếu có nhu cầu, học viên có thể đăng ký tham gia chương trình US Trip (Chương trình Học tập và Trải nghiệm tại Hoa Kỳ).

Chương trình "Lãnh đạo Toàn cầu" (GLP) - Phát triển năng lực lãnh đạo đột phá để tái tạo doanh nghiệp của mình trong kỷ nguyên mới.

Tìm hiểu chương trình "Lãnh đạo Toàn cầu - Global Leadership Program" (GLP) - Phát triển năng lực lãnh đạo đột phá cho lãnh đạo cấp cao từ các doanh nghiệp dẫn đầu tại: GLP.PACE.edu.vn