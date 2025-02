New Zealand lần đầu tiên dành học bổng bậc đại học cho sinh viên Việt Nam

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến Việt Nam từ ngày 25 đến 28/2 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp tổ chức sự kiện New Zealand - Viet Nam EduConnect (Kết nối giáo dục) tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Tại sự kiện, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu về sự phát triển của giáo dục New Zealand và quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Ông cũng dành thời gian giao lưu với hơn 200 sinh viên, đồng thời đưa ra các công bố quan trọng về học bổng, mạng lưới cựu du học sinh New Zealand.

Đặc biệt, tại sự kiện này, Thủ tướng New Zealand chia sẻ thông tin được nhiều bạn trẻ quan tâm, rằng nước này đang tăng đến 56% số lượng học bổng nhằm thu hút du học sinh Việt Nam.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chụp ảnh cùng các giảng viên, sinh viên Việt Nam (Ảnh: BTC).

Theo đó, New Zealand cấp học bổng cho người Việt Nam ở cả bậc trung học, đại học, sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ). Học bổng dành cho bậc đại học (NZUA) năm nay là lần đầu tiên áp dụng, gồm 14 suất.

Học bổng NZSS bậc trung học dành cho học sinh lớp 8-10 của Việt Nam năm 2025 gồm 45 suất, nhiều nhất từ trước đến nay. Học bổng Manaaki ở bậc sau đại học nâng từ 25-30 suất những năm trước lên 39 suất.

Các học bổng này trị giá 50-100% học phí, chi phí cho du học sinh khi đến New Zealand học tập.

Thủ tướng New Zealand đánh giá cao đóng góp của học sinh - sinh viên Việt Nam cho môi trường giáo dục học thuật, cũng như cho đất nước New Zealand.

Hiện nay, khoảng 1.700 sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand. New Zealand đang phát triển các lĩnh vực STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học), Kinh tế, Y học, AI. Đây là những ngành học được sinh viên Việt Nam yêu thích.