Những điều cha mẹ cần lưu ý trước khi cho con nhập học lớp 1

Dưới đây là những chia sẻ của chị Phạm Thị Thu Trang - người có kinh nghiệm 10 năm giảng dạy lớp một tại Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội (Alpha Schools - CGD) - về những điều cha mẹ cần lưu ý trước khi đưa con nhập học lớp một.

Chị Phạm Thị Thu Trang - người có kinh nghiệm 10 năm giảng dạy lớp một tại Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội (Ảnh: CGD).

Lo lắng mỗi mùa tuyển sinh của phụ huynh có con lên lớp một

Là giáo viên lớp một lâu năm, chị có quan sát gì về tâm trạng của các phụ huynh có con vào lớp một?

- Vừa là giáo viên tiếng Việt, vừa làm công tác chủ nhiệm lớp một tại trường tiểu học ở Hà Nội 10 năm qua, tôi nhận thấy hầu hết phụ huynh đều chung tâm trạng hoang mang khi đứng trước nhiều sự lựa chọn trường tiểu học cho con; chưa xác định được con mình có thiên hướng và năng lực gì; ngôi trường nào sẽ thực sự phù hợp với con; ngôi trường mình lựa chọn có giúp con phát huy được hết năng lực hay không; con có được hạnh phúc khi đến trường không.

Các con được phát huy năng lực khi được đến trường (Ảnh: CGD).

Làm sao để phụ huynh biết con có năng lực gì và tìm ra ngôi trường thích hợp cho con phát huy tối đa?

- Nếu bạn đến Trường Tiểu học Alpha Schools - CGD nơi tôi công tác, bạn sẽ thấy dòng chữ rất lớn "Đi học là hạnh phúc" ở cổng trường. Đó cũng là mục tiêu giáo dục của nhà trường. Từ quan điểm đó, Alpha Schools đã xây dựng và triển khai chương trình giáo dục đồng hành giữa cha mẹ và nhà trường để cùng thúc đẩy năng lực của học sinh.

Trước mỗi kỳ nhập học, các bạn nhỏ sẽ được tham gia một buổi đo nghiệm để đánh giá năng lực thể chất và tâm lý của trẻ. Nhà trường thực hiện đo nghiệm căn cứ trên bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, thầy cô sẽ bước đầu phát hiện ra những tố chất, thiên hướng và những hạn chế trẻ còn mắc phải để đóng góp cho phụ huynh thêm góc nhìn khoa học về khả năng của con và có sự lựa chọn ngôi trường phù hợp cho con.

Lớp một và mầm non có gì khác nhau?

Nhiều phụ huynh băn khoăn sự khác biệt giữa học mầm non và tiểu học, vậy đâu là điểm khác biệt căn bản?

- Học tiểu học sẽ có nhiều khác biệt so với học mầm non. Trẻ ở lứa tuổi mầm non đang ở trong môi trường học mà các hoạt động chơi là chủ yếu. Bước vào trường tiểu học, trẻ phải dành thời gian cho hoạt động học tập nhiều hơn, làm quen với cách học, tư duy và các hoạt động khác, được tiếp xúc với nhiều môn học hơn, lượng kiến thức lớn hơn, làm quen với sách vở, đồ dùng học tập và các nội quy của trường.

Học tiểu học sẽ có nhiều khác biệt so với học mầm non (Ảnh: CGD).

Biết đọc - biết viết là mong muốn căn bản nhất của cha mẹ có con đi học lớp một, vậy tiêu chí nào để đánh giá trẻ đã "đọc thông viết thạo"?

- Về việc học môn tiếng Việt, trước khi vào lớp một các bạn đã thuộc bảng chữ cái. Khi các bạn đã có nền tảng âm tiết, thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn hình thành "tiếng". Ở Alpha Schools - CGD, các thầy cô hướng dẫn các con từ kiểu vần đơn giản đến phức tạp, dễ đến khó.

Ở những tiết học đầu tiên, học sinh sẽ được học từ kiểu vần đơn giản nhất là vần chỉ có âm chính là nguyên âm với các tiếng đơn giản như "ba", "bà", "cá"... Sau đó, các con sẽ học đến những kiểu vần phức tạp hơn như kiểu vần có âm đệm và âm chính, vần có âm chính và âm cuối...

Dần dần, cho đến tháng đầu học kỳ II là các con đã nắm vững toàn bộ các kiểu vần trong tiếng Việt. Một điều đặc biệt của tiếng Việt tại Alpha Schools - CGD đó là khi học đến kiểu vần gì thì các bạn học sinh sẽ được hướng dẫn về luật chính tả nên học sinh ít bị viết sai hơn.

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hết học kỳ I, các con sẽ đọc được 25 đến 30 "tiếng" trong một phút, hết lớp một phải được 40 đến 50 "tiếng" trong một phút. Về tốc độ viết, các bạn sẽ phải viết 25 đến 30 "tiếng" trong 15 phút.

Những kỹ năng cần chuẩn bị trước khi vào lớp một

Bố mẹ cần đồng hành cùng con như thế nào khi có con chuẩn bị vào lớp một?

- Đầu tiên, bố mẹ và gia đình cần chuẩn bị tâm thế cho con rằng: mình sẽ là học sinh lớp một và khiến con cảm thấy tự hào về sự kiện quan trọng này. Tiếp đến, bố mẹ cũng có thể giúp con rèn luyện một vài thói quen sinh hoạt cá nhân: tự vệ sinh, ngủ đúng giờ (nên điều chỉnh dần giờ giấc), tập trung khi ngồi bàn học (10-20 phút).

Cuối cùng, bố mẹ có thể cùng con đi mua sắm chuẩn bị đồ dùng học tập, hướng dẫn con sắp xếp sách vở ngăn nắp, gọn gàng. Việc đồng hành chuẩn bị và cảm xúc tích cực của bố mẹ sẽ là sự động viên để trẻ bước vào chặng đường mới tự tin và hứa hẹn một khởi đầu tốt đẹp.

Trẻ bước vào lớp một như những cây non được gieo mầm để trưởng thành, chỉ khi có chuẩn bị ban đầu chu đáo thì sau này cây mới có thể phát triển vững chãi và khỏe mạnh.

Bố mẹ cần đồng hành cùng con khi vào tiểu học (Ảnh: CGD).

