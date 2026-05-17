Đã đến lúc tái định nghĩa vai trò của đại học Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý đối với giáo dục đại học Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên trở thành “một đại học tinh hoa hiện đại”, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo, có năng lực dẫn dắt quốc gia và đủ sức mở đường cho những mô hình phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn trở thành một đại học tinh hoa hiện đại (Ảnh: TTXVN).

Đặc biệt, yêu cầu “dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” cho thấy tư duy phát triển giáo dục đại học đang chuyển mạnh từ mô hình quản lý truyền thống sang cách tiếp cận dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Có thể nói, đây không chỉ là định hướng dành cho riêng Đại học Quốc gia Hà Nội, mà còn gợi mở một hướng phát triển mới cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc gia ngày càng gắn chặt với năng lực khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.

Thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều đại học hàng đầu thế giới hiện nay không còn vận hành theo mô hình đại học nghiên cứu truyền thống thuần túy, mà đang chuyển sang mô hình “đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo”. Trong mô hình này, tri thức không dừng lại ở công bố học thuật mà được chuyển hóa thành công nghệ, doanh nghiệp và giá trị phát triển.

Ba thập niên gần đây, sự chuyển dịch của kinh tế tri thức, toàn cầu hóa chuỗi giá trị và cuộc cách mạng công nghệ số đã làm thay đổi sâu sắc vai trò của các trường đại học. Nếu thế kỷ XX xem đại học chủ yếu là thiết chế đào tạo và nghiên cứu hàn lâm, thì bước sang thế kỷ XXI, đại học ngày càng được kỳ vọng trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh đó, mô hình đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo xuất hiện như một bước tiến hóa tự nhiên của đại học nghiên cứu nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của thời đại.

Từ “đại học nghiên cứu” đến “đại học đổi mới sáng tạo”: Xu thế tất yếu trong kỷ nguyên tri thức

Trước hết phải khẳng định, mô hình đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo không phải “đại học dạy khởi nghiệp”, cũng không phải là một thương hiệu thời thượng nhằm thu hút người học. Nó thể hiện một sự thay đổi căn bản về triết lý, sứ mạng, cấu trúc tổ chức, cơ chế vận hành, quan hệ với doanh nghiệp và cách phân bổ nguồn lực.

Đại học khởi nghiệp hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thông qua đổi mới sáng tạo, chủ động kết hợp đào tạo, nghiên cứu với thương mại hóa tri thức, từ đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong toàn bộ hệ thống.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của khái niệm “đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo” đến từ nhiều biến động mang tính cấu trúc.

Đó là việc các nền kinh tế đòi hỏi tốc độ đổi mới nhanh hơn để cạnh tranh trong môi trường công nghệ cao. Phía doanh nghiệp kỳ vọng đại học không chỉ cung cấp nhân lực mà còn phải tạo ra tri thức ứng dụng nhanh chóng trong khi Chính phủ các nước đang tái định nghĩa vai trò của đại học trong phát triển quốc gia.

Bên cạnh đó, sinh viên ngày càng quan tâm đến năng lực tự tạo việc làm, khởi nghiệp công nghệ và phát triển nghề nghiệp linh hoạt.

Những yếu tố này khiến mô hình đại học truyền thống vốn nặng tính hàn lâm, chậm thay đổi và ít gắn kết với thị trường trở nên không còn phù hợp ở nhiều quốc gia.

Từ Mỹ, châu Âu, Israel cho đến Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, mô hình đại học khởi nghiệp phát triển mạnh, gắn với sự hình thành các khu công nghệ, vườn ươm, quỹ đầu tư hạt giống, doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu trong đại học) và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, khái niệm “đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo” thường bị hiểu một cách giản lược hoặc bị sử dụng như một khẩu hiệu. Không ít trường gọi mình là “đại học khởi nghiệp” nhưng chỉ dừng lại ở việc tổ chức vài cuộc thi ý tưởng, một vài khóa học đơn lẻ, hoặc lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp mang tính hình thức, trong khi cơ chế quản trị, cấu trúc nguồn lực và chiến lược phát triển gần như không thay đổi.

Về bản chất, đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo vừa tạo tri thức, vừa đồng thời biến tri thức thành giá trị. Đó là quá trình chuyển từ nghiên cứu sang đổi mới sáng tạo, từ tích lũy tri thức sang tạo ra tác động thực tiễn, từ sở hữu tri thức sang thương mại hóa tri thức.

Mô hình đại học khởi nghiệp vận hành dựa trên quan hệ cộng sinh giữa nhà nước, doanh nghiệp và đại học, thường được gọi là mô hình xoắn ốc ba chiều.

Trong đó, nhà nước giữ vai trò thiết lập thể chế và đặt hàng chiến lược. Doanh nghiệp đưa ra nhu cầu thị trường và tham gia hợp tác đầu tư. Còn đại học đảm nhận chức năng sản sinh tri thức, đào tạo nhân lực và thương mại hóa kết quả đổi mới sáng tạo.

Đây được xem là một trong những nền tảng tạo nên các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới như Silicon Valley, Route 128 hay hệ sinh thái công nghệ của Israel.

Khác với đại học nghiên cứu thiên về công bố hàn lâm, đại học khởi nghiệp đặt trọng tâm vào khả năng thương mại hóa tri thức và tạo động lực tăng trưởng từ đổi mới sáng tạo.

Điều đó thể hiện ở việc đại học chủ động xây dựng doanh nghiệp spin-off, phát triển sở hữu trí tuệ, ươm tạo và tăng tốc dự án khởi nghiệp, hợp tác nghiên cứu theo nhu cầu thị trường, phát triển công nghệ có khả năng thương mại hóa cao và tạo doanh thu từ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Theo cách tiếp cận này, đại học không chỉ phụ thuộc vào học phí hay ngân sách công mà còn hình thành động lực phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing (Ảnh: UFM).

Một đặc trưng quan trọng khác của đại học khởi nghiệp là cơ chế quản trị linh hoạt và phi hành chính hóa. Nghĩa là đại học phải có quyền tự chủ thực chất, khả năng quản trị thích ứng, ra quyết định nhanh, cấu trúc tổ chức linh hoạt thay cho mô hình hành chính công cứng nhắc.

Cùng với đó là sự lan tỏa của văn hóa khởi nghiệp trong toàn bộ hệ thống. Không chỉ sinh viên mà cả giảng viên, nhà khoa học và bộ máy quản trị đều phải có tinh thần đổi mới, chấp nhận thử nghiệm, dám đi trước và chấp nhận rủi ro.

Vì vậy, đại học khởi nghiệp thực chất là sự tích hợp giữa đại học giảng dạy (nơi cung cấp nhân lực), đại học nghiên cứu (nơi tạo ra tri thức) và tổ chức đổi mới sáng tạo (nơi tạo ra giá trị kinh tế - xã hội).

Đây cũng chính là tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi nhấn mạnh yêu cầu “Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, giúp doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn”.

Hiện nay, nhiều đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới như MIT, Stanford của Mỹ, Cambridge của Anh hay Thanh Hoa của Trung Quốc đều vận hành trên nền tảng này, dù vẫn giữ vị thế là các đại học nghiên cứu đỉnh cao.

Điều đó cho thấy mô hình đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của giáo dục đại học trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

Những nút thắt cần vượt qua để đại học Việt Nam chuyển sang mô hình đổi mới sáng tạo

Đối với Việt Nam, việc phát triển mô hình đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đất nước đang đứng trước hai áp lực lớn cùng lúc. Đó là áp lực cạnh tranh quốc tế và áp lực tái cấu trúc nguồn nhân lực để tránh nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, để thực hiện được sự chuyển đổi này, Việt Nam đang phải đối mặt với ba nút thắt lớn.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc (Ảnh: VNU).

Nút thắt thứ nhất là thể chế, quyền sở hữu trí tuệ và tự chủ đại học. Nếu không có thể chế đủ mạnh, đại học sẽ khó kết nối với doanh nghiệp, khó thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khó thu hút nhân tài quốc tế và càng khó vận hành theo mô hình khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo.

Nút thắt thứ hai là tài chính, đầu tư và hạ tầng nghiên cứu - phát triển. Đầu tư công cho đại học hiện nay còn phân tán, ngắn hạn và thiếu gắn kết với chiến lược công nghệ quốc gia. Nhiều trường đại học thiếu phòng thí nghiệm trọng điểm, thiếu quỹ tài trợ ý tưởng và thiếu các không gian đổi mới sáng tạo đủ quy mô.

Nút thắt thứ ba là văn hóa, nhân lực và năng lực tổ chức. Thực tế là, văn hóa chấp nhận rủi ro trong môi trường đại học còn thấp. Cơ chế đánh giá, thưởng - phạt chưa thực sự gắn với đổi mới sáng tạo. Đội ngũ giảng viên chưa có nhiều điều kiện để nghiên cứu và tạo ra sản phẩm công nghệ. Trong khi đó, các tổ chức trung gian như văn phòng chuyển giao công nghệ, vườn ươm hay quỹ đầu tư đại học vẫn còn khá non yếu.

Ba nút thắt này chỉ có thể được tháo gỡ bằng những cải cách mang tính hệ thống. Đó là cải cách pháp lý mạnh mẽ hơn, đầu tư chiến lược có trọng tâm hơn, trao quyền tự chủ thực chất đi cùng trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn cho đại học, đồng thời thiết lập cơ chế hợp tác hiệu quả giữa nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.

Cần khẳng định rằng, Việt Nam hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển đổi, như dân số trẻ, thị trường lớn, Chính phủ ưu tiên đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ trong nước bắt đầu hình thành năng lực cạnh tranh mới.

Nếu tận dụng được thời cơ này để chuyển mình sang mô hình đại học khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, đại học Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành động lực quan trọng giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển tới.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Quốc gia Hà Nội có thể xem là một trong những tín hiệu chính sách quan trọng cho thấy giáo dục đại học Việt Nam đang được đặt trong tầm nhìn phát triển quốc gia dài hạn, gắn trực tiếp với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng những đại học “dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho mô hình mới”, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đại học Việt Nam cần được trao cơ chế đủ mạnh để thực hiện vai trò lịch sử mới của mình.

TS Lê Viết Khuyến

Phó chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo