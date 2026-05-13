Phi công - Nghề chưa bị thay thế bởi AI

Chiếc đồng hồ chỉ 22h30, trong khi phần lớn thành phố chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Trịnh Thị Tuyết Trâm - Cơ phó A350 của Vietnam Airlines - đã hoàn thành bài kiểm tra thời tiết, duyệt kế hoạch bay và bước vào buồng lái với bộ đồng phục gọn gàng, lịch thiệp.

Trong vòng 30 phút nữa, Trâm sẽ cùng phi hành đoàn cất cánh từ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, bắt đầu hành trình dài tới sân bay Charles de Gaulle, Paris - thành phố mà hàng triệu người mơ ước được ghé thăm.

Cơ phó Tuyết Trâm trong văn phòng làm việc “trên mây” của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đối với nhiều bạn trẻ Việt Nam, hình ảnh người phi công trong bộ đồng phục của hãng hàng không, tự tin kéo vali dẫn đầu phi hành đoàn di chuyển trong sân bay không chỉ là biểu tượng của thành công mà còn là hình mẫu của một sự nghiệp đích thực - nơi đam mê và đẳng cấp song hành.

Nghề chưa bị thay thế bởi AI

Giữa làn sóng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đang "nuốt chửng" hàng triệu việc làm, nhiều phụ huynh lo lắng: "Trong vòng 10 năm nữa, liệu nghề con học hôm nay có còn tồn tại không?"

Phi công là một trong những nghề mà AI khó có thể thay thế (Ảnh: Vietnam Airlines).

Với nghề phi công, câu trả lời là “có” và có thể lâu dài hơn hầu hết các ngành khác.

Lý do đến từ quy định pháp lý: hầu hết các quốc gia và tổ chức hàng không quốc tế (ICAO, IATA) đều yêu cầu bắt buộc có phi công người thật điều khiển tàu bay thương mại. Mặt khác, lý do còn nằm ở tính chất công việc: Là người chịu trách nhiệm chính trên máy bay chở hàng trăm hành khách, phi công không chỉ đơn thuần là điều khiển cần lái máy bay.

Họ là người ra quyết định xử lý tình huống khẩn cấp, đọc vị thời tiết bất thường, giao tiếp với kiểm soát không lưu trong môi trường áp lực cao, và chịu trách nhiệm pháp lý với hàng trăm sinh mạng trên mỗi chuyến bay. Đây là tổ hợp kỹ năng nhận thức, phán đoán tình huống, và trách nhiệm đạo đức mà chưa có hệ thống AI nào có thể đảm nhận toàn diện trong tương lai gần.

Top những ngành nghề có thu nhập cao

Phi công thuộc top các ngành nghề có mức lương cao nhất tại Việt Nam. Thu nhập của phi công mới ra trường tại các hãng hàng không Việt Nam dao động 70-120 triệu đồng/tháng, trong khi các cơ trưởng có kinh nghiệm có thể đạt 150-300 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh mức lương lên tới 9 chữ số, phi công còn được hưởng chế độ phụ cấp bay, bảo hiểm sức khỏe đặc biệt, vé máy bay ưu đãi cho bản thân và gia đình - những quyền lợi mà rất ít ngành nghề khác có thể sánh được.

Thị trường "khát" phi công - Cơ hội cho các bạn trẻ

Theo báo cáo mới nhất của Boeing, toàn ngành hàng không thế giới sẽ cần đến 660.000 phi công mới trong vòng 20 năm tới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm gần 40% trong con số đó, với nhu cầu lên tới hơn 185.000 phi công mới.

Mỗi năm, hàng trăm bạn trẻ hiện thực hóa giấc mơ phi công ngay tại Việt Nam (Ảnh: Phong Nguyễn).

Riêng Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng hàng không thuộc top đầu Đông Nam Á, nhu cầu phi công trong nước liên tục vượt nguồn cung. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways và loạt hãng bay mới đang không ngừng mở rộng đội tàu bay với nhu cầu phi công rất lớn.

Điều đó đồng nghĩa với việc cánh cửa nghề phi công đang rộng mở hơn bao giờ hết cho các bạn trẻ Việt Nam có đủ điều kiện, đam mê và quyết tâm.

Giao lưu “người thật, việc thật” trước khi đưa ra quyết định

“Nghề phi công có phải dành cho tất cả mọi người? Liệu con có đủ điều kiện, tố chất để trở thành phi công? Chi phí học phi công là bao nhiêu? Học phi công có dễ kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp? Học phi công tại Việt Nam có đủ điều kiện làm việc cho các hãng hàng không quốc tế? ”…

Để giúp các bạn trẻ và gia đình có cái nhìn thực tế và đầy đủ nhất về nghề phi công, Trường Phi công Bay Việt tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Kết nối đam mê bay". Tại sự kiện này, cơ phó Tuyết Trâm sẽ góp mặt cùng với các cơ trưởng của Vietnam Airlines và chuyên gia y tế hàng không đến từ Viện Y học Phòng không - Không quân gặp gỡ, giao lưu với các bạn đang có định hướng theo đuổi nghề bay.

Những câu chuyện “người thật, việc thật” sẽ là cơ sở cần thiết cho các bạn trước khi đưa ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp để theo đuổi cả cuộc đời.

Talkshow “kết nối đam mê bay”

Diễn giả:

Ông Đỗ Trí Dũng - Cơ trưởng A350 Vietnam Airlines, Tổng giám đốc và Hiệu trưởng Trường Phi công Bay Việt.

Ông Hoàng Phúc Thành - Bác sĩ chuyên khoa II Y học Hàng không, Phó giám đốc Viện Y học Phòng không - Không quân.

Ông Lê Hải Anh - Cơ trưởng A321 Vietnam Airlines, Trưởng phòng Huấn luyện Trường Phi công Bay Việt.

Cơ phó Trịnh Thị Tuyết Trâm - Cơ phó A350 Vietnam Airlines.

Phi công Nguyễn Xuân Dương - Phi công A350 Vietnam Airlines.