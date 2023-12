Solve for Tomorrow: Sân chơi nuôi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực STEM

Trải qua 5 mùa giải, cuộc thi công nghệ này đều bội thu những ý tưởng sáng tạo đột phá, góp phần mở rộng hành trình phổ cập giáo dục STEM cũng như khơi dậy tiềm năng công nghệ ở các bạn trẻ.

Năm 2023, Solve for Tomorrow đã thành công truyền ngọn lửa đam mê cho nhiều bạn trẻ yêu công nghệ, để lại ấn tượng mạnh mẽ với dấu ấn đặc biệt xuyên suốt cuộc thi, nhiều dự án nổi trội nếu được tiếp tục phát triển sẽ có thể ứng dụng vào thực tế.

Ấn tượng từ bước khởi động

Từ thời điểm khởi động chương trình, Samsung đã tạo tiếng vang lớn khi lần đầu tiên thực hiện chuỗi hành trình phát động trên cả 3 miền tổ quốc, thu hút hơn 1.500 học sinh quan tâm và tham dự, con số lớn đối với một sân chơi dành cho học sinh

Lễ phát động cuộc thi được tổ chức tại 3 miền trong cả nước (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, thấu hiểu được tầm quan trọng của đầu tư cho CSR và giáo dục, Samsung đã mạnh tay nâng tầm quy mô cho Solve for Tomorrow - một trong những chương trình CSR toàn cầu tiêu biểu của tập đoàn. Cụ thể, Samsung đã nâng tổng giá trị giải thưởng lên 8 tỷ đồng và mở rộng quy mô cuộc thi lên gấp 2 lần.

Tất cả không nằm ngoài mục tiêu thúc đẩy và trao quyền cho thế hệ trẻ đưa ra các sáng kiến, giải pháp công nghệ đột phá, hữu ích cho đời sống và có thể giải quyết những vấn đề xã hội hiện hữu.

Màn đầu tư hoành tráng đã đem về cho cuộc thi năm nay loạt dấu mốc ấn tượng, vượt trội hơn hẳn so với mùa trước. Ban tổ chức cho hay, Solve for Tomorrow 2023 đã thu hút gần 150.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về 2.266 bài dự thi, tăng gấp hai lần so với năm 2022.

Điều đặc biệt ít có ở một cuộc tranh tài

Solve for Tomorrow cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến với kho kiến thức STEM và kỹ năng mềm khổng lồ được truyền đạt trực quan sinh động bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia kinh nghiệm.

Không chỉ dừng lại ở đào tạo trực tuyến, ở mùa giải năm nay, Samsung còn tạo điều kiện để các huấn luyện viên có thể gặp trực tiếp thí sinh để có thêm nhiều cơ hội trao đổi chuyên sâu về kiến thức. Đồng thời, nhà công nghệ tiên phong này còn tổ chức và kéo dài chuỗi tập huấn trực tiếp về kỹ năng mềm tại 3 miền trong cả nước.

Đầu tư vào quy mô tổ chức, nâng cấp giải thưởng và mở rộng phương thức đào tạo trực tuyến thôi chưa đủ, Solve for Tomorrow còn sở hữu một điểm nhấn đặc biệt ít có ở một sân chơi công nghệ dành cho học sinh. Tại Solve for Tomorrow, các đội thi sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ bởi các chuyên gia kinh nghiệm về kiến thức và cách ứng dụng vào thực tế.

Mentor (cố vấn) với nhiều kinh nghiệm dày dặn sẽ đồng hành cùng các thí sinh kể từ vòng phát triển sản phẩm (Ảnh: BTC).

Các cố vấn chuyên môn tại cuộc thi là những giảng viên đến từ những trường đại học uy tín hay những nhân sự kinh nghiệm trong việc đào tạo về công nghệ. Những người thầy ấy sẽ đồng hành, hỗ trợ các đội thi gỡ khó, đưa ra lời khuyên hiệu quả dựa trên kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực chiến.

Sự ra đời của những dự án công nghệ sáng tạo đột phá

Samsung thêm một lần nữa chứng minh quyết định đầu tư mạnh cho Solve for Tomorrow là xứng đáng. Sau cuộc thi, đã có thêm nhiều dự án công nghệ ý nghĩa, có tính thực tiễn cao, giúp giải quyết nhiều vấn đề xã hội được ra đời…

Đồng thời, những tài năng công nghệ trẻ đam mê, nhiệt huyết, có tư duy sáng tạo đột phá cũng có cơ hội được tỏa sáng và đóng góp cho cộng đồng.

Nhiều mô hình có thể đưa vào thực tế, sở hữu tính năng độc đáo (Ảnh: BTC).

Màn bội thu dự án và nhân tài công nghệ tại Solve for Tomorrow 2023 là minh chứng thuyết phục nhất về sự đầu tư bài bản của Samsung cho sân chơi công nghệ ý nghĩa này, hay nói rộng hơn là đóng góp vào giáo dục STEM, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nuôi dưỡng nhân tài công nghệ Việt.

Hiện tại, dù Solve for Tomorrow 2023 đã khép lại nhưng hành trình đồng hành cùng nhân tài công nghệ Việt để "Khẳng định sức trẻ, kiến tạo tương lai" của Samsung vẫn sẽ được nối dài.

Samsung đang dành cho Việt Nam một khoản ngân sách hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở mức cao nhất trong số các quốc gia mà tập đoàn này đầu tư.

Với tầm nhìn Together for Tomorrow - Enabling People (Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người), cùng với Solve for Tomorrow, tập đoàn đã và đang tập trung thực hiện nhiều dự án đào tạo thanh thiếu niên thế hệ tương lai của Việt Nam.