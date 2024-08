Ocean Edu cảnh báo giả mạo lừa đảo phụ huynh và học sinh

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu cho biết trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều trang fanpage giả mạo thương hiệu Ocean Edu. Các trang fanpage này sử dụng logo, tên gọi các cuộc thi và hình ảnh của Ocean Edu để truyền thông và kêu gọi phụ huynh, học sinh đăng ký tham gia qua các trang, nền tảng giả mạo được lập ra với mục đích lừa đảo, thu phí, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ocean Edu.

Trang mạo danh sử dụng hình ảnh thương hiệu Ocean Edu với mục đích lừa đảo.

Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu là đơn vị đào tạo tiếng Anh với hơn 150 chi nhánh trên toàn quốc. Hàng năm thương hiệu này thường tổ chức nhiều cuộc thi lớn với quy mô toàn quốc thu hút hàng chục nghìn học sinh tại các trường học trên khắp cả nước tham gia như Thắp sáng tiềm năng của bạn, IELTS Circle of Champions, Cambridge Primary & Junior Achievers,...

Lợi dụng hình ảnh, uy tín của các chương trình, cuộc thi do Ocean Edu tổ chức đối với phụ huynh và học sinh, một số đối tượng có hành vi giả mạo tên thương hiệu và các cuộc thi để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu khẳng định, thương hiệu này chỉ truyền thông trên các kênh chính thống do Ocean Edu mở và quản trị như fanpage: Ocean Edu; website: https://ocean.edu.vn; hotline: 1900 6494 và hệ thống các fanpage chi nhánh trên toàn quốc.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu khẳng định không có bất kỳ một trang fanpage nào mang tên các cuộc thi. Thương hiệu này cũng xác nhận các cuộc thi đều truyền thông công khai trên các kênh chính thống của Ocean Edu và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi của các học viên tại trung tâm hoặc tại các điểm trường do Ocean Edu liên kết tổ chức. Ocean Edu không tổ chức đăng ký thi và không thu phí thi qua bất kể một phương thức online hoặc kênh trung gian nào.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu khẳng định thương hiệu chỉ truyền thông trên các kênh chính thống do Ocean Edu mở và quản trị.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã có mặt tại Việt Nam hơn 17 năm, nỗ lực không ngừng trong hành trình giúp hàng triệu người Việt giỏi tiếng Anh. Các thông tin giả mạo thương hiệu xuất hiện thời gian qua đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của Ocean Edu, đặc biệt là gây thiệt hại cho phụ huynh, học sinh - những người mong muốn tìm được một thương hiệu uy tín để học tập, phát triển năng lực ngoại ngữ.

Hiện nay các cơ quan quản lý đã có các chế tài xử lý việc giả mạo các thương hiệu lớn trên nền tảng mạng xã hội, tuy nhiên việc người dân tự nâng cao cảnh giác, nắm bắt đầy đủ các kênh thông tin chính thống từ các thương hiệu vẫn là quan trọng nhất để tránh được các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp.