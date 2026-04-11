Nỗi lo đại học tạo thành tích “ma” để thu hút sinh viên quốc tế

Tuyển sinh sinh viên quốc tế thành vấn đề “sống còn”

Trong bối cảnh học phí bị “đóng băng” thời gian dài, dân số trong độ tuổi đi học suy giảm, cùng với việc chính sách thị thực gắn chặt với bảng xếp hạng toàn cầu, việc tuyển sinh viên quốc tế đã trở thành vấn đề “sống còn” đối với nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Hàn Quốc.

Từ các cáo buộc Đại học Yonsei và Đại học Korea tuyển dụng “nhân lực học thuật thuê” nhằm cải thiện thứ hạng, đến cuộc điều tra liên quan đến tuyển sinh tại Đại học Honam, hàng loạt vụ việc gần đây đã làm gia tăng sự giám sát đối với cách thức các trường thu hút sinh viên nước ngoài.

Một lãnh đạo đại học thừa nhận rằng khi nguồn tuyển sinh trong nước suy giảm và nguồn thu bị hạn chế, việc ưu tiên sinh viên quốc tế là điều khó tránh khỏi. Thậm chí, ở nhiều trường, mục tiêu này đã vượt lên trên cả tuyển sinh tân sinh viên trong nước, phản ánh vai trò then chốt của nguồn thu từ nhóm đối tượng này đối với sự tồn tại của nhà trường.

Theo nghiên cứu năm 2025 của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc, học phí từ sinh viên quốc tế đã đóng góp đáng kể vào doanh thu của các trường ở mọi cấp bậc. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng chủ động khuyến khích xu hướng này nhằm bù đắp sự thiếu hụt lực lượng lao động do tỷ lệ sinh thấp kéo dài.

Tuy nhiên, chính những động lực tài chính và chính sách này khiến việc tuyển sinh viên quốc tế không còn đơn thuần là chiến lược quốc tế hóa, mà đã trở thành “phao cứu sinh” của nhiều trường đại học. Khi áp lực gia tăng, nguy cơ nới lỏng tiêu chuẩn và đánh đổi chất lượng cũng ngày càng rõ nét.

Các tranh cãi tại Đại học Yonsei và Đại học Korea cho thấy sức ép từ bảng xếp hạng toàn cầu đang tác động mạnh đến chiến lược của các trường. Đối với sinh viên quốc tế, thứ hạng không chỉ mang ý nghĩa danh tiếng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp cận các loại thị thực.

Cụ thể, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cộng thêm điểm cho những người tốt nghiệp từ các trường nằm trong top 200 của Times Higher Education (THE) hoặc top 500 của Quacquarelli Symonds (QS) khi xin visa tìm việc (D-10-1) và visa cư trú (F-2-7).

Với các loại visa nghiên cứu (E-3) và visa hoạt động (E-7), sinh viên tốt nghiệp từ các trường có thứ hạng cao còn có thể được nới lỏng một số yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm.

Trong bối cảnh đó, nhiều trường buộc phải coi thứ hạng là yếu tố then chốt để thu hút sinh viên và đảm bảo nguồn thu. Một số cơ sở thậm chí quảng bá các chương trình với yêu cầu tốt nghiệp “dễ thở” hơn nhằm tăng sức hút.

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Kangwon, Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Quốc gia Jeonbuk được cho là đã chi khoảng 600 triệu won cho các hoạt động quảng bá liên quan đến QS và THE.

Một số trường khác tìm đến các dịch vụ tư vấn cải thiện thứ hạng, thậm chí có những đơn vị tự nhận có “kết nối nội bộ” với các tổ chức xếp hạng.

Thực trạng “đáng báo động”

Áp lực không chỉ dừng ở bảng xếp hạng mà còn lan sang quy trình tuyển sinh. Tại Đại học Honam, cơ quan chức năng phát hiện hơn 100 sinh viên Trung Quốc sử dụng bằng tốt nghiệp giả từ một trường đại học Mỹ chưa được kiểm định để chuyển tiếp vào chương trình cử nhân.

Vụ việc liên quan đến chương trình “3+1” - cho phép sinh viên học 3 năm tại cao đẳng ở Trung Quốc trước khi chuyển sang Hàn Quốc hoàn tất 1 năm để lấy bằng - đã làm dấy lên nghi vấn về tính chặt chẽ trong khâu kiểm tra hồ sơ.

Đồng thời, sự việc cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của cơ chế chứng nhận “năng lực quốc tế hóa”, theo đó các trường được tự thẩm định ban đầu và được hưởng quy trình cấp visa đơn giản hơn.

Đại học Honam đã bị xử phạt và vẫn đang bị điều tra vì không xác minh đầy đủ điều kiện của ứng viên.

Những diễn biến này cho thấy sự phụ thuộc ngày càng lớn vào sinh viên quốc tế, trong bối cảnh áp lực tài chính và cơ chế giám sát chưa chặt chẽ, có thể tạo ra kẽ hở cho các hành vi sai phạm.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đang xây dựng các giải pháp cả trước mắt và lâu dài.

Trong ngắn hạn, các trường vi phạm quy trình tuyển sinh sẽ bị xử lý. Về dài hạn, cơ quan này dự kiến cải tổ hệ thống chứng nhận quốc tế hóa nhằm phản ánh sát hơn năng lực thực tế của các cơ sở đào tạo.

“Đã qua thời điểm chỉ tập trung vào số lượng sinh viên quốc tế. Điều quan trọng hiện nay là đảm bảo chất lượng giáo dục thực chất”, đại diện Bộ nhấn mạnh.