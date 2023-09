Phát triển năng lực tư duy - xu hướng giáo dục trong kỷ nguyên số

Năng lực tư duy trở thành xu hướng của giáo dục hiện đại

Theo Đại học Exeter (Anh quốc), năng lực tư duy bao gồm nhiều kỹ năng như: ra quyết định, đặt câu hỏi, lên kế hoạch, tổ chức hay tạo ra thông tin. Năng lực tư duy cũng được các nhà giáo dục phân loại thành nhiều nhóm như tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy phân tích,...

Các loại năng lực tư duy trên đều có thể giúp trẻ em chủ động, độc lập trong học tập và cuộc sống. Đó là lý do các quốc gia phát triển như Phần Lan, Mỹ, Singapore, Canada đã tích cực thúc đẩy phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ cập.

Các quốc gia phát triển chú trọng bồi dưỡng kỹ năng mềm cho trẻ (Ảnh: Shutter Stock).

Những năm gần đây, nhiều quốc gia châu Á cũng đã nỗ lực để tập trung phát triển kỹ năng tư duy trong hệ thống giáo dục. Trong đó, Việt Nam đã áp dụng chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Programme for International Student Assessment - PISA) - một khảo sát thực hiện bởi tổ chức OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Việc này nhằm đánh giá mức độ chuẩn bị để đáp ứng các thách thức của cuộc sống khi học sinh đến độ tuổi hoàn thành giai đoạn chương trình giáo dục bắt buộc (tương ứng chương trình THPT tại Việt Nam).

Điều này thể hiện sự chuyển đổi về giá trị cốt lõi của các chương trình giáo dục trước những thay đổi nhanh chóng của kỷ nguyên 4.0. Thay vì chỉ tập trung vào lượng kiến thức thu được tại trường học, các đơn vị giáo dục chú trọng về khung năng lực phổ thông của học sinh. Từ đó, xây dựng những chương trình học phù hợp, giúp các em phát triển những kỹ năng mềm mang tính ứng dụng cao như xử lý tình huống và thử thách, tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc nhóm,...

Thông qua việc trau dồi các kỹ năng mềm, đặc biệt là năng lực tư duy, các em sẽ có thêm tự tin để tiến bước, khơi mở và chinh phục những thành tựu trong tương lai (Ảnh: VUS).

Môi trường học tư duy phù hợp

Toán học thường được coi là chìa khóa mở ra cánh cửa kỹ năng tư duy phản biện, là một môn học đòi hỏi trẻ em phải tham gia vào việc giải quyết vấn đề và phân tích một cách có hệ thống qua những phép tính, con số, hình học. Tuy nhiên, tiềm năng của toán học lại chưa được tận dụng tối đa.

So với các nền giáo dục phát triển, việc giảng dạy toán học ở Việt Nam được đánh giá vẫn còn thiếu sự liên kết giữa lý thuyết và thực tế. Điều này dễ khiến trẻ gặp khó khăn trong việc tiếp thu với khối lượng kiến thức ngày càng gia tăng ở trường.

Tại Mỹ, học sinh được tiếp cận với các bài toán từ thực tế để giúp các em hiểu cách cuộc sống vận hành, nhờ vậy nhận thức và tư duy phát triển sớm.

Theo xu hướng, toán tư duy hiện nay như một phiên bản mới hơn của toán truyền thống (Ảnh: VUS).

Nắm bắt xu hướng ấy, VUS cho biết đã hợp tác chiến lược cùng tổ chức giáo dục hàng đầu quốc tế McGraw Hill ra mắt chương trình Toán tư duy. Đây là chương trình tiên phong được xây dựng dựa trên các chuẩn đào tạo tại các nền giáo dục phát triển như Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Áp dụng phương pháp học tư duy "See - Think - Wonder" được Đại học Harvard nghiên cứu, Toán tư duy VUS tập trung phát triển "Khả năng quan sát - Thói quen tư duy - Kỹ năng đặt câu hỏi". Phương pháp học mới mẻ này giúp trẻ hình thành một thói quen: quan sát các sự vật sự việc xung quanh một cách từ bao quát đến chi tiết, suy luận và liên kết những khía cạnh của vấn đề một cách kỹ lưỡng hơn.

Như vậy, Toán tư duy VUS không đặt trọng tâm vào việc học một phương pháp nhất định chỉ để học sinh có thể tính nhanh hay tính nhẩm những bài toán phức tạp, nhiều chữ số. Chương trình toán này thúc đẩy các em học sinh không ngừng suy luận và phá vỡ những cách tư duy thông thường với những nội dung học khác nhau và từng loại câu hỏi khác biệt.

Chương trình Toán tư duy VUS được đồng xây dựng bởi VUS và đối tác chiến lược độc quyền McGraw Hill tại Việt Nam (Ảnh: VUS).

Ngoài ra, VUS cũng đã phát triển chương trình học dựa trên tiêu chuẩn cốt lõi chung - Common Core Standards (CCSS). Đây là khung tiêu chuẩn giáo dục cao nhất được xây dựng bởi các chuyên gia, các nhà tư tưởng,… tại Mỹ và các quốc gia phát triển.

Thông qua việc áp dụng khung tiêu chuẩn quốc tế này, Toán tư duy VUS giúp trẻ được học và phát triển trong một môi trường đạt chuẩn và đồng bộ trên toàn thế giới, đồng thời phát triển khả năng tư duy một cách toàn diện.

Chương trình Toán tư duy VUS được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn đào tạo toán tư duy của quốc tế (Ảnh: VUS).

Khi năng lực tư duy được xem một trong những kỹ năng then chốt với các nền giáo dục tiên tiến, chương trình Toán tư duy VUS được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng học sinh vững bước mỗi ngày, tự tin tiến vào tương lai tươi sáng.

Chào đón mùa "Tết khai trường", VUS triển khai chương trình học bổng ghi danh lên đến 40% dành cho học viên ghi danh Toán tư duy VUS. Tìm hiểu thêm tại https://vus.vn/ToantuduyCritialmath hoặc liên hệ trực tiếp 028 7308 3333.