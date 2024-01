Những thành phố lý tưởng khi du học Úc

Melbourne, bang Victoria

Melbourne là trung tâm văn hóa, nghệ thuật hàng đầu của Úc và cũng xếp thứ hạng cao trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới. Quy tụ hơn 140 nền tảng văn hóa cùng nhiều di sản quốc gia, Melbourne mang đến cho các bạn những trải nghiệm quý giá.

Melbourne còn thu hút du học sinh quốc tế khi quy tụ nhiều trường đại học hàng đầu với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và dịch vụ hỗ trợ sinh viên xuất sắc. Các trường có thể kể đến như: Monash University, The University of Melbourne, RMIT, La Trobe University ..

Sydney, bang New South Wales

Là thành phố cổ kính và sầm uất nhất Úc, Sydney quy tụ nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn, mang lại cơ hội làm việc bán thời gian trong thời gian du học cũng như việc làm ưng ý sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Sydney có mùa hè ấm áp và mùa đông ôn hòa, thuận tiện cho bạn khám phá thành phố và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Sydney là ngôi nhà chung của top đại học nổi tiếng tại Úc, tiêu biểu là các trường: The University of Sydney, The University of New South Wales, Macquarie University, University of Technology Sydney, Western Sydney University...

Sydney thu hút du học sinh nhờ vào chất lượng giáo dục và tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau khi tốt nghiệp (Ảnh: Shutterstock).

Brisbane, bang Queensland

Nằm top 30 trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới, thành phố Brisbane là điểm đến của 73.000 du học sinh quốc tế đến từ hơn 158 quốc gia.

Khi du học tại Brisbane, các bạn có thể lựa chọn giữa các trường đại học uy tín như University of Queensland, Queensland University of Technology, Griffith University, University of Southern Queensland... Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực đang hút nhân lực như du lịch, quản lý nhà hàng, khách sạn, chăm sóc sức khỏe, công nghệ, giáo dục.

Adelaide, bang South Australia

Adelaide là một trong những thành phố dẫn dầu về chất lượng giáo dục tại Úc với các trường đại học nằm trong top 2% các trường trên thế giới. Một vài trường đại học uy tín tại thành phố Adelaide bao gồm The University of Adelaide, University of South Australia, Flinders University, Torrens University Australia. Hầu hết các trường đều có các chương trình học linh hoạt như chương trình chuyển tiếp đại học, cử nhân, sau đại học, phù hợp với khả năng học tập và định hướng của từng bạn.

Du học tại Adelaide sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ so với các thành phố lớn như Sydney, Melbourne hay Brisbane, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giáo dục tương đương.

Canberra, Australian Capital Territory

Là thủ đô và trung tâm chính trị của Úc, Canberra sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng tốt nhất từ y tế, giao thông đến nghệ thuật và giải trí, mang lại cho bạn nhiều cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Canberra là thành phố có tỷ lệ thất nghiệp và chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các thành phố lớn như Melbourne và Sydney, đây cũng là lựa chọn tốt cho các học sinh muốn du học Úc với chi phí hợp lý. Hai trường nổi tiếng ở thành phố này bao gồm The Australian National University, University of Canberra.

Perth, bang Western Australia

Với những bạn muốn theo học lĩnh vực khoa học, kỹ thuật hay công nghệ, các trường đại học tại Perth mang đến chất lượng học thuật xuất sắc, cơ sở nghiên cứu hiện đại, phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai.

Là một thành phố thuộc khu vực Regional Úc, Perth đảm bảo cơ hội học tập trong các trường hàng đầu tại Úc mà chi phí sinh hoạt lại tiết kiệm hơn đến 20 - 30%. Ngoài ra, lựa chọn những trường thuộc vùng Regional sẽ cộng thêm 1-2 năm vào chính sách visa, nâng tổng số năm ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp lên đến 5-6 năm.

Mỗi thành phố sẽ có những nét đặc trưng về văn hóa, khí hậu cũng như các cơ hội việc làm khác nhau. Tùy vào sở thích, khả năng học tập và kế hoạch tài chính của gia đình mà bạn có thể lựa chọn thành phố phù hợp với bản thân.

Để tìm hiểu chi tiết về từng thành phố và ngôi trường phù hợp, các bạn học sinh có thể tham dự Ngày hội du học IDP vào tháng 3/2024 tổ chức tại các thành phố lớn: Hải Phòng (29/2), Hà Nội (2/3), TPHCM (3/3), Cần Thơ (5/3), Đà Nẵng (7/3) và Nha Trang (8/3), quy tụ hơn 100 trường trung học, cao đẳng, đại học hàng đầu tại Úc, Canada, Anh, Mỹ và New Zealand.

Tham dự sự kiện của IDP để xét học bổng trực tiếp, cập nhật xu hướng du học mới nhất, nhu cầu việc làm và định cư năm 2024-2025 (Ảnh: IDP).

Tham dự sự kiện này, học sinh sinh viên sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với các đại diện trường, đánh giá hồ sơ và tiếp cận học bổng với giá trị lên đến 100%. Các tư vấn viên sẽ theo sát hồ sơ và hỗ trợ tối đa để bạn săn học bổng thành công. Ngoài ra, IDP còn hỗ trợ học sinh đăng ký thi IELTS với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Bạn liên hệ các văn phòng IDP gần nhất để được tư vấn du học Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, Ireland và hỗ trợ làm hồ sơ miễn phí.

Hotline: 19006955

Website: https://www.idp.com/vietnam/