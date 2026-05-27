Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026 bước vào giai đoạn nước rút

Theo Ban tổ chức, đây cũng là cơ hội cuối để học sinh cải thiện kết quả, bởi mỗi thí sinh được dự thi tối đa 3 lần và hệ thống sẽ lấy điểm cao nhất để xét vào vòng 2 - vòng thi cấp tỉnh.

Những học sinh đạt từ 12/20 điểm hoặc nằm trong top 60% ở vòng thi cấp trường sẽ được vào vòng cấp tỉnh. Khoảng 30% thí sinh có thành tích cao nhất ở vòng tỉnh hoặc đạt từ 12/20 điểm sẽ dự chung kết toàn quốc tổ chức trực tiếp tại Hà Nội ngày 4/7.

Ở vòng 2, học sinh được thi trực tuyến 1 lần duy nhất vào sáng ngày 20/6. Vòng 3 - chung kết toàn quốc, học sinh thi trực tiếp trên máy tính tại Hà Nội vào sáng ngày 4/7. Ngay trong buổi chiều, ban tổ chức sẽ công bố kết quả và trao giải thưởng.

Báo cáo tham gia - Vòng 1 Toán Olympictuoitho (Ảnh: BTC).

Vòng thi cấp trường được thi 3 lần để cải thiện điểm số

Việc cho phép thi nhiều lần trong vòng thi cấp trường khiến cuộc thi không còn mang áp lực “một lần quyết định tất cả” như trước đây. Nhiều phụ huynh cho biết con em họ chủ động quay lại thi thêm để cải thiện điểm số, đồng thời rèn kỹ năng xử lý đề trong thời gian giới hạn.

Những ngày cuối tháng 5, không khí “nước rút” bắt đầu xuất hiện tại nhiều trường học và cộng đồng phụ huynh. Trên các diễn đàn học tập, nhiều học sinh chia sẻ kinh nghiệm làm bài, cách phân bổ thời gian cũng như những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi.

Ra đời từ năm 2005, Olympic Toán Tuổi thơ từng là sân chơi quen thuộc của học sinh tiểu học và THCS yêu thích môn Toán. Năm nay, cuộc thi được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng số dưới sự chủ trì của Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị quản lý Tạp chí Toán Tuổi thơ.

Khác với các kỳ thi nặng về ghi nhớ công thức, đề thi năm nay được xây dựng theo hướng tăng cường tư duy và khả năng xử lý tình huống thực tế. Đề gồm 10 câu trắc nghiệm và 5 câu trả lời ngắn, tổng điểm tối đa 20 điểm; thí sinh không bị trừ điểm khi trả lời sai hoặc bỏ trống. Trong trường hợp bằng điểm, học sinh hoàn thành bài nhanh hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

Theo cấu trúc công bố, khoảng 60% nội dung là kiến thức cơ bản bám sát chương trình phổ thông mới, phần còn lại là các câu hỏi vận dụng, suy luận và giải quyết vấn đề. Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định cách ra đề này phản ánh xu hướng đánh giá năng lực hiện đại, chuyển từ kiểm tra khả năng học thuộc sang đo tư duy logic và phản xạ xử lý vấn đề.

AI phân tích năng lực sau bài thi

Một trong những điểm khiến phụ huynh quan tâm là hệ thống AI phân tích năng lực sau bài thi. Sau khi hoàn thành bài làm, học sinh không chỉ nhận điểm số mà còn được cung cấp báo cáo chi tiết về nhóm kỹ năng, tốc độ xử lý, dạng bài còn hạn chế và năng lực tư duy.

AI phân tích điểm mạnh, điểm yếu và lộ trình cải thiện cho học sinh (Ảnh: BTC).

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học lớp 5 tại Hà Nội, cho biết báo cáo sau thi giúp chị hiểu rõ hơn điểm yếu của con thay vì chỉ nhìn vào điểm số. “Hệ thống chỉ ra con thường mất nhiều thời gian ở các dạng đọc dữ liệu và suy luận logic, chứ không hẳn thiếu kiến thức”, chị Hà chia sẻ.

Không ít học sinh cũng tỏ ra hứng thú với hình thức thi trực tuyến. Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 6 tại Hà Nội cho biết, em thích việc được biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi và có thể nhận diện phần kiến thức còn yếu để luyện thêm.

Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026 được tổ chức trên hệ thống LMS ở vòng cấp trường và cấp tỉnh. Học sinh có thể làm bài trên máy tính, laptop hoặc điện thoại thông minh thông qua các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox hoặc Edge.

Ngoài giải cá nhân theo từng khối lớp, cuộc thi còn có các giải dành cho trường học và địa phương có số lượng học sinh tham gia đông và đạt thành tích cao. Ban tổ chức cho biết năm học 2025-2026 được xác định là năm thí điểm mô hình online, trước khi mở rộng quy mô trên toàn quốc trong các năm tiếp theo.