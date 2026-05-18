Phân biệt nhanh các từ chỉ vị trí trong tiếng Anh

1. Position (danh từ): Vị trí, chỗ cụ thể

Từ này chỉ một địa điểm cụ thể có mối liên hệ với người hoặc các sự vật, sự việc khác. Position thường liên quan đến vị trí chính xác hoặc cách sắp đặt sự vật nào đó.

Ví dụ: Please keep your hands in the correct position while driving.

Tạm dịch: Hãy giữ tay ở đúng vị trí khi lái xe.

Ví dụ: The photographer changed the model’s position for a better shot.

Tạm dịch: Nhiếp ảnh gia đã đổi vị trí của người mẫu để có góc chụp đẹp hơn.

2. Location (danh từ): Vị trí, địa điểm trong không gian

Location chỉ một điểm hoặc vị trí cụ thể trong không gian vật lý và địa lý. Từ này thường dùng khi nói về nơi ở, nơi diễn ra sự việc hoặc vị trí trên bản đồ.

Ví dụ: The café’s location near the university attracts many students.

Tạm dịch: Vị trí của quán cà phê gần trường đại học thu hút nhiều sinh viên.

Ví dụ: We shared our live location with friends during the trip.

Tạm dịch: Chúng tôi đã chia sẻ vị trí trực tiếp với bạn bè trong chuyến đi.

3. Place (danh từ): Nơi chốn, địa điểm nói chung

Từ place chỉ một khu vực, địa điểm mang tính chung chung (thành phố, thị trấn, tòa nhà, tiệm ăn, nhà hàng...). Place mang nghĩa rộng, dùng linh hoạt trong hầu hết tình huống đời thường.

Ví dụ: This is my favorite place to relax after work.

Tạm dịch: Đây là nơi tôi thích thư giãn sau giờ làm.

Ví dụ: We’re looking for a place that serves vegetarian food.

Tạm dịch: Chúng tôi đang tìm một nơi bán đồ ăn chay.

4. Site (danh từ): Khu vực, địa điểm xây dựng hoặc chuyên biệt

Site diễn tả vị trí của một vật hoặc một công trình kiến trúc sắp được khởi công, xây dựng.

Ví dụ: Workers are preparing the site for the new shopping mall.

Tạm dịch: Công nhân đang chuẩn bị khu đất cho trung tâm thương mại mới.

Ví dụ: The construction site for the school is supported by many local people.

Tạm dịch: Địa điểm xây dựng trường học được nhiều người dân địa phương ủng hộ.

5. Venue (danh từ): Địa điểm tổ chức sự kiện

Từ này chỉ địa điểm diễn ra một sự kiện nào đó, đặc biệt là một sự kiện có tổ chức như buổi hòa nhạc, hội nghị hoặc cuộc thi thể thao. Venue thường xuất hiện trong các thông báo và tin tức sự kiện.

Ví dụ: The concert venue can hold more than 20,000 people.

Tạm dịch: Địa điểm tổ chức concert có sức chứa hơn 20.000 người.

Ví dụ: The wedding venue was decorated with thousands of flowers.

Tạm dịch: Địa điểm tổ chức đám cưới được trang trí bằng hàng nghìn bông hoa.