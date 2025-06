Nữ sinh trường y mất 7 tỷ đồng và loạt sinh viên bị lừa số tiền “hoa mắt”

Vụ việc nữ sinh M.T., sinh viên năm cuối trường đại học y nổi tiếng ở TPHCM đua sao kê và bị lừa tiền gây choáng váng không chỉ ở diễn biến vụ việc mà còn ở số tiền "khủng".

Theo trình báo từ gia đình, chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 26/5, nhằm lọt top sao kê tài khoản để được cấp học bổng giao lưu du học ở Đức, M.T. đã nhiều lần nói bố mẹ chuyển 7 tỷ đồng.

5 lần bố mẹ T. chuyển cho con gái số tiền lần lượt là 1,5 tỷ; 1,48 tỷ; 2,02 tỷ, 500 triệu đồng và 1,5 tỷ đồng.

Để lọt vào top 5 được cấp học bổng đi du học, nữ sinh viên năm cuối một trường đại học y nổi tiếng ở TPHCM bị lừa 7 tỷ đồng (Ảnh: H.N).

Chỉ đến khi tổng số chuyển cho con gái tròn 7 tỷ đồng, bố mẹ em T. mới ngờ ngợ nhờ người kiểm tra số dư tài khoản của T. Đến lúc này, họ mới biết tài khoản của con không còn tiền, đã bị lừa sạch.

Cùng với đơn trình báo sự việc, gia đình T. gửi kèm thông báo về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Đức của nhà trường bên dưới có đóng dấu và chữ ký thể hiện là của Phó hiệu trưởng nhà trường.

Phía nhà trường xác nhận đây là thông báo giả, mạo danh nhà trường từ nội dung đến chữ ký, con dấu. Trường không có chương trình giao lưu nào như trong thông báo.

Tuy nhiên, không chỉ T., trên thực tế đã có không ít vụ việc sinh viên bị lừa tiền tỷ khác với nhiều chiêu thức.

Thông báo chương trình học bổng du học ở Đức mạo danh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: H.N).

Nam sinh bị mất 8 tỷ trong vụ Mr Pips

Trong hàng nghìn nạn nhân bị siêu lừa Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) lừa đảo lên đến con số hàng nghìn tỷ đồng được phanh phui gây chấn động gần đây, một trường hợp làm nhiều người phải giật mình là một sinh viên đại học bị lừa đến 8 tỷ đồng.

Nạn nhân này là B.N.L., 22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên Trường Đại học FPT.

Theo trình báo, qua tìm hiểu trên Facebook và TikTok, L. nhắn tin cho Phó Đức Nam qua Facebook để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn chứng khoán Nam đang đầu tư.

Trong vụ siêu lừa Mr Pips, có trường hợp sinh viên đại học bị lừa 8 tỷ đồng (Ảnh: FBNV).

Nghe theo lời Phó Đức Nam, L. đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Nam. Tổng số tiền L. bị lừa đảo chiếm đoạt là 8 tỷ đồng.

Nạn nhân lý giải, thông qua mạng xã hội nên biết Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. Thấy vậy, L. nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Nam nên làm theo đối tượng này chỉ dẫn.

Sinh viên được “công an dỏm” dạy cách lừa cha mẹ 3 tỷ đồng

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhận được đơn trình báo của cháu N.T.G., 20 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, sinh viên của một trường đại học trên địa bàn bị lừa, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Theo trình báo, G. nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng công an thông báo G. đang là nghi can trong vụ việc hình sự. Đồng thời yêu cầu G. vào TPHCM để trình báo và phối hợp điều tra vụ việc. Tuy nhiên, do G. đang đi học nên không thể vào TPHCM.

Đối tượng hướng dẫn G. tải phần mềm Zoom, cung cấp một ID cuộc họp và yêu cầu tham gia. Tại cuộc họp G. được đối tượng thông báo về một đường dây lừa đảo, tên của G. và nhiều người nữa để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản có quy mô lên tới 31 tỷ đồng.

Chúng cũng yêu cầu G. phải giữ bí mật về vụ án này với người thân trong vòng 72 giờ tới, nếu không sẽ phải chịu tội hình sự.

Những người này đe dọa rằng đối tượng trong đường dây lừa đảo đã khai báo G. đã bán thông tin của bản thân với giá 600 triệu đồng. Do đó yêu cầu G. chia sẻ màn hình điện thoại và máy tính trong suốt thời gian trao đổi để phối hợp điều tra.

Chúng đề nghị nữ sinh nộp tiền vào tài khoản chỉ định để chứng minh mình vô tội. Khi G. nói không có tiền, chúng đã hướng dẫn em nói dối gia đình để chứng minh tài chính theo chương trình học bổng toàn phần và chiếm đoạt được số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Nữ sinh bị mất gần 3 tỷ đồng sau một cuộc điện thoại

Mới đây, Công an TP Hà Nội thông tin về việc cơ quan điều tra vừa tiếp nhận trình báo của một công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào chiều 7/5, chị L. (19 tuổi, sinh viên một trường đại học) nhận được cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thông báo chị L. liên quan đến một đường dây rửa tiền, buôn ma túy và yêu cầu chị nộp tiền để chứng minh sự trong sạch.

Do lo sợ, chị L. đã làm theo hướng dẫn và chuyển tổng cộng gần 3 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo.

Cho đến khi thấy việc chuyển tiền có nhiều điểm bất thường, chị L. đã đến cơ quan công an để trình báo về sự việc.

Nhiều trường đại học ở TPHCM liên tục cảnh báo về tình trạng bị mạo danh và lừa đảo nhắm vào sinh viên (Ảnh: H.N).

Thời gian qua, hàng loạt trường đại học ở TPHCM như Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch… liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo nhắm vào sinh viên thông qua các hình thức học bổng du học, giao lưu sinh viên quốc tế, đường dây lừa đảo.

Các trường đề nghị sinh viên đề cao cảnh giác trước các thông tin giả mạo, lừa đảo yêu cầu chuyển khoản.

Đặc biệt, sinh viên cần theo dõi các kênh thông tin chính thức từ nhà trường và tìm hiểu, xác minh thông tin một cách chính xác và đầy đủ, tránh bị lừa đảo.