SIU mở rộng liên kết đào tạo với 13 trường đại học Đài Bắc Trung Hoa

Là một cộng đồng đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) xây dựng môi trường giáo dục tiên phong, đào tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu.

SIU ký kết với các trường đại học đến từ Đài Bắc Trung Hoa (Ảnh: SIU).

Mở rộng liên kết đào tạo quốc tế

Xu hướng toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã và đang thúc đẩy giáo dục đại học của mỗi quốc gia đổi mới không ngừng. SIU vẫn đang thực hiện mở rộng hợp tác với các trường đại học của nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới để giao lưu, học hỏi, trao đổi chương trình, giáo trình giảng dạy tiên tiến nhất cũng như nâng cao chiến lược đào tạo để phù hợp với xu thế chung của toàn cầu hóa.

Thông qua kết nối của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM, vừa qua, SIU đã tiến hành gặp gỡ, trao đổi thảo luận với đại diện 18 trường đại học của Đài Bắc Trung Hoa. Trong đó, tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng 13 trường đại học, bao gồm: University of Taipei, Hungkuo Delin University of Technology, Chang Gung University, Ming Chuan University, Hsing Wu University, Kainan University, Jinwen University of Science and Technology, Tainan National University of the Arts, Kun Shan University, DA-YEH University, Huafan University, Tamkang University, I-Shou University.

Hợp tác với các trường đại học trên thế giới luôn là một chiến lược quan trọng của SIU nhằm xây dựng một trường đại học uy tín, có tầm ảnh hưởng (Ảnh: SIU).

Tại lễ ký kết, đại diện SIU đã bày tỏ mong muốn cùng các trường hợp tác đẩy mạnh các hoạt động như: liên kết đào tạo quốc tế 2+2, 3+1 bậc đại học và thạc sĩ 3+2; tổ chức trao đổi giảng viên, sinh viên; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tham quan học tập cho sinh viên và cùng hướng đến thực hiện hóa những mục tiêu giáo dục chung trong tương lai.

Đồng thời, Tập đoàn giáo dục quốc tế Á Châu (GAIE) sẽ là cầu nối, chia sẻ và giới thiệu thông tin về các chương trình học bổng của các trường đại học hợp tác từ Đài Bắc Trung Hoa đến với học sinh, sinh viên của GAIE.

Hoạt động mở rộng hợp tác cùng các trường đại học trên thế giới của SIU sẽ góp phần mang lại nhiều cơ hội học tập, hội nhập quốc tế cho sinh viên (Ảnh: SIU).

Từ những hoạt động hợp tác "xuyên biên giới" này, sinh viên SIU không chỉ có thể nâng cao kiến thức, trau dồi vốn ngoại ngữ mà còn là cơ hội để các bạn giao lưu, học hỏi những nền văn hóa mới, khám phá sâu sắc hơn các quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ đó, trở thành những nhân tố tiềm năng đáp ứng nhu cầu nhân sự chất lượng cao của thị trường lao động toàn cầu trong thời đại công nghệ 4.0.

Hiệu trưởng University of Taipei - trường đại học lâu đời nhất Đài Bắc Trung Hoa giới thiệu về môi trường học tập và bày tỏ mong muốn xây dựng mối liên kết chặt chẽ với GAIE (Ảnh: SIU).

"Việc mở ngành Đông phương học tại SIU một mặt nhằm tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao kịp thời cho đất nước, mặt khác, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng SIU thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và là trung tâm học thuật uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, khu vực", đại diện SIU chia sẻ.

Đông phương học - ngành học hấp dẫn thế hệ Gen Z

Đông phương học là ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm những năm gần đây bởi sức hấp dẫn và những cơ hội việc làm mới mẻ, đầy triển vọng trong môi trường quốc tế. Ngành Đông phương học tại SIU có 3 chuyên ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Trung Quốc học.

Là ngành học có tính quốc tế hóa cao, Đông phương học của SIU nhận được sự hậu thuẫn lớn từ các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ trong liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, học bổng du học,… Đây là ưu thế lớn mà nhà trường tạo ra để sinh viên tiến gần hơn các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu.

Năm 2023, đối với tân sinh viên ngành Đông phương học, SIU triển khai chính sách học bổng tài trợ tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% học phí toàn khóa, học bổng Chủ tịch SIU toàn phần. SIU sẽ cấp 10 suất học bổng Chủ tịch SIU dành riêng cho tăng ni trúng tuyển ngành Đông phương học bậc đại học. Với chính sách học bổng đa dạng từ SIU, sinh viên ngành Đông phương học có thể an tâm học tập, theo đuổi và chinh phục ước mơ nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Thông tin chi tiết về các chương trình tuyển sinh liên hệ:

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Địa chỉ: 8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Thủ Đức, TPHCM.

Tel: 0283 620 3932

Hotline (Zalo): 0386 809 521 hoặc 093 147 5077 (giải đáp thắc mắc tuyển sinh 24/24)