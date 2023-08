Ôn thi 2 ngày, nữ sinh Asian School đạt IELTS 8,5

Ôn trong 2 ngày đạt IELTS 8,5

Sở hữu lợi thế tiếng Anh sẵn có ở môi trường quốc tế, được tiếp xúc với nhiều dạng đề thi quen thuộc trong chương trình học tại Asian School, Nguyễn Xuân Minh Hân chỉ mất 2 ngày để tìm hiểu cấu trúc và thi thử theo các mẫu đề được chia sẻ trên internet. Minh Hân kể: "Khi nhận được kết quả qua tin nhắn, em 'đứng hình' khoảng 10 giây và vội vàng truy cập website để kiểm tra lại".

Hân chia sẻ, em đạt 9,0 ở hai phần listening và reading, các kỹ năng speaking và writing lần lượt là 8,0 và 7,5. Số điểm này phần lớn nằm trong dự đoán, phản ánh đúng những gì em thể hiện trong bài thi.

Nguyễn Xuân Minh Hân là cái tên mới nhất đạt IELTS 8,5 của Asian School (Ảnh: Asian School).

Tiếp xúc với tiếng Anh qua những điều đơn giản nhất

"Theo em tiếng Anh là kỹ năng, không thể nào ôn luyện trong vài tháng, mà nó là một quá trình tích lũy lâu dài", Minh Hân chia sẻ khi được hỏi về thành tích với 2 ngày ôn luyện của mình.

Hân cho biết bản thân may mắn khi hầu hết mọi người trong gia đình đều nói được tiếng Anh, giúp em có cơ hội thực hành ngôn ngữ này thường xuyên.

Bên cạnh đó, Hân cũng tiếp xúc tiếng Anh qua những điều đơn giản nhất, chẳng hạn như tận dụng cơ hội trò chuyện với bạn bè, thầy cô về những chủ đề hàng ngày. "Nếu bạn thích chơi game thì đổi ngôn ngữ game sang tiếng Anh, thích xem phim thì đừng xem phụ đề tiếng Việt nữa, thích nghe nhạc thì hãy nghe thêm nhiều nhạc tiếng Anh", Hân nói.

Cô học trò nhỏ cũng tiết lộ thường lựa chọn các trò chơi nhập vai thiên về cốt truyện, từ đó mở rộng vốn từ vựng của mình. "Phần lớn vốn từ vựng của em được học qua việc chơi game. Bên cạnh đó, khi trò chuyện cùng nhóm bạn trong game từ khắp nơi trên thế giới, em có cơ hội giao tiếp, làm quen với ngữ điệu, cách nói chuyện và tự tin hơn khi nghe - nói tiếng Anh với người bản xứ", Hân cho hay.

Ngoài ra, Minh Hân còn đam mê sách và tiểu thuyết bằng tiếng Anh, cụ thể là ebook và tiểu thuyết mạng (web novel).

Asian School tạo điều kiện, khuyến khích học sinh tham gia thực hiện các sản phẩm, dự án sáng tạo trong quá trình học tập (Ảnh: Asian School).

Không chỉ tham gia và xuất sắc giành được học bổng cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng 2022" và nhận được học bổng 50% học phí năm học 2022-2023 của trường, Minh Hân còn là một thành viên năng nổ trong các hoạt động, điều này giúp Hân dần cởi mở, tự tin hơn.

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cũng là một trong những điều Minh Hân yêu thích khi học tập tại Asian School (Ảnh: Asian School).

Bước vào năm cuối cấp, Minh Hân cho biết, bản thân hy vọng sẽ có một năm học ý nghĩa, tận hưởng thanh xuân của mình trước khi trưởng thành. Trong thời gian tới, Hân sẽ đăng ký tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh và xa hơn sẽ theo học ngành Công nghệ thông tin theo đúng sở trường của bản thân.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) - Anh quốc.

Với lợi thế về nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc, hàng nghìn học sinh đã giành được học bổng và trúng tuyển vào các trường đại học trên thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…

