Nghệ An công bố điểm thi vào lớp 10 THPT

Chiều 4/6, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết đơn vị đã hoàn thành công tác chấm thi và công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, cùng kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Học sinh Nghệ An trong kỳ thi vào lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Khoa, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại các đơn vị đăng ký dự thi hoặc thông qua các kênh trực tuyến do ngành giáo dục cung cấp.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Nghệ An có hơn 49.000 thí sinh tham dự.

Trong đó, môn ngoại ngữ được chấm bằng máy theo hình thức trắc nghiệm. Hai môn toán và ngữ văn được tổ chức chấm tự luận bởi đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, được lựa chọn từ các trường THPT công lập và giáo viên lớp 9 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Mỗi bài thi được chấm qua 2 vòng độc lập bởi hai giám khảo thuộc 2 tổ chấm khác nhau nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Riêng kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được tổ chức chấm độc lập, cách ly tại 2 phòng chấm khác nhau và 2 điểm chấm riêng biệt. Năm nay, cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cùng cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không trực tiếp tham gia chấm thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, công tác bảo mật tại khu vực chấm thi được thực hiện nghiêm ngặt. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại phòng bảo quản bài thi, phòng chấm thi tự luận và trắc nghiệm, các thiết bị này không kết nối internet theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành công tác chấm thi, toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera được niêm phong. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ dữ liệu trong thời gian tối thiểu một năm.

Trong quá trình chấm thi, các giám khảo không được mang thiết bị thu phát thông tin, thiết bị sao chép dữ liệu, tài liệu cá nhân hoặc những vật dụng không thuộc danh mục cho phép vào khu vực chấm thi.

Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết thêm sau khi công bố kết quả, tất cả thí sinh đều có quyền đề nghị phúc khảo bài thi. Đơn phúc khảo được nộp tại nơi đăng ký dự thi trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi theo quy định.

Thí sinh tra cứu điểm thi tại đây: http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/2026/diem-ts-10-thpt-2026-?isFeatured=1

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tra cứu trên Cổng Giáo dục số Nghệ An tại địa chỉ https://giaoducso.nghean.gov.vn.