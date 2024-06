Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh, Nghệ An).

Được biết, điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có gần 1.000 thí sinh dự thi, với 42 phòng thi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thăm và kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết đến thời điểm này đã sẵn sàng đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sĩ tử tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ đã thăm hỏi, động viên các thí sinh dự thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, do đó Chính phủ yêu cầu, phải thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15 và Công điện số 60 với phương châm, quan điểm: chuẩn bị tốt, không chủ quan, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Đặc biệt, cố gắng nắm bắt, kịp thời có phương án xử lý tốt nhất các vấn đề phát sinh từ việc nhỏ nhất. Trong mọi trường hợp, không tạo sự căng thẳng cho các học sinh trước, trong và sau kỳ thi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định mặc dù có những khó khăn về địa bàn, quy mô, số lượng thí sinh và điều kiện thời tiết… nhưng tỉnh sẽ không chủ quan trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; đồng thời, cam kết tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, thuận lợi, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia; đáp ứng mong muốn của các bậc phụ huynh, cũng như nguyện vọng của các học sinh dự thi.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 1.266 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 9.698 em, thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội là 26.426 em.

Hội đồng thi tỉnh Nghệ An bố trí 70 điểm thi, với 1.671 phòng thi và huy động khoảng 8.000 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, trong đó, riêng giám thị, giám sát là 3.849 người. Tất cả các điểm thi đều bố trí tại các trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, giao thông đi lại thuận lợi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi (Ảnh: Nguyễn Duy).

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức có các phương án hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu, vùng xa; kiên quyết không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc vì những lý do khách quan khác không được dự thi.

Các sở, ngành, tổ chức liên quan theo nhiệm vụ được phân công đã xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó kịp thời với các tình huống bất thường có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, qua đó, góp phần tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chu đáo và chất lượng.