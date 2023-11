Mới đây, mạng xã hội Facebook đã lan truyền nhiều hình ảnh các cô giáo vượt lũ đến trường nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể do mưa lũ, nước suối dâng khiến con đường đến các điểm trường của giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Sơn gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân hỗ trợ các nữ giáo viên vượt lũ đến trường (Ảnh: Người Hướng Hóa).

Các giáo viên đã phải tá túc nhà người dân, chờ thời tiết thuận lợi. Khi mưa tạnh, nước lũ có dấu hiệu rút xuống, người dân đã đến hỗ trợ, cõng, dìu các nữ giáo viên băng qua con suối để đến trường.

Theo lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Sơn, nhờ sự trợ giúp của người dân, 7 giáo viên đang giảng dạy tại các điểm trường Cát và Trỉa, thuộc xã Hướng Sơn đã đến được nơi mình công tác.

Những hình ảnh người dân giúp giáo viên vượt lũ đến trường sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhận được nhiều ý kiến. Rất nhiều người cảm phục và sẻ chia với những vất vả của các thầy cô giáo, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, mang con chữ đến với học sinh.

Bên cạnh đó cũng không ít người bày tỏ quan điểm lo ngại và cho rằng, trong thời điểm mưa lũ, các trường nên chủ động cho học sinh, giáo viên tạm nghỉ, không nên vượt qua các con suối lúc nước dâng cao, có thể dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn những ngày qua cũng khiến nước các sông, suối dâng cao, đặc biệt là tại địa bàn huyện Hải Lăng. Nhiều tuyến đường thuộc các xã Hải Phong, Hải Định, Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Lâm... bị ngập 0,2-0,8m. Có khu vực ngập trên 1,5m, các hồ đập đã vượt tràn.

Mưa lũ gây ngập nhiều tuyến đường tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Mưa lớn khiến hàng nghìn ngôi nhà trên địa bàn huyện Hải Lăng bị ngập trong nước. Địa phương này cũng đã di dời 148 hộ với 415 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Toàn huyện có 19 điểm trường bị ngập lụt với tổng số học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ là 5.333 em.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tuyệt đối không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động, nhất là vào ban đêm. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh... cho người dân ở các điểm sơ tán, những vùng bị ngập sâu, chia cắt. Không để người dân bị đói, rét.

Nhà dân bị ngập trong nước (Ảnh: Nhật Anh).

Nhiều nhà dân tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ngập sâu trong nước (Ảnh: Nhật Anh).

Tạm thời dừng các công việc chưa thiết yếu để tập trung triển khai công tác ứng phó mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ở các vùng bị ngập lụt, lũ quét đến nơi an toàn.